Mal ísť bojovať do Iraku a ušiel, obvinili Harrisovej viceprezidenta

Vlastenec či zradca? Neprešiel ani týždeň od chvíle, čo si demokratická kandidátka na post v Bielom dome Kamala Harrisová vybrala za svojho viceprezidenta Tima Walza, a už sa ho republikáni snažia pošpiniť. Tvrdia, že sa v minulosti zachoval ako zbabelec, lebo po 24 rokoch služby v Národnej garde USA odišiel do civilu práve v čase, keď mala ísť jeho jednotka bojovať do Iraku. Walz obvinenia odmietol.

„Keď vás zavolá vlasť, mali by ste utekať do boja – nie opačným smerom. On utiekol, to je smutné,“ povedal pre denník New York Post Thomas Behrends, 63-ročný farmár z Minnesoty.

S Walzom slúžil v Národnej garde a po jeho odchode do civilu v máji 2005 po ňom prevzal velenie v jednotke delostreleckého práporu. Spolu s 500 mužmi ich potom presunuli do Iraku.

„Mal možnosť slúžiť svojej krajine, no on Spojeným štátom odkázal, že na ne kašle. To nie je človek, ktorého by som si vybral, aby kandidoval za viceprezidenta,“ zhodnotil Behrends, ktorý politikovi vyčíta, že si prikrášľuje vojenskú minulosť.

Keď si Harrisová, viceprezidentka úradujúcej hlavy štátu Joea Bidena, zvolila Walza za svojho partnera v súboji o Biely dom, vojenská služba bola ozdobou jeho kariéry.

Do Národnej gardy sa prihlásil v apríli 1981 ako 17-ročný. Podobne ako jeho otec, veterán kórejskej vojny, chcel totiž armádu využiť na to, aby mu pomohla zaplatiť vysokoškolské štúdium.

Výčitky veteránov

Národná garda je rezervnou zložkou amerických ozbrojených síl. Jej úlohou je najmä pomáhať pri prírodných katastrofách, asistovať pri voľbách alebo udržovať poriadok pri občianskych nepokojoch.

Aj Walz preto zasahoval hlavne pri záplavách či tornádach, deväť mesiacov pobudol v Taliansku, no nikdy nebojoval. Službu si viackrát predĺžil, dotiahol to až na hodnosť štábneho nadrotmajstra.

Napokon sa rozhodol vyzliecť uniformu, aby skúsil šťastie v politike, čo sa mu podarilo. V roku 2006 ho za Demokratickú stranu zvolili do Snemovne reprezentantov a miesto v Kongrese obhájil ešte päťkrát. V máji 2019 sa stal nakoniec guvernérom štátu Minnesota.

Foto: US Army Tim Walz Tim Walz na archívnej snímke ako mladý príslušník americkej Národnej gardy.

Obvinenia, že je zradca, zbabelec a klamár, ktoré naňho vytiahli, nie sú nové. Podobnému očierňovaniu čelil už v novembri 2006, potom pri kandidatúre za guvernéra pred šiestimi rokmi a tiež na jeseň 2022. Aj vtedy sa ho snažili skompromitovať bývalí „bratia v zbrani“.

„Je smutné, že Tim Walz opustil svojich spolubojovníkov a odišiel práve v čase, keď najviac potrebovali skúseného veliteľa,“ uviedol už pred 18 rokmi v liste šéfredaktorovi lokálneho denníka Winona Daily News bývalý vojak Tom Hagen.

Behrends a ďalší veterán z Národnej gardy Paul Herr zase v roku 2018 na sociálnych sieťach písali, že Walz 16. mája 2005 zradil vlasť, pretože opustil 1. prápor 125. pluku poľného delostrelectva a vojakov, ktorí sa pripravovali do vojny, zanechal bez vyššieho poddôstojníka.

„Keby som to bol ja, cítil by som sa vinný za to, že som odišiel,“ zveril sa Behrends denníku New York Post. Ako dodal, jeho jednotka strávila v Iraku 17 mesiacov a prišla tam o troch vojakov. Jeden z nich mal iba 19 rokov.

„Na rozdiel od Walza sa dobrovoľne prihlásil, že pôjde so svojou jednotkou,“ pripomenul Behrends. Guvernéra zároveň obvinil, že klame, keď stále uvádza, že ho do civilu prepustili ako štábneho nadrotmajstra.

Do tejto hodnosti ho síce povýšili v roku 2004, ale pod podmienkou, že si odslúži ešte dva roky a dokončí si odborný kurz. Keďže to nesplnil, do výslužby ho poslali len s hodnosťou nadrotmajstra.

Skvelý vojak?

Kandidát na viceprezidenta ohováranie zatiaľ ignoruje, no v minulosti ho odmietol. Už v novembri 2006 reagoval na Hagenovu kritiku vyhlásením, že 20 rokov v armáde ukončil v roku 2001, ale po teroristickom útoku z 11. septembra si zmluvu predĺžil o ďalšie štyri roky.

„Do výslužby som odišiel rok pred tým, ako môj prápor nasadili v Iraku, aby som mohol kandidovať do Kongresu. Som hrdý na tých 24 rokov, počas ktorých som v Národnej garde slúžil našej krajine,“ napísal Walz pre Winona Daily News.

Svojho druha sa už pred dvoma rokmi zastal i Joseph Eustice. „Bol to skvelý vojak,“ pochválil ho pre denník Star Tribune veterán, ktorý v Národnej garde slúžil 32 rokov. „Keď sa rozhodol odísť, mal na to plné právo,“ zdôraznil.

Podľa Eusticea odložil Walz rovnošatu v čase, keď o ich bojovom nasadení kolovali ešte iba nepotvrdené chýry. To, že ho tak očierňujú bývalí spolubojovníci, pripisoval závisti alebo ich odlišnému politickému presvedčeniu.

Aj Národná garda v Minnesote pred pár dňami potvrdila, že o plánovanom nasadení v Iraku Walzovu jednotku oficiálne informovali až v júli 2005, teda dva mesiace po jeho prepustení do civilu.

A čo je dôležité – presunuli ju tam až v marci 2006, čiže desať mesiacov po jeho odchode. Nie je preto pravda, čo vyhlasoval Behrends a Herr, že to bolo krátko po tom, čo „ušiel“.

Ani Vance a Trump nebojovali

Napriek faktom republikáni stále opakujú staré obvinenia zo zbabelosti, aby na obľúbeného Walza našli nejakú „špinu“.

Zámienku na to im dal pred pár dňami samotný guvernér, keď sa v jednom videu zasadzoval za väčšiu kontrolu strelných zbraní. Komentoval to slovami, že zbrane, ktoré aj on nosil vo vojne, by sa mali používať len tam.

Foto: SITA/AP, Matt Rourke Kamala Harrisová, Tim Walz Demokratická nominantka na prezidentský úrad Kamala Harrisová a jej kolega guvernér Minnesoty Tim Walz na predvolebnom zhromaždení.

„Zaujímalo by ma, Tim Walz, kedy ste vôbec boli vo vojne? Kedy to bolo?“ reagoval republikánsky senátor J. D. Vance, ktorého si za viceprezidenta vybral Harrisovej súper Donald Trump.

Vzápätí na Walza zaútočil rovnako ako Behrends. Vyčítal mu zbabelosť a tvrdil, že na jeho mieste by sa hanbil. Sám sa pritom štylizoval do pozície hrdinu, ktorý na rozdiel od svojho rivala do Iraku išiel.

Harrisovej volebný štáb na výhrady reagoval stanoviskom, že guvernér počas 24 rokov služby nespočetne veľakrát nosil zbrane, strieľal z nich a učil ostatných, ako ich používať. Ako vojak mal vraj výborné výsledky aj reputáciu.

Iróniou zostáva, že 60-ročného Walza takto napadol iný vojnový veterán, ktorý je na tom veľmi podobne. Vance síce štyri roky slúžil v námornej pechote a šesť mesiacov strávil v Iraku, ale iba ako novinár. Spisoval historky, ktoré počul od vojakov, a boje nikdy nezažil.

Vojenská služba je háklivou témou i pre Trumpa, lebo hoci študoval na strednej vojenskej škole, narukovaniu do vietnamskej vojny sa viackrát vyhol. Najprv vďaka štúdiu, potom pre „kostné ostrohy na päte“.

Podľa denníka New York Times mu však tento zdravotný posudok, ktorý ho oslobodil od vojenskej služby, vybavil jeho bohatý a vplyvný otec.