Prišla vojna, je to desivé. Musí sa to skončiť, tvrdia evakuovaní Rusi z Kurskej oblasti

Desiatky viditeľne dezorientovaných ľudí vystúpili v Moskve z jedného z prvých vlakov odvážajúcich do ruskej metropoly evakuovaných z Kurskej oblasti, dejisko rozsiahlej invázie ukrajinských síl, ktorá trvá už štyri dni, píše agentúra AFP v reportáži z ruského hlavného mesta.

Medzi prichádzajúcimi na stanicu, ktorá paradoxne nesie meno ukrajinského hlavného mesta: Kyjevské, je veľa rodín s deťmi a starších ľudí. Zdá sa, že mnoho z nich sa v Moskve ocitlo prvýkrát.

„Je to hrozné, bombardujú,“ hovorí o situácii starší muž s malou cestovnou taškou bez toho, aby uviedol svoje meno. Ďalší, ktorý sa tiež nechce predstaviť, tvrdí, že prišiel z Kurčatova, ležiaceho asi päťdesiat kilometrov od hraníc s Ukrajinu. Boje v tomto zhruba 40-tisíc obyvateľmi ešte neprebiehajú, ale „protiletecká obrana tam tvrdo pracuje“, aby odrazila ukrajinské bombardovanie, rozpráva.

„Prišla vojna, a to je veľmi desivé, a tak všetci naši blízki odišli do Moskvy,“ povedala novinárom žena, ktorá so svojou desaťročnou dcérou prišla privítať príbuzných.

Vlak, ktorý prišiel na moskovskú Kyjevskú stanicu, je jedným z tých, ktoré si úrady objednali na evakuáciu obyvateľov Kurskej oblasti, do ktorej v utorok vpadli ukrajinské jednotky a medzitým prenikli do hĺbky niekoľkých desiatok kilometrov. O štyri dni neskôr sa v oblasti stále bojuje a ruské sily sa snažia odraziť tento bezprecedentne rozsiahly útok.

Ukrajinské ostreľovanie si podľa ruských úradov vyžiadalo v tejto pohraničnej oblasti päť mŕtvych a 66 zranených. Takmer 3000 ľudí bolo evakuovaných, oznámil gubernátor Kurskej oblasti.

Na Kyjevskej stanici sa evakuovaní pýtajú okoloidúcich, kde je východ. Päťdesiatnička, ktorá prišla vlakom so svojím dospievajúcim synom, sedí na lavičke na nástupišti a v náreku hladí svojho kocúra Murka, ktorého vzala so sebou.

Moskovčania, s ktorými AFP hovorila, hovoria, že sú pripravení finančne pomôcť vysídleným krajanom.

„Tak, či onak si myslím, že všetko to musí skončiť. Vojna by nemala byť,“ hovorí 59-ročná manažérka jedálnych vozidiel Larisa.

„Prezident už robí všetko, čo je v jeho silách,“ verí štyridsiatnička Ljubov, aspoň pokiaľ ide o pomoc krajanom, ktorí vojnou utrpeli.

Vladimir Putin vyzeral v televízii zjavne naštvaný, keď počúval hlásenia generálov.

Šesťdesiatosemročná Ljudmila by si želala, aby hlava štátu prijala „rozhodnejšie vojenské opatrenia“ na odrazenie invázie. Sama pochádza z mesta Orel, ktoré sa nachádza asi 140 kilometrov severne od Kursku. „Obávam sa, že sme ďalší na rade. Teraz je to Kursk. A po Kursku bude Orel,“ vyhŕkla.

Foto: SITA/AP Kurská oblasť, vojna na Ukrajine, Rusi Na tejto fotografii, ktorú zverejnili úrady Kurskej oblasti Ruska 9. augusta 2024, prebieha evakuácia obyvateľov.

Už skôr sa ruské pohraničné oblasti, najmä Belgorodská, stali terčom pozemných útokov z Ukrajiny a sú tiež často terčom náletov ukrajinských dronov a delostreleckého ostreľovania. No operácia začatá v utorok je výnimočná svojou silou i dĺžkou trvania.

Ruská armáda potvrdila, že ukrajinské jednotky dosiahli mesto Sudža s približne 5500 obyvateľmi, ktoré je vzdialené asi desať kilometrov od hraníc. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie ubezpečilo, že posiela ďalšie prostriedky na pomoc obyvateľstvu Kurskej oblasti pri evakuácii do bezpečia. Armáda zase hlási vyslanie posily na odrazenie ukrajinských jednotiek.