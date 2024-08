Za dve desaťročia sa karta obrátila: Celá čínska generácia vymenila deti za domácich miláčikov.

Počet domácich miláčikov v Číne bude do roku 2030 takmer dvojnásobný v porovnaní s počtom malých detí, pretože mladí Číňania nie sú ochotní zakladať rodiny. Uviedla to vo svojej správe banka Goldman Sachs, ktorá vychádza z údajov čínskeho štatistického úradu.

Počet domácich miláčikov v mestách sa má do konca desaťročia zvýšiť na viac ako 70 miliónov. Naopak počet detí vo veku do štyroch rokov sa zníži na necelých 40 miliónov, uviedol Goldman Sachs. V roku 2017 pritom bola situácia presne opačná. Detí vo veku do štyroch rokov bolo 90 miliónov, zatiaľ čo domácich zvierat v mestách bolo zhruba 40 miliónov.

Predpokladá sa, že počet novo narodených detí v krajine bude do roku 2030 klesať priemerným tempom 4,2 percenta, hlavne kvôli poklesu populácie žien vo veku 20 až 35 rokov, a tiež vzhľadom na to, že mladšia generácia je menej naklonená tomu mať deti. Ľudia vo veku 23 až 33 rokov tvorili vlani takmer polovicu majiteľov domácich zvierat v Číne, uvádza sa v Bielej knihe čínskeho odvetvia domácich miláčikov.

Správa tiež odhaduje, že počet majiteľov mačiek v Číne prekoná počet majiteľov psov, pretože mačky zvyčajne vyžadujú menej priestoru na chov.

Číňanov ubudlo druhý rok po sebe

Pôrodnosť klesá po celom svete, pretože ženy dávajú prednosť tomu mať menej detí. Svetová populácia je na ceste k vrcholu v tomto storočí. Niektoré z najväčších krajín sveta sa stretávajú s poklesom pôrodnosti.

Podľa vládnych štatistík počet obyvateľov Číny vlani už druhý rok za sebou klesol, a to o 2,08 milióna na 1,41 miliardy. Počet novo uzavretých manželstiev v krajine vlani stúpol o 12,4 percenta, viac ako polovica populácie vo veku 25 až 29 rokov ale zostáva slobodná. V posledných rokoch sú stále častejšie neskoršie sobáše, upozornil server spravodajskej televízie CNBC.

V Japonsku bolo v roku 2022 takmer 20 miliónov domácich miláčikov. To bolo takmer štyrikrát viac ako počet detí vo veku do štyroch rokov, ukázala správa japonského zväzu výrobcov a distribútorov krmív pre domáce zvieratá a výskumné spoločnosti Euromonitor.