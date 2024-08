Darovať peniaze Ukrajine je v Rusku vlastizrada. Dve mladé ženy za to skončili v base

Aj za dobrý skutok môžete skončiť v base - ak žijete v Rusku. Presvedčili sa o tom dve mladé ženy, ktoré po ruskej agresii darovali charitatívnym organizáciám na Ukrajine malú sumu do výšky asi 50 eur. Ruské úrady to totiž vyhodnotili ako vlastizradu. Prvú ženu za to odsúdili na 12 rokov v trestaneckom tábore, druhej hrozí 15 rokov väzenia. Rozsudok by sa mala dozvedieť vo štvrtok.

Keď ruskí vojaci vtrhli do susednej krajiny a svet sa začal dozvedať o zverstvách, ktoré páchali, Nine Slobodčikovovej to prišlo ľúto, a tak chcela aspoň trocha pomôcť.

Dnes už 36-ročná programátorka sa preto rozhodla previesť 5 000 rubľov (v prepočte zhruba 52 eur) na účet dobročinnej organizácie na Ukrajine. Taký „zločin“ sa však v Rusku netoleruje.

Ako uviedol Projekt Politzek-Info, ktorý podporuje politických väzňov, ruské úrady mali pre Slobodčikovovej charitu celkom iné vysvetlenie. Obvinili ju, že financuje nepriateľa – ukrajinskú armádu.

Keď zistila, čo jej hrozí, pokúsila sa z Ruska ujsť, ale nepochodila. V marci minulého roka ju zatkli a o mesiac neskôr ju súd v Moskve poslal za vlastizradu na 12 rokov do trestaneckej kolónie. Podrobnosti vyšli najavo až nedávno, lebo tlačový odbor moskovského súdu o jej prípade odmietal informovať.

Foto: Politzek-Info Nina Slobodčikovová Programátorka Nina Slobodčikovová si už odpykáva trest 12 rokov väzenia za "vlastizradu", ktorej sa vraj dopustila tým, že charitatívnej organizácii na pomoc Ukrajine darovala sumu vo výške asi 52 eur.

Pasca v Jekaterinburgu

Podobný osud stretol aj 32-ročnú rodáčku z Jekaterinburgu Kseniu Karelinovú. Ako informoval miestny denník Večernije vedomosti, v roku 2014 absolvovala históriu na Uralskej federálnej univerzite a odišla do USA, kde študovala na univerzite v Marylande.

Neskôr sa vydala, no už po roku sa rozviedla. Príťažlivá tmavovláska si potom našla prácu ako manažérka kúpeľov v jednom z hotelov v Beverly Hills a vo voľnom čase sa venovala tancu.

Pred troma rokmi získala americké občianstvo, ale ponechala si aj ruské. Dva dni po tom, čo vládca Kremľa Vladimir Putin ohlásil začiatok „špeciálnej vojenskej operácie“, poslala medzinárodnej nadácii Razom (Spolu) v New Yorku 52 dolárov na pomoc Ukrajine.

Keďže v tom čase žila v Los Angeles, zrejme by na to bola aj zabudla, keby sa tohto roku nebola vybrala navštíviť rodičov v Rusku.

„Myslel som na to, či to pre ňu nemôže byť nebezpečné pre situáciu spojenú s vojnou na Ukrajine, no ubezpečila ma, že je Ruska a všetko bude v poriadku,“ prezradil pre denník Los Angeles Times jej americký priateľ Chris Van Heerden.

„A tak som jej v decembri na narodeniny kúpil letenku. Veľmi sa tešila. Teraz sa kvôli tomu búcham do hlavy,“ dodal previnilo.

Ako však zdôraznil, Ksenia sa vyhýbala rozhovorom o politike, lebo to pre ňu bola citlivá téma a stále sa cítila ako Ruska. „Mala priateľov odvšadiaľ a každého rešpektovala. Je pravda, že darovala tie peniaze, ale nie je aktivistka,“ upozornil jej partner.

Ruské orgány to však vnímali inak. Len čo Ksenia v januári pristála v Jekaterinburgu, začali sa problémy. Hoci cestovala na ruský pas, hneď ju podrobili niekoľkohodinového výsluchu a zhabali jej mobilný telefón.

Zakázali jej opustiť mesto a nariadili, aby sa každý týždeň hlásila ruskej bezpečnostnej službe FSB. S priateľom v USA tak mohla komunikovať už iba prostredníctvom mobilu svojej matky.

Foto: Facebook K. K. Ksenia Karelina, Ksenia Karelinová Ksenia Karelinová odišla do Ameriky, kde žila šťastne, až kým sa nerozhodla navštíviť rodičov v Rusku.

Vymyslené obvinenia

Podľa Van Heerdena sa jeho priateľka odmlčala 27. januára, keď z rodičovského bytu odišla, aby sa stretla s vládnymi úradníkmi. Myslela si, že by jej konečne mohli vrátiť mobil, no namiesto toho skončila vo väzbe – ešte pod zámienkou, že sa dopustila „výtržníctva“.

Ako totiž priblížili Večernije vedomosti, polícia ju najprv obvinila z používania „hrubého obscénneho jazyka v prítomnosti cudzincov, drzého a vzdorovitého správania“, ale aj z „chuligánstva a neuposlúchnutia úradných zástupcov“, za čo ju odsúdili na 14 dní za mrežami.

Ruské štátne médiá o nej následne informovali 20. februára, keď zverejnili stanovisko FSB.

Tajná služba ju obvinila, že „proaktívne zbierala finančné prostriedky v záujme jednej z ukrajinských organizácií, ktoré následne použili na nákup zdravotníckych potrieb, vybavenia, zbraní a munície pre ukrajinské ozbrojené sily“. Podľa ruskej prokuratúry tým podporila „kyjevský režim“, čím sa dopustila vlastizrady.

Súdny proces s Karelinovou sa začal v júni. Štátna prokuratúra žiadala, aby ju odsúdili na 15 rokov väzenia v trestaneckeom tábore a pokutu 500-tisíc rubľov (vyše 5 200 eur).

Mladá žena vyčerpaná z výsluchov a vystrašená z toho, čo jej hrozí, sa k činu priznala dúfajúc, že jej to pomôže k miernejšiemu trestu. Jej vyhliadky sú napriek tomu žalostné.

Ako priblížil nezávislý ruský portál SotaVision, o jej osude rozhoduje rovnaký sudca, ktorý v júli odsúdil na 16 rokov za údajnú špionáž amerického reportéra Evana Gershkovicha.

FSB ho zatkla v marci minulého roka v Jekaterinburgu a pred pobytom na Sibíri ho zachránila iba výmena politických väzňov, ku ktorej došlo 1. augusta po dohode Ruska so Západom.

Čakanie na rozsudok

Nešťastnej žene nepomohlo ani dvojaké občianstvo. Naopak, tým, že si ponechala ruský pas, to putinovskému režimu len uľahčila. A keď americký konzul Moskvu žiadal, aby mu dovolili stretnúť sa s Karelinovou, odmietli mu vyhovieť.

Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller ešte v júni uistil, že sa jej stále snažia pomôcť.

Zároveň varoval, aby americkí občania v tomto čase radšej necestovali do Ruska, pretože sa vystavujú obrovskému riziku, že ich zadržia, odsúdia a uväznia, a obzvlášť to platí pre tých, ktorí majú i ruské občianstvo.

Van Heerden to však nevzdáva. „Hovoril som s ministerstvom zahraničia. Hovoril som s každým, s kým som mohol. Skúšame všetko,“ posťažoval sa losangelským novinám.

Kseniina bývalá svokra Eleonora Srebroská, ktorá žije v americkom Baltimore, si už dávno nerobí falošné nádeje.

„Nedúfam v ruskú spravodlivosť. Tá neexistuje. Ale tu žijeme v mocnej krajine, môžeme robiť krik a upútať pozornosť. Iba dúfam, že nestrávi zvyšok života vo väzení… Viem, že v Rusku ju budú fyzicky a psychicky týrať a veľmi ma to znepokojuje,“ zverila sa denníku Los Angeles Times.

Právnik obvinenej Michail Mušalov naznačil, že by sa jeho klientka chcela dostať do podobnej výmeny politických väzňov, aká pred časom zachránila Gershkovicha a ďalších 15 ľudí zadržiavaných v Rusku.

Také riešenie si však vyžaduje čas, a preto je možné, že mladá žena vo väzení strávi aj niekoľko mesiacov. Aký ortieľ nad ňou vyrieknu, sa dozvie už vo štvrtok.