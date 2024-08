Rusi ju vymenili za obchodníka so smrťou. Z Paríža si Američanka odnáša zlato

Spojené štáty len chvíľu predtým porazili Francúzsko 67:66 v olympijskom finále. Basketbal žien bol posledným športovým podujatím hier.

Ten zápas bol hotový thriller. Francúzkam nechýbalo veľa, aby ukončili 60-zápasovú sériu olympijských víťazstiev tímu USA siahajúcu až do roku 1992. Američanky ale napokon vybojovali tesné víťazstvo, vďaka čomu sa USA vyhupli pred Čínu v tabuľke najúspešnejších krajín olympiády.

Grinerová nastúpila vo všetkých šiesich stretnutiach na turnaji vrátane finále. V zápase o zlatú medailu hrala menej ako päť minút a zaznamenala iba štyri body. „Ale jej skóre bolo irelevantné. Pretože počas najtemnejších dní Grinerovej 293-dňového zadržiavania v ruskom väzení v roku 2022 sa predstava, že by v Paríži oslávila tretiu zlatú olympijskú medailu svojej výnimočnej kariéry, zdala pravdepodobná ako teplá sibírska zima,“ napísal portál magazínu Time.

Foto: SITA/AP, Mark J. Terrill ATPOPIX Paris Olympics Basketball Keď hrala americká hymna, Brittney Grinerová si položila ruku na srdce a po tvári jej stekali slzy.

„Nemyslela som si, že tu budem,“ povedala 33-ročná hráčka po rozhodujúcom zápase. „A napokon byť tu a vyhrať zlato pre svoju krajinu, reprezentovať, keď moja krajina tak tvrdo bojovala za to, aby som tu vôbec mohla stáť… Táto zlatá medaila bude mať špeciálne miesto medzi ostatnými dvoma, ktoré som mala to šťastie získať,“ citoval ju denník Boston Globe.

Nával emócií Grinerovú prekvapil, hoci ako priznala, rátala s tým, že bude mať „malé červené oči.“ Ešte pred odovzdávaním medailí sa ospravedlnila zo skupinovej oslavy a utiahla sa na toaletu. „Len som potrebovala chvíľku, aby som sa dala dokopy,“ povedala.

Tento olympijský výlet nebol pre Grinerovú jednoduchý. Bola to jej prvá cesta mimo USA od jej prepustenia na slobodu. Vo februári 2022, len pár dní predtým, ako Kremeľ spustil veľkú inváziu na Ukrajine, ju Rusi zadržali na moskovskom letisku Šeremetevo cestou do Jekaterinburgu. V tomto uralskom meste profesionálne hrala počas prestávky v WNBA, najsilnejšej ženskej basketbalovej lige sveta.

Foto: SITA/AP, Gregory Shamus Paris Olympics Basketball Opora americkej reprezentácie Brittney Grinerová počas štvrťfinále olympijského turnaja proti Nigérii.

Cesta vlakom do Lille, kde sa hrali základné skupiny olympijského turnaja, v nej navyše oživila spomienky na to, ako ju v Rusku viackrát vystrašenú nahnali do vlaku, o ktorom netušila kam pôjde. „Keď som bola naposledy vo vlaku v cudzine, bol to väzenský vlak,“ povedala Grinerová. „Takže to bolo trochu drsné,“ cituje ju Time.

Foto: TASR/AP Brittney Grinerová Brittney Grinerová sedí v lietadle počas letu do Abú Zabí, kde ju vymenili za ruského občana Viktora Bouta.

Život Grinerovej sa obrátil hore nohami po kontrole na Šeremeteve. V jej batožine colníci našli náplne do vapolizéra obsahujúce menej než gram konopného oleja. Na tie mala síce lekársky predpis z USA, v Rusku sú však nelegálne. Po priznaní ju súd poslal na deväť rokov do väzenia.

„V prvých týždňoch som si chcela vziať život. Chcela som opustiť tento svet,“ priznala basketbalistka na jar tohto roku v emotívnom rozhovore v relácii 20/20 televízie ABC.

Svoje otrasné skúsenosti s ruským väzením hviezdna športovkyňa opísala aj pre Inside The Games. „Na matraci, na ktorom som spávala, bola veľká krvavá škvrna. Nemala som mydlo ani toaletný papier. V tom momente som sa cítila ako menejcenný človek,“ rozhovorila sa rodáčka z Houstonu.

„Vtedy som si pomyslela: No, toto bude veru zábavná jazda. Musíte urobiť všetko preto, aby ste prežili,“ dodala.

Prežila aj vďaka tomu, že pre Moskvu bola v prvom rade výmenným artiklom. Hroziacich deväť rokov sa tak napokon scvrklo na desať mesiacov.

V decembri 2022, krátko pred Vianocami si Rusi s Američanmi vymenili prominentných väzňov. Kus za kus, ako za studenej vojny. Grinerovej protihodnotou bol bývalý podplukovníka sovietskeho vojenského letectva Viktor But, nekorunovaný kráľ medzinárodného čierneho obchodu so zbraňami, ktorého si v hollywoodskom filme Obchodník so smrťou zahral Nicolas Cage.

Foto: TASR/AP Rusko USA Grinerová But výmena Viktor Bout, ktorého prepustili za americkú basketbalistku Brittney Grinerovú, nastupuje do ruského lietadla na letisku v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.

Američanka i Rus sedeli za pašovanie. Závažnosť ich konfliktu so zákonom bola síce neporovnateľná, Moskva ale odmietla požiadavku Washingtonu, že za Buta, ktorý bol svojho času jedným z celosvetovo najhľadanejších zločincov, by mala prepustiť dvoch väznených Američanov. Tým druhým mal byť bývalý vojak Paul Whelan, ktorý bol podľa USA v Rusku tiež neprávom väznený. Rusi to ale odmietli a niekdajší príslušník americkej námornej pechoty odsúdený na 16-ročný trest odňatia slobody za údajnú špionáž sa tak dostal na slobodu až predminulý týždeň v rámci najnovšej rozsiahlej výmeny väzňov medzi Moskvou a Západom.

Foto: SITA/AP, Alexander Zemlianichenko Brittney Grinerová Brittney Grinerová na snímke z augusta 2022, keď ju v Rusku odsúdili na 9 rokov väzenia.

Kým deväťnásobná víťazka WNBA sa po návrate do vlasti vrátila do svojho materského klubu Phoenixu Mercury a postupne aj do reprezentácie, But, ktorý si v USA odpykal 15 rokov zo svojho 25-ročného trestu, sa dal na politiku. Verejne podporil ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine, vstúpil do ultranacionalis­tickej strany LDPR a v Leninovom rodisku, v Uľjanovskej oblasti, sa stal poslancom regionálneho parlamentu.

Trénerka amerických basketbalistiek Cheryl Reeveová bola pred olympijskými hrami znepokojená duševným stavom Grinerovej. Vo februári sa hráčka mala pripojiť k reprezentačnému tímu počas kvalifikácie na olympiádu v Belgicku, ale neprišla. „Možno len potrebovala trochu viac času,“ povedala Reeveová. „Viac, ako si myslela,“ dodala.

Reevová ocenila, ako Grinerová napokon olympiádu zvládla: „Keď vidíte BG v tíme, zdanlivo je v poriadku. Viete však, že vo vnútri sa toho veľa deje. Ona ale vždy predvedie tú najlepšiu verziu samej seba,“ povedala trénerka, ktorá ostatné zverenkyne požiadala, aby na svoju spoluhráčku „neustále dozerali, pretože je nepochopiteľné, čím všetkým si prešla“.

Parížska olympíáda bola po Riu de Janeiro a Tokiu pre Grinerovú ešte v niečom ďalšom špeciálna. Prvý raz hrala súťažný basketbal ako rodič. V júni 2019, šesť rokov po coming-oute sa zosobášila s Cherelle Watsonovou, ktorá minulý mesiac priviedla na svet syna Basha.

Foto: SITA/AP, Chris Pizzello Brittney Grinerová Brittney Grinerová (vpravo) s manželkou Cherelle vo februári 2023.

Grinerová pred odletom do Paríža nebola nadšená, že malého opúšťa tak skoro. „Doslova všetko sa točí okolo neho. A ja to milujem,“ cituje ju Time. Tento týždeň ju ešte čakajú zápasy WNBA s tímom Mercury proti Chicago Sky a Indiana Fever, ale potom bude mať niekoľko dní doma v Arizone, aby sa o radosť zo svojho úspechu podelila v kruhu rodiny. Najviac sa vraj teší na syna: „Len ho objať. Áno, takto budem oslavovať.“