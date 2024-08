Trump je starý. Odstúpi ako Biden? Odpovedá politológ

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Pred troma týždňami z kampane za znovuzvolenie odstúpil šéf Bieleho domu Joe Biden a podporil svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú. Tá v prieskumoch dobehla republikánskeho nominanta Donalda Trumpa. Dá sa teda povedať, že demokrati skutočne ťažia z toho, že Biden skončil?

Áno, môžeme to tvrdiť. V politológii sa pozeráme na predpovedné modely, ktoré berú do úvahy ekonomiku a ďalšie domáce a zahraničné podmienky. Teoreticky hovorili o tom, že demokrati by 5. novembra mali získať Biely dom. Problém Bidena však bol, že voliči ním vôbec neboli nadšení. Stále to vyzerá tak, že voľby budú veľmi tesné. No výmena Bidena za Harrisovú znamená, že republikáni už nemajú koho označiť za príliš starého. A demokratickí donori a podporovatelia sa nemusia báť toho, ako by Biden zvládol ďalšiu diskusiu. Teraz majú kandidátku, ktorá je mladšia, budí nadšenie a má podobné politické pozície ako súčasný prezident. Republikáni tomu musia prispôsobiť kampaň. Na júlovom nominačnom zjazde totiž voličom neponúkli žiadnu motiváciu okrem toho, že Biden je otrasný.

Zaujímavé je, že Bidenov krok dokázal zatieniť aj júlový atentát na Trumpa. Bola to extrémne šokujúca udalosť, no akoby sa na ňu už zabudlo.

Jednoznačne je to tak. Loptička bola na strane republikánov a Trumpa. Ale myslím si, že on túto jedinečnú príležitosť premárnil. Mohol skúsiť niečo nové a usilovať sa zjednotiť Američanov, ktorých pokus o atentát šokoval. Bolo to hrozné a ľudia sú radi, že to nedopadlo ešte horšie. Pre Trumpa a republikánov to teda bola príležitosť premeniť katastrofu, ktorú sa podarilo odvrátiť, na niečo zjednocujúce. No ukázalo sa, že exprezident toho do veľkej miery nie je schopný.

Aj mnoho expertov pokladalo Harrisovú za slabú kandidátku. No zatiaľ si minimálne podľa prieskumov počína dobre. Prekvapilo vás to?

V roku 2020 sa Harrisovej nevydarila prezidentská kampaň, takže mnoho ľudí ju vníma cez tento neúspech v demokratických primárkach. Ale áno, som prekvapený, ako sa jej zatiaľ darí. Nemôžeme podceňovať, že Harrisová je kandidátkou optimizmu, čo kontrastuje s Bidenom aj Trumpom. Viaceré prejavy republikána sú uspávajúce. Toto už nie je Trump z roku 2016. Nemá rovnakú energiu a nadšenie a Harrisová z toho ťaží. Do volieb sú však ešte takmer tri mesiace. Čakajú nás nejaké televízne debaty a demokratka určite urobí aj chyby. Uvidíme, ako zvládne takéto situácie. Práve teraz sa Harrisovej darí, pretože sa zdá, že Trumpova kampaň má problémy. Neviem, čo sa deje v jej zákulisí, ale myslím si, že to musí riešiť. Aj preto, že Harrisová asi bude mať šancu si svoju pozíciu ešte upevniť. Prezidentskí kandidáti sa totiž zvyčajne po nominačných zjazdoch v prieskumoch posilňujú. (Kongres demokratov sa začne 19. augusta v Chicagu, pozn. red.). Ale potom prídu september a október a Harrisová má aj slabiny, čo sa týka jej pôsobenia v Bielom dome vrátane vecí súvisiacich s bezpečnosťou hraníc a tým, ako na začiatku manažovala svojich ľudí. Trumpova kampaň má stále príležitosť, aby to využila, a uvidíme, ako zareaguje. No práve teraz Harrisovú obklopuje veľa nadšenia a ona to využíva vo svoj prospech.

Ako vy hodnotíte Harrisovej pôsobenie vo viceprezidentskom ú­rade?

Je to náročná práca. Keď Harrisová dostala na starosť riešenie otázky hraníc, z politického hľadiska to pravdepodobne nebola dobrá stratégia, pretože je to vari najťažšia úloha.

Ale jej tábor bude argumentovať, že to nebolo všeobecné oficiálne poverenie.

Áno, nejakým spôsobom to však prezentovali médiá, a ide aj o to, ako bude musieť Harrisová brániť to, čo urobil Biden. Faktom je, že pre Trumpa by bolo jednoduchšie útočiť priamo na prezidenta. Ale aj tak bude musieť Harrisová obhajovať Bidena a otázka hraníc a imigrácie je zásadná téma. Tu v Texase o senátne kreslo bojujú republikán Ted Cruz a demokrat Colin Allred, ktorý jednoznačne kritizuje Bidenovu imigračnú politiku, lebo mu nič iné asi ani neostáva. Harrisová to nebude môcť robiť takto priamo, ale bude tomu musieť čeliť. A zdá sa, že zatiaľ to zvláda. V Kongrese totiž už bola legislatíva súvisiaca s migráciou, ale republikáni ju na popud Trumpa odmietli. Harrisová sa teraz môže k predloženému zákonu hlásiť. Je to pre ňu spôsob, ako uznať, že situáciu na hraniciach sprevádzajú problémy, ale zároveň poukázať na to, že Trumpa zaujíma iba politika, nie riešenia.

Je Amerika pripravená na to, aby bola v Bielom dome žena, ktorá má afroamerický a afroázijský pôvod?

Pýtali sme sa to už v roku 2016 pri kandidatúre Hillary Clintonovej a malo to vplyv na výsledok. Podľa mňa je Amerika na to pripravená, ale nájdu sa voliči, ktorí budú v prípade Harrisovej riešiť najmä otázky zahraničnej politiky a obrany. Stále je tu aj nazvime to tradičný pohľad, že muži sú v lepšej pozícii, čo sa týka prevzatia velenia ozbrojených síl. Takže si myslím, že to je ďalší faktor, ktorý sa objaví, niečo, čo bude musieť Harrisová riešiť potom, keď sa zmierni nadšenie z jej súčasných medových týždňov. Je to stereotypné, ale sú voliči, ktorí sa tým budú zaoberať. Bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu Harrisová postaví. Ale pravdou je tiež to, že o tom asi budú viac debatovať Američania, ktorí sa aj tak prikláňajú k voľbe Trumpa.

Republikán má 78 rokov. Mohol by Trump podľa vzoru Bidena odstúpiť z prezidentského súboja?

Neverím, že by sa to mohlo stať. Ale je to naozaj dôležitá otázka, lebo Trump je starý muž. Vek je podstatný a teraz je to pre republikána problém. Ak ste starý, neznamená to, že nemôžete robiť rozhodnutia. No čím sme starší, tým sme pomalší, a nie vždy sa dokážeme poriadne sústrediť. Je to možná výzva vzhľadom na televízne debaty a videli sme to aj v momente, keď Trump v roku 2022 oznámil, že sa opäť bude uchádzať o prezidentský úrad. Vyzeral vtedy naozaj letargicky. Sledoval som ho aj na straníckom zjazde v júli. Ľudia o ňom hovorili, ale zdalo sa, že ledva dokázal udržať otvorené oči. Ale nemyslím si, že odstúpi. Trump také veci nerobí. Je egoistickejší ako Biden.