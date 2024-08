ONLINE: Politico: Kyjevská 'kurská' ofenzíva má zelenú od spojencov. Nemecké obrnence po 80. rokoch opäť vstúpili do Ruska

Ukrajina rozširuje svoje útoky v ruskom vnútrozemí, ale nič nenasvedčuje, že by predtým neochotní spojenci vyzývali Kyjev, aby sa krotil, píše server Politico. Podľa nemeckého denníku Bild sa útoku pri Kursku zúčastnili aj nemecké obrnené vozidlá Marder. Na ruskú pôdu vstúpili prvýkrát od druhej svetovej vojny. Ruský politik Dmitrij Medvedev reagoval hrozbou, že Rusi privezú svoje najnovšie tanky do Berlína.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 899 dní Deadpool proti Rusom na Ukrajine? Bye, bye, bye okupanti Video

Ste za to, aby sa Ukrajina stala členom Európskej únie? Až 90 percent Ukrajincov podporuje vstup svojej krajiny do EÚ. A čo vy? Mali by Ukrajinu prijať do Európskej únie? Určite a čo najskôr. Ukrajinci si to zaslúžia Som za, ale treba počkať, kým sa skončí vojna s Ruskom Som rozhodne proti, Ukrajina do EÚ nepatrí Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Som rozhodne proti, Ukrajina do EÚ nepatrí 59,0% Určite a čo najskôr. Ukrajinci si to zaslúžia 23,2% Som za, ale treba počkať, kým sa skončí vojna s Ruskom 17,9%

Čítajte viac 898. deň: Nárek a šok. Rusi zaútočili na civilov, z nákupného centra ostali ruiny. Budú sa zodpovedať, odkázal Zelenskyj

7:50 Pribúdajú dôkazy o tom, že Ukrajina pri svojej ofenzíve používa darované zbrane od spojencov, uviedol server Politico. Nemecký bulvárny denník Bild vo štvrtok informoval, že bojové vozidlá pechoty Marder dodané Nemeckom, sa nachádzajú v Rusku. Berlín uviedol, že poslal Ukrajine 120 vozidiel. Hovorca nemeckej vlády však v piatok povedal, že vláda nemá žiadne informácie o použití nemeckých zbraní v súčasných nepriateľských akciách.

Ukrajinci postupujú stále ďalej na ruské územie a dobyli prvé ruské mesto, spôsobili Rusom „ťažké straty“ a zajali mnohých vojakov, napísal Bild. Teraz sa ukazuje, že veľkolepej ofenzívy sa zúčastňujú aj nemecké obrnence – na ruskej pôde, dodal nemecký denník.

Predseda vplyvného obranného výboru Spolkového snemu Marcus Faber, člen FDP, povedal nemeckým médiám, že Ukrajina môže pre útok slobodne použiť pre útok "všetok darovaný materiál“ vrátane bojových tankov Leopard-2 nemeckej výroby, z ktorých 58 poskytla koncom júla.

„Ak dáme zbrane Ukrajine, stanú sa majetkom Ukrajiny. Potom už nebudú niesť nemecký štátny znak, ale skôr ukrajinský. Obrancovia ich rozmiestňujú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom – napríklad v Kursku,“ uviedol na sociálnej sieti X.

Podpredseda ruskej bezpečnostnej rady Dmitri Medvedev reagoval na „opätovné objavenie sa nemeckých obrnených vozdiel na ruskej pôde po 80 rokoch“. Medvedev označil Bild, „ktorý hrdo oznamuje návrat nemeckých tankov na ruskú pôdu“, za revanšistický, píše agentúra TASS.

„V reakcii na to urobíme všetko pre to, aby sme na Námestie republiky (pred budovu Ríšskeho snemu v Berlíne) priviezli nové ruské tanky,“ uviedol Medvedev na sociálnej sieti X.

7:35 Ruskí tankisti zaujali palebné pozície na ničenie mobilných obrnených skupín Ozbrojených síl Ukrajiny (AFU) v pohraničí Kurskej oblasti, uviedlo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo obrany a pridalo aj video z rozmiestňovania posádok.

"Zábery ukazujú, že tankové jednotky Ozbrojených síl Ruskej federácie zaujímajú palebné pozície v tankovo ​​nebezpečných smeroch, aby zničili mobilné obrnené skupiny Ozbrojených síl Ukrajiny v pohraničnej oblasti Kurskej oblasti. Posádky tankov sú pripravené na boj a streľbu na nepriateľa priamou paľbou aj z pozícií pre nepriamu paľbu,“ uviedol ruský rezort obrany.

Rusi rozmiestnili tanky do palebných pozícií v Kurskej oblasti Video Zdroj: MO RF

7:00 Ukrajina rozširuje svoje útoky v ruskom vnútrozemí, ale nič nenasvedčuje, že by predtým často neochotní spojenci teraz vyzývali Kyjev, aby sa krotil, píše server Politico. Zahŕňa to aj Nemecko, ktoré často nechcelo provokovať ruského prezidenta Vladimira Putina, najmä poskytovaním zbraní Ukrajincom, ktoré by mohli použiť na útok pre Rusko. Z Berlína však neblikajú žiadne červené svetlá pri vpáde do Ruska počas tohto týždňa, uvádza Politico.

„Ukrajina má právo na sebaobranu zakotvené v medzinárodnom práve,“ uviedlo nemecké ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení pre Politico. „Toto nie je obmedzené na jeho vlastné územie,“ dodáva.

Mnohí politici v nemeckej konzervatívnej opozícii poskytli ešte väčšiu podporu ukrajinskej ofenzíve – a použitiu nemeckých zbraní na ruskom území. Roderich Kiesewetter od kresťanských demokratov, povedal pre Politico, že je úplne legitímne zasiahnuť „odrazové oblasti“ v Rusku zbraňami darovanými Nemeckom. „Otázka, či ide o západné zbrane, sa neobjavuje, pretože po ich doručení sú to ukrajinské zbrane,“ povedal Kiesewetter.

Nemecký kancelár Olaf Scholz sa k invázii zatiaľ nevyjadril. Podľa Politico sa dlho snažil kráčať po tenkej hranici na jednej starne chválil vojenskú pomoc Nemecka, na druhej sa medzi sociálnymi demokratmi snažil vykresliť ako „mierový kancelár“, líder, ktorý vie ako zabrániť, že sa vojna vymkne kontrole. Kancelár takmer vždy postupoval v súlade s USA, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine vo všetkom od bojových tankov po systémy protivzdušnej obrany. Niektoré zbrane sú však na Scholza priveľa, píše Politico. Naďalej odoláva odovzdaniu rakiet dlhého doletu Taurus Kyjevu napriek silnému tlaku Ukrajiny a ostatných členov jeho vládnej koalície – Slobodnej demokratickej strany (FDP) a Zelených.

Berlín aj Washington v máji zmenili politiku zasahovania ruského územia v reakcii na ruskú ofenzívu proti druhému najväčšiemu ukrajinskému mestu Charkov. Ukrajina „má právo, zaručené medzinárodným právom, brániť sa proti týmto útokom,“ povedal vtedy hovorca nemeckej vlády. Súhlas Washingtonu v máji bol veľmi starostlivo formulovaný a obmedzený na oblasti blízko Charkova. Toto ale nie je tá istá oblasť, kde ukrajinské jednotky tento týždeň prekročili hranicu – na niektorých miestach prenikli do Ruska asi 50 kilometrov.

USA si však z invázie ťažkú ​​hlavu nerobí. „Samozrejme, silne podporujeme snahu Ukrajiny brániť sa proti ruskej agresii,“ uviedol vo štvrtok hovorca ministerstva zahraničia Matthew Miller a dodal: "Politika, ktorú sme oznámili, bola umožniť Ukrajine reagovať na útoky prichádzajúce tesne spoza ruských hraníc. A áno, v oblasti, kde v súčasnosti pôsobia cez ruskú hranicu, sme videli, že odtiaľ prichádzajú útoky“.

Zatiaľ nie je jasné, aké sú dlhodobé ciele Ukrajiny počas súčasnej ofenzívy, ani to, či dokáže udržať územie, ktoré dobyla, dodáva server Politico.

7:00 V Iráne prebieha výcvik desiatok príslušníkov ruskej armády na používanie balistických striel Fath 360. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje v európskych tajných službách, ktoré očakávajú, že čoskoro budú stovky týchto satelitom navádzaných zbraní dodaných do Ruska, aby ich mohlo použiť vo vojne na Ukrajine.

Zástupcovia ruského ministerstva obrany pravdepodobne podpísali 13. decembra 2023 v Teheráne s iránskymi predstaviteľmi zmluvu o systéme Fath 360 a ďalšom balistickom raketovom systéme, ktorý vyrába iránska štátna Organizácia pre letecký priemysel (AIO), uviedli dvaja predstavitelia spravodajských služieb, ktorí si želali zostať v anonymite, aby mohli hovoriť o citlivých záležitostiach.

S odvolaním sa na viaceré dôverné spravodajské zdroje ďalej uviedli, že ruský personál navštívil Irán, aby sa naučil obsluhovať obranný systém Fath 360, ktorý odpaľuje rakety s maximálnym doletom 120 km a bojovou hlavicou vážiacou 150 kg. Jeden zo zdrojov uviedol, že „jediný ďalší možný“ krok po výcviku bude skutočné dodanie rakiet do Ruska.

Moskva disponuje vlastnými balistickými strelami, ale dodávka Fath 360 by mohla Rusku umožniť použiť väčšiu časť svojho arzenálu na ciele za frontovou líniou, pričom iránske hlavice by využívalo na zasahovanie bližších cieľov, uviedol vojenský expert.

Irán a Rusko sú už roky blízkymi spojencami. Západné krajiny obviňujú Teherán, že dodáva Moskve bezpilotné lietadlá, ktoré ruská armáda používa pri útokoch na Ukrajine. Iránski predstavitelia tieto tvrdenia opakovane popierajú.