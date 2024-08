ONLINE: V Kurskej oblasti sú tisíce Ukrajincov. Majú natiahnuť front, spôsobiť straty, destabilizovať Rusko

Cieľom invázie ukrajinskej armády do Kurskej oblasti je destabilizovať Rusko a ničiť ruské sily ľahkými rýchlymi útokmi.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 901 dní Rusi rozmiestnili tanky do palebných pozícií v Kurskej oblasti Video

Čítajte viac 900. deň: V Záporožskej jadrovej elektrárni vypukol požiar, už ho uhasili

6:30 Cieľom invázie ukrajinskej armády do Kurskej oblasti bolo destabilizovať Rusko a ničiť ruské sily ľahkými rýchlymi útokmi, uvádza britský denník The Guardian a odvoláva sa na informácie, ktoré ukrajinský bezpečnostný predstaviteľ poskytol agentúre Agence France-Presse. Zostáva nejasné, do akej miery bude operácia zo strednodobého hľadiska udržateľná, keďže Kremeľ hrozí, že ju uhasí pomocou ruských rezerv.

Rusko naznačilo, že niekoľko stoviek ukrajinských vojakov podniklo v utorok prekvapivý útok, ale ukrajinský predstaviteľ uviedol, že počty sú vyššie. Na otázku, či je zapojených viac ako 1000 ukrajinských vojakov, odpovedal: „Je to oveľa viac… tisícky“.

Podľa rôznych zdrojov je do operácie zapojených niekoľko ukrajinských brigád. Kyjev zaskočil Rusko útokom na ľahko bránený úsek frontu, ktorý nezaznamenal žiadne výrazné boje od jari 2022 a prelomil obmedzenú obranu hraníc, Píše The Guardian.

„Sme v ofenzíve. Cieľom je natiahnuť pozície nepriateľa, spôsobiť maximálne straty a destabilizovať situáciu v Rusku, pretože nie je schopné chrániť svoju vlastnú hranicu,“ uviedol bezpečnostný predstaviteľ pod podmienkou anonymity.

Čítajte viac Ukrajinský zdroj: Invázia má destabilizovať Rusko, nasadili sme tisíce vojakov. Neznásilňujeme, nedrancujeme

Masívny útok ukrajinských ozbrojených síl na oblasť Kurska sa začal 6. augusta, uviedla ruská agentúra TASS. V regióne bolo opakovane vyhlásené raketové nebezpečenstvo. Podľa ministerstva pre mimoriadne situácie bolo v dôsledku útokov ukrajinských jednotiek za posledných 24 hodín z pohraničných oblastí evakuovaných viac ako 8-tisíc ľudí, viac ako 6-tisíc je v strediskách dočasného ubytovania. 69 obetí ostreľovania z Ukrajiny je v nemocniciach, stav 17 z nich hodnotí ako vážny, píše TASS.