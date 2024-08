Irán môže zaútočiť na Izrael už tento týždeň. Spojené štáty sú pripravené, uviedol Biely dom

Izrael sa pripravuje na možnú vojenskú odvetu Iránu a jeho spojenca Hizballáhu za zabitie lídrov tohto libanonského ozbrojeného hnutia a palestínskej teroristickej organizácie Hamas na konci júla. Ich priamy úder na Izrael by podľa špekulácií niektorých médií a reportérov mohol prísť už počas najbližších 24 hodín.

Spojené štáty sú pripravené na to, že by Irán či jeho spojenci na Blízkom východe mohli podniknúť „významné útoky“ už tento týždeň, uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Pripomenul, že USA v posledných dňoch posilnili svoju vojenskú prítomnosť v regióne, a povedal, že Washington zdieľa obavy Izraela z možného útoku.

„Máme rovnaké obavy a očakávania ako naši izraelskí kolegovia, pokiaľ ide o možné načasovanie. Mohlo by to byť tento týždeň,“ povedal Kirby novinárom. „Musíme byť pripravení na to, že by mohlo ísť o významný rad útokov,“ dodal.

Irán sľúbil Izraelu tvrdú odvetu za výbuch, ktorý 31. júla v Teheráne zabil vodcu politického krídla Hamásu Ismaíla Haníju, ktorý sa deň predtým zúčastnil na inaugurácii nového iránskeho prezidenta. Hamas aj Irán tento pravdepodobný atentát pripisujú Izraelu, ten sa k zodpovednosti neprihlásil, ale ani ju nepoprel. Len niekoľko hodín pred smrťou Haníju pri vzdušnom údere v Bejrúte zomrel vojenský šéf Hizballáhu Fuád Šukr, na ktorého zabitie sa Izrael prihlásil.

Izrael vývoj ohľadom hroziaceho útoku monitoruje, ale armáda zatiaľ nezmenila preventívne pokyny pre verejnosť, povedal jej hovorca Daniel Hagari. „Pomocou všetkých našich kapacít sledujeme, čo sa deje konkrétne okolo Iránu. A nesledujeme to sami. Sledujeme to spoločne so Spojenými štátmi a ďalšími partnermi,“ povedal hovorca.

Aktuálnu situáciu a obranné aj útočné možnosti Izraela dnes vyhodnotil generálny štáb izraelskej armády, ktorý schválil bojové plány pre jednotlivé fronty. Na schôdzke generálneho štábu boli prítomní okrem iného šéfovia spravodajských a operačných riaditeľstiev, šéf severného veliteľstva, šéf letectva a ďalší vysokí dôstojníci, napísal server The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na stručné vyhlásenie armády.

Stretnutie generálneho štábu sa uskutočnilo v predvečer židovského pôstneho dňa Tiša Be-av, počas ktorého si Židia pripomínajú niekoľko tragických udalostí svojich dejín, najmä zničenie dvoch biblických chrámov na Chrámovej hore v Jeruzaleme, pripomína ToI. Médiá už skôr špekulovali, že práve na tento deň by Irán mohol zo symbolických dôvodov naplánovať sľubovanú odvetu voči Izraelu. Tiša Be-av trvá viac ako 24 hodín od západu slnka až do objavenia hviezd nasledujúceho dňa.

Zahraničný reportér televíznej stanice Fox News s odvolaním sa na svoje zdroje v blízkovýchodnom regióne uviedol, že panujú obavy, že by Irán a jeho spojenci mohli zaútočiť na Izrael už počas najbližších 24 hodín.

Reportér serveru Axios Barak Ravid s odvolaním sa na vysokopostavených predstaviteľov vo Washingtone a Jeruzaleme na sieti X napísal, že Irán už podnikol významné prípravné kroky pri svojich raketových a dronových jednotkách, podobne ako to urobil pred svojím zatiaľ bezprecedentným útokom na Izrael z 13. apríla. Tieto zdroje však zdôraznili, že presné načasovanie útoku nepoznajú.

Izraelský minister obrany Joav Galant pri dnešnom vypočutí v obrannom výbore Knesetu povedal, že Izrael v očakávaní iránskeho úderu v posledných dňoch posilňoval svoje obranné kapacity a zároveň pripravuje možné odvetné útoky či preventívne akcie.

Libanonské médiá dnes napísali, že Hizballáh v obavách z možných odvetných úderov Izraela úplne evakuoval svoje ústredie na južnom bejrútskom predmestí Dahíja. Podľa listu Al-Džumhúríja hnutie presunulo preč z Bejrútu aj svoje politické krídlo a všetku svoju prevádzku – vrátane personálu, počítačov a ďalšieho vybavenia.

Viaceré popredné letecké spoločnosti v dôsledku prudko rastúceho napätia na Blízkom východe za necelé posledné dva týždne zrušili či odložili svoje lety do Izraela, Libanonu i ďalších krajín regiónu.

S rastúcimi obavami investorov z iránskeho útoku dnes izraelský šekel oslabil voči doláru až o 1,7 percenta a akciový index telavivskej burzy klesol cez jedno percento. Ceny ropy vyskočili o viac ako tri percentá a rástli piatu seansu v rade v očakávaní, že by širší vojenský konflikt na Blízkom východe mohol obmedziť svetové dodávky ropy.