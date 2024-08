Česko ako sexuálny raj. Vplyvný americký politik priznal výjazdy za maloletými

Holmbergovo priznanie prišlo asi mesiac a pol potom, čo sa dohodol s prokurátormi na ukončení procesu bez súdneho pojednávania. Štátne zastupiteľstvo v dohode sľúbilo, že stiahne druhé obvinenie týkajúce sa prijímania detskej pornografie a za hlavný bod obžaloby navrhne trest výrazne pod maximálnou hranicou. Tou je 30 rokov väzenia a pokuta štvrť milióna dolárov.

Holmberg, ktorý má teraz 80 rokov, sa v dohode priznáva, že „opakovane cestoval“ z USA do Prahy „s motivujúcim účelom prevádzkovať komerčný sex“ s ľuďmi mladšími ako 18 rokov. Podľa prokurátorov medzi rokmi 2011 a 2021 hlavné mesto ČR navštívil 14-krát. Navštevoval pri tom „vilu“, ktorú jeden jeho spolucestujúci opísal ako nevestinec s násťročnými masérmi.

45 rokov v úrade

Aféra rozvrátila dlhú kariéru republikánskeho politika, ktorý bol kedysi považovaný za jedného z najvplyvnejších senátorov v Severnej Dakote. Holmberg v regionálnom parlamente pôsobil viac ako 45 rokov, predvlani rezignoval krátko potom, čo policajti a federálni agenti kvôli podozreniu z trestných činov vykonali raziu v jeho bydlisku v meste Grand Forks.

Kedy sa dozvie výšku trestu, nebolo ihneď jasné. Podľa lokálneho denníka The Forum of Fargo-Moorhead verdikt do konca roka nezaznie, pretože podľa sudcu Daniela Hovlanda bude potrebných niekoľko mesiacov na vyšetrovanie spojené s určením trestu.

Čítajte viac So sexuálnym násilím sa podľa prieskumu stretlo takmer 60 percent Češiek

Hovland vo štvrtok prijal Holmbergovo priznanie a položil mu sériu otázok ohľadom jeho činov, uvádza AP. Obžalovaný okrem iného uviedol, že v danej dobe presne nevedel, koľko rokov je ľuďom, s ktorými sa v Prahe stýkal. S „niektorými z nich“ mal kontakty sexuálnej povahy, povedal sudcovia bez toho, aby počet týchto prípadov špecifikoval.

„Bolo to jednoducho niečo, nechcem povedať (že som) do toho spadol… čo som robil,“ odpovedal Holmberg na otázku, ako sa „zamotal do tohto životného štýlu“.