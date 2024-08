Závislí na drogách, skrytí v chladničke. Ako sa snažia Ukrajinci vyhnúť frontu a koľko sú ochotní za to zaplatiť?

Čo výnimka zo zákona, to príležitosť neobliecť si vojenskú uniformu? Kto je vynaliezavý, ten má šancu... Na Ukrajine sa branná povinnosť vzťahuje počas vojnového stavu na mužov vo veku 18 - 60 rokov s tým, že bez povolenia nesmú cestovať do zahraničia. Tí, čo sa chcú vyhnúť frontu, na ktorom ich hrdinovia bránia vlasť proti ruskej armáde, hľadajú všemožné spôsoby, aby využili niektorú z výnimiek, prípadne sa usilujú o nelegálne prekročenie štátnych hraníc.

Čo si treba pripraviť? Predovšetkým peniaze, nie však hotovosť v ukrajinských hrivnách, ale v amerických dolároch, prípadne v eurách. Podpláca sa totiž v tvrdej mene. Nedávno sa začal súd s členmi organizovanej skupiny z Charkovskej oblasti, ktorí brancom ponúkali potvrdenie o zdravotnej nespôsobilosti. Na jej čele stál predseda vojenskej lekárskej komisie. „Cena takýchto služieb dosahovala 8-tisíc dolárov. Zistilo sa, že to využilo viac ako 200 ľudí," informoval server Objektiv. Pozoruhodné je, že členovia komisie dokonca sami vyhľadávali mužov, ktorých čakal povolávací rozkaz, a ponúkali im za odplatu, že ich do armády nevezmú.

So zaujímavým úlovkom sa tento mesiac mohli pochváliť colníci pri hraniciach s Moldavskom. Keď kontrolovali jednu dodávku, našli v nej nielen jatočne spracované mäso. Vo veľkom chladiarenskom boxe objavili aj 16 Ukrajincov, ktorí sa chceli vyhnúť vojenskej službe. „Každý ‚klient‘ musel prevádzačom zaplatiť v rozpätí od 6-tisíc až 8-tisíc dolárov," uviedol Beľckij nezavisimij portal. Pašerákmi ľudí boli dvaja muži, ktorým hrozí až deväť rokov väzenia. Svojim zákazníkom ešte ponúkali bonus, keď prihodia 2-tisíc dolárov: za tieto peniaze im sľúbili pečiatku do pasu o legálnom prekročení hraníc.

Záujem niektorých Ukrajincov nerukovať sa rozhodol využiť na svoje obohatenie aj miestny poslanec z Ternopiľskej oblasti, ktorého povolali do armády. Počas vojenského výcviku mal prístup k služobnej dokumentácii, do ktorej uvádzal nepravdivé údaje: do elektronického systému zaznamenal za úplatky mená mužov, ktorí ako šoféri mohli jazdiť cez hranice, lebo vozili humanitárnu pomoc. Samozrejme, že vo všetkých 74 prípadoch išlo o Ukrajincov, ktorí nechceli vstúpiť do ozbrojených síl. Poslanca teraz začínajú súdiť, hrozí mu sedem rokov za mrežami.

V meste Čerkasy v rovnomennej oblasti sa riaditeľ jedného komunálneho zariadenia tiež vynašiel, ako si nelegálne privyrobiť. Server Gordon informoval, že za úplatky zaraďoval bojaschopných mužov do miestneho registra narkomanov. Pointa? Podľa zákona nie je možné prijať do armády drogovo závislé osoby.

Chamtivosť podobných podnikavcov úplne neustala ani po tom, čo už dávnejšie prezident Volodymyr Zelenskyj nariadil kontroly pracovníkov odvodových stredísk. Inšpekcia sa zameriava aj na zisťovanie ich majetkových pomerov. Samozrejme, že v prípade prevádzačov je to celkom iná vec: kriminalisti sú odkázaní na operatívne informácie v širokom teréne.