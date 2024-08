Trump debatoval naživo s Muskom, rozhovor narušili hekeri

Trump po oneskorenom štarte opísal svoj pohľad na atentát, pri ktorom ho minulý mesiac strelec zasiahol do ucha. Informovala o tom agentúra AP.

Rozhovor na Trumpovom účte na X, ktorý mal začať o 20.00 h miestneho času (2.00 h SEČ), si najprv pustilo viac ako 120 000 použí­vateľov, mnohým ďalším sa ale zobrazila chybová hláška „Podrobnosti nie sú k dispozícii“, uviedla AP.

„Zdá sa, že došlo k masívnemu DDoS útoku na X,“ uviedol Musk s odvolaním sa na typ kybernetického útoku, pri ktorom sa útočníci snažia narušiť určitú internetovú službu tým, že ju preťažia veľkým množstvom otázok alebo požiadaviek.

Rozhovor nakoniec začal s meškaním 42 minút, neskôr sa k nemu pripojilo na 1,2 milióna poslucháčov.

Muskom avizovaný rozhovor „bez vopred daného scenára“ mal slúžiť na to, aby americký exprezident priamo oslovil potenciálne milióny voličov. Bola to tiež príležitosť pre sociálnu sieť X získať nových používateľov, pripomenula agentúra AP. Pred rozhovorom Musk na platforme napísal, že X vykonáva „testy škálovania systému“ s cieľom zvládnuť očakávaný veľký počet poslucháčov.

Trump v rozhovore opísal do detailu okrem iného to, ako vnímal atentát na svoju osobu zo 13. júla na predvolebnom mítingu v Butleri v Pensylvánii, z ktorého vyviazol so zranením ucha, zabitý však bol jeden účastník akcie a ďalší dvaja boli zranení, zomrel aj útočník. Podľa exprezidenta atentát umožnil „nedostatok koordinácie“ a chyba ochrannej služby pri zabezpečení budovy, odkiaľ útočník strieľal. Podľa agentúry Reuters Trump tiež uviedol, že sa do Butleru v októbri vráti. Voľby sa v USA uskutočnia 5. novembra.

Musk, ktorý sa ešte pred niekoľkými rokmi označoval za demokrata, podporil Trumpovu prezidentskú kandidatúru dva dni po tom, ako bol bývalý prezident pri atentáte zranený.

Už skôr Musk obnovil Trumpov účet, ktorý zakázalo vedenie sociálnej siete vtedy nazývanej Twitter v súvislosti s násilnostami zo 6. januára 2021 a obavou z „rizika ďalšieho podnecovania k násiliu“ zo strany Trumpa. V novembri 2022 Musk spoločnosť kúpil. Trump až do pondelkového rozhovoru s Muskom na tejto sociálnej sieti žiadne príspevky nezverejňoval a trval na tom, že je spokojnejší na svojej vlastnej platforme Truth Social.