Trump sa premenil na rozprávkara a vymyslel si príbeh o Harrisovej bývalom

Brown, ktorému je dnes 90 rokov, totiž poprel, že by niekedy letel v helikoptére s Trumpom. Rovnako odmietol, že by exprezidentovi hovoril „strašné veci“ o Harrisovej, ako Trump na tlačovej konferencii tvrdil. Iný politik z Kalifornie následne webu Politico povedal, že to bol on, kto s Trumpom zažil núdzové pristátie.

„Hádam, že všetci vyzeráme rovnako,“ vyhlásil so smiechom Nate Holden, ktorý bol v minulosti radným v Los Angeles a tiež štátnym senátorom. „Willie je ten malý černoch, čo žije v San Franciscu. Ja som vysoký černoch, čo žije v Los Angeles,“ dodal.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

Brown mal podľa americkej tlače s Harrisovou krátky vzťah zhruba pred 30 rokmi, keď pôsobil v kalifornskom parlamente, zatiaľ čo neskoršia viceprezidentka bola prokurátorkou. Teraz, keď Trump a Harrisová mieria k novembrovému súboju o Biely dom, exprezidenta sa na tlačovej konferencii opýtali, či mohol mať spomínaný vzťah niečo spoločné s politickou kariérou prezidentskej kandidátky Demokratickej strany.

Trump sa vyhráža žalobou

„Willieho Browna poznám veľmi dobre. V skutočnosti som s ním havaroval vo vrtuľníku,“ odpovedal Trump. „Mysleli sme si, že to je možno koniec. Boli sme vo vrtuľníku, leteli sme spolu na jedno miesto a došlo k núdzovému pristátiu. Nebolo to príjemné pristátie,“ vyhlásil.

Trump na príbehu trval aj potom, čo ho Brown poprel. V piatkovom vyhlásení uviedol, že o lete existujú záznamy a že u toho boli svedkovia, žiadne také dôkazy ale nepredložil, napísala agentúra Reuters. Denníku The New York Times republikánsky kandidát na prezidenta odkázal, že by ho kvôli predošlému článku mohol zažalovať.

Denník vo štvrtok napísal, že Trumpov príbeh o takmer smrteľnom lete je nepravdivý, a uviedol, že exprezident si pomýlil bývalého starostu Browna s niekdajším kalifornským guvernérom Jerrym Brownom. Podľa výpovede Holdena sa však Trump skutočne v minulosti ocitol na turbulentnom lete helikoptérou, konkrétne v roku 1990. Pokiaľ ide o ďalšie podrobnosti, Trump si ich „buď pomýlil, alebo si to vymyslel,“ povedal Holden.

Čítajte viac Prvú debatu Harrisovej s Trumpom odvysiela televízia ABC. Ipsos: Demokratka navyšuje náskok

Trumpovo pôsobenie vo vrcholnej politike je plné prehnaných a zavádzajúcich výrokov alebo tvrdení, ktoré americké médiá označujú ako klamstvá. Ako „veľká lož“ potom niekedy býva nazývané jeho úplne nepodložené tvrdenie, že voľby v roku 2020 prehral kvôli podvodom. Podľa denníka The Washington Post počas svojho mandátu v rokoch 2017 až 2021 Trump nazhromaždil vyše 30-tisíc nepravdivých alebo zavádzajúcich výrokov.