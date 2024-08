Na Ukrajine zatkli námestníka ministra energetiky. Prečo vôbec získal túto funkciu, keď sa vedelo, že má zjavne špinavé ruky?

Dokopy až 5-tisíc kusov bankoviek v hodnote 100 amerických dolárov si Oleksandr Chejlo určite neužije. A je pravdepodobné, že najbližšie roky bude platiť iba s ukrajinskými hrivnami jedine vo väzenskom bufete. Chamtivosť priviedla námestníka ukrajinského ministra energetiky do vyšetrovacej väzby. Dôkazy proti nemu pôsobia veľmi silno, takže prokurátor by mohol dôveryhodne presvedčiť sudcu o jeho vine.

Príslušníci Bezpečnostnej služby Ukrajiny, ktorá zo zákona priamo podlieha prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, a Národného protikorupčného úradu oznámili, že odhalili rozsiahlu korupčnú schému, ktorú vytvoril námestník ministra energetiky. Na svojich webových stránkach zároveň zverejnili krátku videonahrávku zo záťahu na Chejla a jeho komplicov (použili aj kameru umiestnenú na drone).

Najprv je vidieť, ako členovia policajného komanda bežia v areáli, ktorý vyzerá ako rekreačná oblasť vytvorená z chatiek. „Ruky na stôl! Ruky na stôl!" Keď vbehli dovnútra,Chejla a niekoľko ďalších mužov našli sedieť pri jednom stole. Potom im prečítali text obvinenia. Pri domovej prehliadke zhabali veľkú sumu peňazí. Jeden zo zasahujúcich kukláčov vybral z tašky alebo z ruksaku veľa zväzkov bankoviek. Všetky v hodnote 100 dolárov.

Národný protikorupčný úrad informoval, že Chejlo si vypýtal za svoje služby 500-tisíc dolárov. Nie naraz, ale postupne (vyšetrovatelia zatiaľ nepovedali, prečo mal dostať úplatok rozdelený na päť častí). Protikorupčné komando zasiahlo, keď si Chejlo prišiel vyzdvihnúť tretiu sumu vo výške 100-tisíc dolárov.

Za čo si námestník vypýtal úplatok? „Využívajúc svoje právomoci sľúbil šéfom štátnych podnikov v Ľvovsko-Volyňskej uhoľnej panve previesť na nich banské zariadenia z baní v okolí frontu v Doneckej oblasti. Ide o drahé a nedostatkové stroje," ozrejmil Národný protikorupčný úrad. „Pokračuje vyšetrovanie s cieľom objasniť všetky okolnosti trestného činu a postaviť páchateľov pred súd. Hrozí im až 12 rokov väzenia a prepadnutie majetku," dodal úrad na svojej webovej stránke.

Ak sa dá veriť majetkovému priznaniu Chejla, ktoré musel predložiť po tom, čo sa v septembri 2023 stal námestníkom, žil si dobre, ale nie výrazne nad pomery vyššej strednej vrstvy. Uviedol že v spoločnom vlastníctve s manželkou má byt s rozlohou 133 štvorcových metrov za 4 milióny hrivien (zhruba 97-tisíc eur). Medzi nehnuteľnosti ešte zaradil garáž a stavebný pozemok na ploche 600 štvorcových metrov. Zmienil sa ešte o prenájme menšieho byt (50 štvorcových metrov). Vlastní podielové listy jednej energetickej spoločnosti v neuvedenej hodnote, v hotovosti má 60-tisíc dolárov a v banke uložených 354-tisíc hrivien (8600 eur). Čo sa týka jeho finančných záväzkov, v roku 2020 si zobral pôžičku v sume 2,36 milióna hrivien (57,4-tisíc eur).

Agentúra UNIAN napísala, že Chejlo sa celú profesnú kariéru venoval ťažbe uhlia. Vzdelaním je banský inžinier. Vyšetrovatelia poznamenali, že jeho trestnú činnosť sa podarilo odhaliť v súčinnosti s ministrom energetiky Hermanom Haluščenkom. Pochopiteľne, že po zadržaní Chejla ani chvíľu nečakal a podal návrh na jeho odvolanie funkcie. Vláda mu expresne vyhovela.

Pred vymenovaním za námestníka ministra energetiky Chejlo pôsobil od decembra 2022 vo funkcii zástupcu riaditeľa energetickej firmy Ukrugoľ, predtým dlhé roky tiež zastával významné manažérske pozície. Jeho meno nie je Ukrajincom neznáme. V zlom svetle sa ocitol už vlani, keď získal post vo vláde.

Server StopKor, ktorý sa venuje odhaľovaniu korupcie, v októbri 2023 upozornil, že Chejlo udržiava obchodné styky so synom zvrhnutého ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyča a s proruským politikom Viktorom Medvedčukom. Prvý z nich dávnejšie utiekol z Kyjeva do zahraničia, druhého menovaného zatkli pre podozrenie z prípravy štátneho prevratu, ale na jeseň 2022 ho pustili do Moskvy v rámci výmeny za ukrajinských vojnových zajatcov.

Ako bolo možné, že Chejlo prešiel pod lupou ukrajinských bezpečnostných zložiek do funkcie námestníka ministra energetiky? Nijako neskúmali jeho pozadie. Úrad vlády na otázku StopKoru odpovedal, že počas vojnového stavu, ktorý platí od 24. februára 2022, sa na základe platnej legislatívy nevykonávajú protikorupčné bezpečnostné previerky.

StopKor ďalej poukázal na to, že niekoľko firiem prepojených s Chejlom robí biznis vo východných regiónoch Ukrajiny, ktoré ovláda ruská armáda. A nielen tam: „V novembri 2014 sa stal spoluvlastníkom firmy Fest Trade na okupovanom Kryme." StopKor zistil aj to, že Chejlo viackrát prišiel na tento polostrov, pričom jeden jeho pobyt spolu s manželkou trval 64 dní. „Mali bezpečnostné záruky od okupačných síl a platili so zahraničnými valutami," upozornil StopKor. Občania Ukrajiny pritom majú prísny zákaz od Kyjeva navštevovať Krym, odkedy sa ocitol pod ruskou nadvládou. Napriek týmto zverejneným informáciám sa Chejlo udržal vo funkcii námestníka. Stratil ju až teraz pod odhalení korupčného škandálu.