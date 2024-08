Blamáž po vpáde Ukrajincov do Kurskej oblasti. Prečo ruskí vojnoví blogeri považujú veliteľov aj reportérov za hlupákov?

Keď si po ukrajinskej invázii do pohraničnej oblasti diváci zapli v určitej chvíli televízor, v priamom prenose uvideli reportéra, ako v živom vstupe informuje o presune ruskej armády. Redaktor televíznej stanice Zvezda, ktorú prevádzkuje ruské ministerstvo obrany, ukazoval, ako za ním prechádza po moste kolóna vojenských vozidiel. Oznamoval, že sú to posily, ktoré sa zapoja do likvidácie nepriateľa, ktorý prekvapujúco obsadil časť Kurskej oblasti. Tamojší úradujúci gubernátor Alexej Smirnov pritom apeluje na svojich obyvateľov, aby neumiestňovali na sociálne siete videonahrávky z presunu ruských vojakov. Postup Zvezdy napodobnila štátna tlačová agentúra RIA Novosti, ktorá zverejnila obrazové nahrávky aj snímky inej vojenskej kolóny na ceste vedúcej do oblasti ovládanej Ukrajincami.