Rusi sedeli v lese a pili kávu. Ukrajinci pod Kurskom ich nachytali na hruškách

Invázia ukrajinských jednotiek do Kurskej oblasti bola pre ruské velenie a jednotky v teréne úplným prekvapením. Operáciu, do ktorej boli zapojené rôzne zložky Ozbrojených síl Ukrajiny, sprevádzal inovatívny prístup na zabezpečenie prielomu, ktorý korešpondent Forbes špecializujúci sa na bojové drony nazval „elektronická blitzkrieg“.

Volodymyrova jednotka, člena posádky amerického obrneného vozidla Stryker, vstúpila na ruské územie za bieleho dňa, v utorok 6. augusta o jednej popoludní. „Boli sme medzi prvými,“ povedal pre Financial Times (FT).

Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video

Na Volodymyrovo prekvapenie jeho 82. samostatná výsadková útočná brigáda ukrajinských ozbrojených síl sa nestretla so žiadnym odporom. Čoskoro posádka narazila na ruských vojakov, ktorí „sedeli v lese a pili kávu pri stole“:

„A trafili sme Strykerom priamo ich stôl… Prvý deň sme mnohých z nich dali dole. Neboli ozbrojení, nečakali nás,“ hovorí Volodymyr.

Podľa neho „desiatky“ ruských vojakov, ktorí nechceli nasledovať osud svojich kolegov, zložili zbrane a vzdali sa.

Ako jednotky ukrajinských ozbrojených síl postupovali, začali sa zakopávať v očakávaní odvetného úderu ruských ozbrojených síl. Ten opäť, k ich údivu, neprišiel.

Rusi rozmiestnili tanky do palebných pozícií v Kurskej oblasti Video

Pravda, ruské lietadlá na nich začali zhadzovať riadené bomby a objavili sa aj útočné drony Lancet. Ukrajinci utrpeli straty na živej sile a západnej technike, ale pokračovali v napredovaní. „Najskôr to bolo trochu ťažké, ale potom to šlo jednoduchšie,“ povedal ďalší člen posádky Roman pre FT už v Sumskej oblasti, kam po nepriateľskom zásahu odtiahli svoj poškodený Stryker.

Denys, vojak šoférujúci americké vojenské terénne vozidlo Humvee s púštnou kamuflážou, hovorí, že v Kurskej oblasti sú podmienky úplne iné, než v Donbase, kde bojoval predtým.

„Boj z obranných pozícií je oveľa ťažší,“ poznamenal Denys pre FT. „Nepriateľ tam o nás vie všetko. Vie, kde sme. Jeho drony vidia každý náš pohyb. Tu sme im pripravili moment prekvapenia," dodal. „Ale tiež sme boli prekvapení, že ich náš útok tak zaskočil,“ pripustil.

Nasadili šesť brigád

Do operácie sú zapojené jednotky prinajmenšom šiestich brigád ukrajinských ozbrojených síl, píše FT s odvolaním sa na ukrajinských vojakov a analýzu fotografických a video materiálov zverejnených na sociálnych sieťach. Jedna brigáda môže mať od 1 do 8 tisíc vojakov. Zapojené bolo letectvo, delostrelectvo a raketové systémy. No možno hlavným prvkom boli prostriedky elektronického boja a drony, ktoré sa dokonca „naučili“ zostreľovať ruské helikoptéry a útočiť na bezpilotné lietadlá tak, aby neprekážali pohybu vojska.

„Zdá sa, že ide o celkom dobre koordinovanú a plánovanú operáciu kombinovaných jednotiek,“ povedal pre denník New York Times vojenský analytik Franz-Stefan Gady z Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie.

"Ukrajinské ozbrojené sily disponujú systémami elektronického boja, ktoré nasadili na potlačenie operačných riadiacich systémov ruských jednotiek. Systémy protivzdušnej obrany presunuli do Kurskej oblasti, aby kryli útočiacich vojakov. A sú tu veľmi efektívne mechanizované formácie, ktoré postupujú vpred pomerne sebavedomým tempom,“ povedal Gady.

Podobným spôsobom opisuje začiatok operácie magazín Forbes na základe analýzy otvorených dát a komentárov ruských vojenských blogerov.

Taktika spod Charkova

Ukrajinci použili pomerne novú taktiku, ktorú nedávno vyskúšali v Charkovskej oblasti. Po identifikácii hlavných frekvencií pohraničných rádiových komunikačných sietí a ovládania ruských bezpilotných lietadiel ich Ozbrojené sily Ukrajiny rušili silnými rušičkami.

Boje pri Charkove: ukrajinské tanky pália na ruské pozície Video

Ukrajinci zbavili ruské jednotky komunikačných spojení a prieskumných bezpilotných lietadiel, ktoré by mohli privolať delostreleckú paľbu a posily, a pod rúškom systémov elektronického boja nasadených v prvej línii vypustili obrovské množstvo svojich bezpilotných lietadiel, ktoré vojakom uvoľnili cestu. Postupovali bez prekážok, zaistili svoje pozície, potom sa systémy elektronického boja opäť posunuli dopredu a schéma sa uplatnila nanovo.

Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka vojna na Ukrajine, dron Ukrajinský príslušník prieskumnej jednotky vypúšťa dron Furia, aby preletel nad ruskými pozíciami na frontovej línii.

Ako polovica Bratislavského kraja

Keď sú jednotky konsolidované na pozíciách, každú noc ich nahradia čerstvé sily prichádzajúce z tylu, uvádza Economist s odvolaním sa na účastníkov operácie.

Prielom sa ukázal byť natoľko efektívny, že ukrajinské ozbrojené sily už dokázali podľa zdrojov projektu Deep State blízkych ministerstvu obrany Ukrajiny obsadiť viac ako 40 obcí. Úradujúci gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov v pondelok šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi hlásil, že ukrajinskej armáde sa podarilo ovládnuť 28 osád a 480 kilometrov štvorcových územia. Podľa hlavného veliteľa Ozbrojených síl Ukrajiny Olexandra Syrského jeho vojaci ovládli dokonca až 1000 kilometrov štvorcových, čo je pre porovnanie zhruba polovica rozlohy Bratislavského kra­ja.

Skutočný stav ale podľa nezávislých expertov bude asi niekde uprostred tvrdení znepriatelených strán. Ukrajinské sily zrejme postúpili hlbšie do Kurskej oblasti než tvrdil gubernátor Smirnov, ktorý Putinovi hovoril o obsadení pohraničnej zóny so šírkou 40 kilometrov a hĺbkou 12 kilometrov, uviedli vo svojej správe anaanalytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Geolokované zábery podľa nich potvrdzujú postup ukrajinských jednotiek napríklad severovýchodne od okresného mesta Korenevo až 30 kilometrov od hraníc.

Analytici ISW súčasne zapochybovali nad tvrdením generála Syrského, že sa ukrajinským silám podarilo ovládnuť približne 1000 kilometrov štvorcových ruského územia.

Ukrajinské sily podľa ISW nekontrolujú celé územie v medziach svojho deklarovaného maximálneho postupu. Analytici tiež polemizujú s tvrdením ukrajinských médií, že ich armáda za niekoľko dní útoku v Kurskej oblasti obsadila väčšie územie, než dokázali ruské jednotky dobyť na Ukrajine od začiatku tohto roka. Podľa ich výpočtov Rusi, ktorí sa prebíjajú cez opevnené ukrajinské pozície v Doneckej oblasti, od januára získali 1175 kilometrov štvorcových ukrajinského územia.