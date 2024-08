Odpadky či hnoj. KĽDR opäť poslala južnému susedovi balóny s „pozdravmi“

Juhokórejský zbor náčelníkov štábov dnes uviedol, že vietor by mohol balóny zaniesť do oblastí severne od juhokórejského hlavného mesta Soulu. Soulská radnica a vláda provincie obklopujúcej metropolu vydali upozornenia, v ktorých vyzývajú občanov, aby si dávali pozor na predmety padajúce z oblohy, a pokiaľ nejaké balóny zbadajú, aby to nahlásili armáde alebo polícii. Bezprostredne neboli hlásené žiadne prípady zranení alebo materiálnych škôd.

Vypúšťanie balónov a vysielanie z reproduktorov patrilo medzi prostriedky psychologickej vojny, na ktoré sa obe Kórey špecializovali v čase studenej vojny. V posledných rokoch sa rivali dohodli na zastavení týchto aktivít, ale príležitostne obnovili, keď sa napätie medzi oboma krajinami zvýšilo.

Čítajte viac Prvý úspešný pokus po takmer roku. Prebehlík z KĽDR utiekol cez námornú hranicu do Južnej Kórey

Od neskorého mája KĽDR do Južnej Kórey vyslala niekoľko balónov s papierovým odpadom, kusmi textilu, cigaretovými ohorkami a dokonca hnojom. KĽDR tvrdí, že tak reaguje na posielanie politických letákov v juhokórejských balónoch. Pchjongjang takéto aktivity dlhodobo odsudzuje, pretože je veľmi citlivý na akúkoľvek vonkajšiu kritiku autoritárskej vlády vodcu Kim Čong-una.

Odpadky skončili aj u prezidenta

Severná Kórea naposledy vypustila balóny smerom na juh 24. júla, keď odpadky nesené najmenej jedným z nich dopadli na juhokórejský prezidentský areál, čo vyvolalo obavy ohľadom zraniteľnosti kľúčových juhokórejských zariadení. Balón neobsahoval žiadny nebezpečný materiál a nikto nebol zranený, uviedla juhokórejská prezidentská bezpečnostná služba.

Kim ukázal monštrum: Raketu, ktorá zasiahne aj USA Video

Južná Kórea v reakcii na severokórejskú balónovú kampaň posilnila vysielanie propagandy z reproduktorov na hraniciach so Severnou Kóreou. Podľa odborníkov KĽDR také vysielanie neznáša, pretože sa obáva, že by mohlo demoralizovať frontové jednotky a obyvateľov.

Južná Kórea v reakcii na vypúšťanie balónov s odpadom v júni tiež pozastavila dohodu s KĽDR z roku 2018, ktorá mala uvoľniť napätie na Kórejskom polostrove. Soul potom obnovil svoje vysielanie do KĽDR, rovnako ako vojenské cvičenia v pohraničných oblastiach s ostrou streľbou.

Napätie na Kórejskom polostrove je vysoké aj kvôli severokórejskej sérii provokatívnych raketových testov. Odborníci tvrdia, že rozširujúce sa vzťahy Severnej Kórey s Ruskom by mohli Kim Čong-una povzbudiť k väčším provokaciám.

Podľa odborníkov by sa nepriateľské vzťahy mohli ešte zhoršiť koncom tohto mesiaca, keď Južná Kórea a Spojené štáty začnú každoročné spoločné vojenské cvičenia, ktoré obe krajiny zosilňujú kvôli jadrovým hrozbám zo strany Severu.