Núdzový stav a presun tankov, delostrelectva i Gradov. Situácia v Kurskej oblasti je vážnejšia, než Kremeľ priznáva

Tvrdé boje pri Pokrovsku: Rusi chcú postúpiť, Ukrajinci nasadzujú, čo sa dá Video Ruským agresorom sa darí postupovať pri Pokrovsku. Ukrajinskí vojaci z 33. mechanizovanej brigády však pred niekoľkými dňami odrazili útok v smere na mesto Kurachove v Pokrovskom rajóne. Nasadili raketomety, delostrelectvo i drony. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajinské jednotky ruskú obranu prekvapivo prerazili v utorok a potom obsadili niekoľko dedín, čo podľa agentúry Bloomberg predstavovalo prvé „napadnutie“ Ruska armádou inej krajiny od druhej svetovej vojny. Náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v stredu prezidenta Vladimira Putina informoval o tom, že sa postup ukrajinských síl podarilo zastaviť a že ich zatlačí späť k hranici. Podľa Reuters sa to však zatiaľ nepodarilo.

Čítajte viac Putin je v rozpakoch, žiadna krajina od druhej svetovej nenapadla Rusko. Západ komentuje ukrajinský výpad za hranice

Tomu by zodpovedala aj dvojica piatkových krokov Moskvy – vyslanie ďalších jednotiek a vyhlásenie núdzovej situácie federálneho charakteru. To podľa agentúry TASS znamená, že na riešenie problémov možno využiť sily a prostriedky z celého Ruska a že možno aj uvoľniť peniaze z federálneho rozpočtu pre platby občanom.

Zmení príchod stíhačiek F-16 na Ukrajinu priebeh vojny proti Rusku? Ukrajina dostala prvé západné bojové stíhacie lietadlá F-16, na ktoré čakala viac ako dva roky. Áno, Ukrajina získa prevahu vo vzduchu a získa aj späť územia okupované Ruskom Nie, príchod stíhačiek F-16 nijako neovplyvní priebeh vojny Neviem odpovedať Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie, príchod stíhačiek F-16 nijako neovplyvní priebeh vojny 69,7% Áno, Ukrajina získa prevahu vo vzduchu a získa aj späť územia okupované Ruskom 21,7% Neviem odpovedať 8,6%

Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov už v stredu vyhlásil v celom regióne núdzový stav, čo miestnym úradom okrem iného umožnilo obmedziť prístup do niektorých lokalít. Smirnov zároveň vyhlásil, že v pohraničí je „zložitá operačná situácia“.

Čítajte viac Začnite sa učiť ukrajinskú hymnu, vravia ukrajinskí vojaci obyvateľom Kurskej oblasti

Ruské ministerstvo obrany tiež informovalo, že ruskí vojaci naďalej odrážajú pokusy o prienik do tohto regiónu pri hraniciach s Ukrajinou. Miestne ruské úrady však uviedli, že sa bojuje aj niekoľko desiatok kilometrov od jadrovej elektrárne pri meste Kurčatov. Ministerstvo po prvý raz pripustilo, že boje pokračujú na okrajoch okresného mesta Sudža, keď v situačnom prehľade uviedlo, že ruské vojská paľbou ničia ukrajinskú živú silu a techniku okrem iného „na západnom okraji mesta Sudža“. Predtým ministerstvo o bojoch v meste neinformovalo, všimol si server Meduza, pôsobiaci v lotyšskom exile.

Agentúra Reuters potom napísala, že sa jej podarilo overiť jedno z videí z Kurskej oblasti, ktoré sa šíria na sociálnych sieťach. Je na ňom vidieť zhruba 15 vyhorených nákladných áut ruskej armády pozdĺž cesty. Útok na kolónu sa odohral vo štvrtok v noci pri dedine Okťabrskokoje, ktorá leží asi stovku kilometrov od Kurska, píše server Defence24, podľa ktorého možno predpokladať, že zabitých či zranených bolo aspoň niekoľko desiatok vojakov.

V dôsledku vpádu muselo svoje domovy opustiť niekoľko tisíc Rusov. Putin, ktorý vo februári 2022 odštartoval vojnu proti Ukrajine, im prisľúbil 10 000 rubľov ako odškodné.

Server The Moscow Times, nedávno zakázaný ruskými úradmi, napísal, že ukrajinský vpád do Kurskej oblasti, ktorý pokračuje štvrtým dňom, šokoval ruskú armádu a Kremeľ. Anonymné zdroje z vládneho aparátu podľa portálu tvrdia, že Putin „stráca nervy“ a že ukrajinská operácia je vnímaná ako „silná facka prezidentovi“. Neschopnosť zahnať nepriateľa späť do hranice podľa neho svedčí, že „takto si nepočína krajina, istá si svojím víťazstvom“.

Čítajte viac Ukrajinci obsadili na ruskom území dôležitý uzol Gazpromu. Prestane jeho plyn prúdiť na Slovensko?

Kým náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov v stredu hovoril o tom, že Ukrajinci nasadili do útoku tisícku mužov, z ktorých skoro tretinu Rusi medzičasom vyradili z bojov, The Moscow Times poukázali na reportáž časopisu Forbes, podľa ktorej v Kurskej oblasti teraz operujú tri ukrajinské brigády, každá s vyše 2 000 vojakmi: 22. a 88. mechanizovaná brigáda a 80. výsadková brigáda. A tie sú podporované delostrelectvom, dronmi a protileteckou obranou.

Čítajte viac ONLINE: Putinovi sa „plní sen“ o nárazníkovej zóne, vytvárajú ju však Ukrajinci a v ruskej Kurskej oblasti

„Každou hodinou je jasnejšie, že to, čo sa deje v Kursku, nie je výpad, ale skutočná invázia. To, že Ukrajinci do tejto invázie vkladajú značné zdroje, samozrejme nezaručuje jej úspech. V inváznej zóne by mohlo byť 10 000 ukrajinských vojakov. Ruské severné zoskupenie síl, ktoré bojuje pozdĺž hraničného pásma, má okolo 48 000 vojakov,“ napísal Forbes.

Ukrajinský výsadok na Tendrovskej kose blízko Krymu Video Ukrajinské sily pre špeciálne operácie a vojenská rozviedka v utorok vykonali akciu na severe Čierneho mora, pri ktorej spôsobili Rusom isté straty na personále a zničili im techniku a opevnenie. Ukrajinská vojenská spravodajská služba uviedla, že na piesčinovom ostrove Tendrovská kosa v noci zničili nepriateľovi obrnené vozidlá, systém elektronického boja a opevnenie. Zdroj: Ukrajinská vojenská spravodajská služba

The Moscow Times s odvolaním sa na analytikov usudzuje, že ciele ukrajinskej operácie sú skôr propagandistické, pretože ťažisko vojny spočíva v Donbase na východe Ukrajiny. Avšak jeho zdroje nevylučujú, že „debakel“ v Kurskej oblasti poznamená kariéru generála Gerasimova, ktorý viac ako 12 rokov vedie generálny štáb a od vlaňajšieho januára velí ruským vojskám na Ukrajine.

Ruská rozviedka vedela, že ukrajinská armáda má v zálohe 14 dobre vycvičených brigád, čo by stačilo na dobytie Kurska, povedal serveru Novaja gazeta Jevropa nemenovaný zdroj z ruskej armády. Ukrajina podľa neho využila to, že bieloruský vodca stiahol svoje vojská od hraníc s Ukrajinou, a tak Kyjev mohol do útoku na Rusko vrhnúť sily, ktoré dovtedy stáli pri hraniciach s Bieloruskom.

Podobné tvrdenia nemožno vo vojnových podmienkach overiť z nezávislých zdrojov.