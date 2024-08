Kyjev svoju inváziu myslí vážne: Do Ruska napochodovala jedna z najnebezpečnejších brigád

Kyjev svoj vpád do Ruska myslí vážne. Z hodiny na hodinu je jasnejšie, že to, čo sa deje v Kursku, nie je obyčajný výpad, ale skutočná invázia. Zapojené sú najmenej tri brigády, ktoré sú zásobované a každá má viac ako 2000 bojovníkov. Jednou z nich je aj 80. výsadková brigáda, ktorá patrí medzi elitné a je jednou z najlepších, ktorú Ukrajina má, píše magazín Forbes. To však ani zďaleka ešte nezaručuje úspech.

Od začiatku rozsiahlej invázie Ruska proti Ukrajine podnikli proukrajinskí bojovníci a partizánske skupiny viacero výpadov cez hranicu na juh Ruska. Tieto nájazdy boli malého a obmedzeného rozsahu a nikdy netrvali dlhšie ako niekoľko dní.

Video Archívne video z 12. marca 2024. Tank partizánskeho odboja Ruský dobrovoľnícky zbor. / Zdroj: Telegram / Ruský dobrovoľnícky zbor

V Kurskej oblasti môže byť okolo 10-tisíc ukrajinských vojakov. Ruské Severné zoskupenie síl, ktoré bojuje pozdĺž pohraničnej zóny, má okolo 48-tisíc vojakov. To však uviazlo vo Vovčansku v Charkovskej oblasti na Ukrajine. Je zrejmé, že ukrajinské brigády zámerne prekročili hranicu, kde bolo Severné zoskupenie síl najtenšie, píše Forbes.

Kolóna obrnených vozidiel, ktorá sa valila do Kurskej oblasti v tretí deň prekvapivého útoku Ukrajiny na Rusko, potvrdzuje účasť jednej z najlepšie vybavených a najrýchlejšie sa pohybujúcich brigád na Ukrajine – 80. samostatnej vzdušnej útočnej brigády.

Video, ktoré sa vo štvrtok šírilo sociálnymi médiami, zobrazuje tank T-64BV alebo T-80BV, vozidlá na odstraňovanie mín UR-77, inžinierske vozidlo IMR-2 plus BTR-80 a kolesové obrnené transportéry Stryker vyrobené v USA. Všetky vozidlá sú obrnené klietkami proti dronom. Iba 80. útočná brigáda vlastní zmes bývalých sovietskych a bývalých amerických vozidiel.

Ďalšie potvrdenie sa nachádza v samostatnom videu – natočenom ruským bezpilotným lietadlom – zobrazujúcom útoky na bývalé nemecké pásové bojové vozidlá Marder v Kurskej oblasti. Z kontextu je zrejmé, že video zachytáva prvé momenty ukrajinského útoku na ruské pozície. Mardery sú ťažké. Strykre sú rýchle. Presne vyhovujú ukrajinským vzdušným útočným silám na rýchle, ale aj silné útoky.

Účasť elitnej brigády podčiarkuje rozsah ukrajinskej operácie severne od svojich hraníc. To, že Ukrajinci nalievajú do tejto invázie značné zdroje, samozrejme nezaručuje jej úspech.

To, či a ako rýchlo môže Severné zoskupenie ruských síl presunúť vojakov smerom k Sudži, by mohlo byť rozhodujúcim faktorom ukrajinskej invázie. Ak budú Rusi postupovať rýchlo, mohli by otupiť alebo dokonca zvrátiť zisky Ukrajincov. Ak sa budú pohybovať pomaly, mohli by stratiť oveľa väčšiu časť Kurskej oblasti.

Stále existuje značná šanca, že ukrajinská operácia dopadne proti jej plánovačom. Ak ukrajinské brigády predbehnú svoje delostrelectvo, protivzdušnú obranu a logistiku, môžu sa ocitnúť osamotené a porazené hlboko v Kurskej oblasti. Kyjev riskuje tisíce vojakov, ktorých nemôže ľahko nahradiť.