ONLINE: Experti nevedia, prečo horela Záporožská jadrová elektráreň. Oheň nevypukol v spodnej časti

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 903 dní

Rusko presúva svoje jednotky z juhu Ukrajiny i Kaliningradu do Kurskej oblasti

V ruskej Belgorodskej oblasti pre ukrajinské útoky vyhlásili výnimočný stav Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video Zdroj: MO RF

Čítajte viac 902. deň: Okupanti vystupňovali svoje útoky v smere na Pokrovsk. Praha Moskve: Kyjev sa môže brániť aj na území Ruska

6:44 Na území ruskej Belgorodskej oblasti susediacej s Ukrajinou bol v stredu vyhlásený výnimočný stav na regionálnej úrovni. Tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov jeho zavedenie odôvodnil pokračujúcimi útokmi ukrajinských síl. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

„Situácia v Belgorodskej oblasti je naďalej mimoriadne zložitá a napätá,“ napísal Gladkov na platforme Telegram. V dôsledku každodenného ostreľovania ukrajinskými ozbrojenými silami boli podľa neho zničené domy, pričom zahynuli a utrpeli zranenia civilisti. Dodal, že na dve obce útočili aj drony, po čom jeden byt v Šebekine zachvátil požiar a vznikla škoda na prívodnom plynovom potrubí.

Stanica BBC vysvetľuje, že výnimočný stav v Rusku znamená obmedzenie prístupu osôb a dopravy do dotknutej oblasti, ako aj evakuáciu obyvateľstva. Jeho úroveň – od miestnej až po federálnu – sa pritom určuje podľa počtu obetí a rozsahu škôd.

6:35 Rusko stiahlo časť vojakov zo Záporožskej a Chersonskej oblasti na Ukrajine na obranu ruskej Kurskej oblasti. Ako referuje web Politico, povedal to hovorca Tavrijskej operačnej strategickej skupiny ukrajinskej armády Dmytro Lychovij.

Zatiaľ nie je známy presný počet, koľko ruských vojakov bolo premiestnených za hranice. Lychovij však uviedol, že ide o „relatívne malý“ počet jednotiek. „Naďalej to musíme brať tak, že to môže byť dymová clona,“ podotkol.

Litovský minister obrany Laurynas Kasčiūnas zasa na utorňajšom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že ukrajinská ofenzíva v Kurskej oblasti núti ruské ministerstvo obrany presunúť jednotky z Kaliningradu do oblasti bojov.

„Teraz vidíme, ako (Rusi) presúvajú svoje jednotky do Kurska. Litovskému ľudu som hovoril: pozrite sa, ako za vás bojujú Ukrajinci, a vďaka ich boju Rusko musí stiahnuť svoje vojská z Kaliningradu. Dokonca to nazývame ‚demilitarizácia‘ Kaliningradu a deje sa to vďaka statočnosti vašej armády, vďaka vašim rozhodnutiam,“ povedal Kasčiūnas Zelenskému.

6:15 Zatiaľ nie je jasné, čo spôsobilo požiar, ktorý v nedeľu prepukol v areáli Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na Ukrajine. Oheň sa ale nerozhorel v spodnej časti chladiacej veže a vo vnútri stavby neboli nájdené žiadne stopy po ďalších predmetoch. Vyplýva to z dôkazov, ktoré preverila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), uviedol v utorok neskoro večer vo vyhlásení jej šéf Rafael Grossi.

Tímy misie MAAE na mieste podľa Grossiho prezreli poškodenie chladiacej veže, ktoré zodpovedalo rozsiahlemu požiaru. „Zhromaždené dôkazy posilňujú náš záver, že hlavný požiar zrejme nevznikol pri päte chladiacej veže,“ uviedol šéf agentúry. MAAE podľa neho vo vnútri veže nezaznamenala žiadne cudzie predmety alebo materiály, ktoré by požiar mohli podporiť.

Ruská strana už skôr uviedla, že oheň spôsobil útok ukrajinského dronu. Pri požiaroch podľa nej úplne vyhorela chladiaca veža. Kyjev, naopak, z plameňov v jednom z najväčších jadrových zariadení v Európe viní ruskú armádu, ktorá elektráreň obsadila krátko po začatí invázie na Ukrajinu vo februári 2022.

Požiar v Záporožskej jadrovej elektrárni Video

Okupovaná elektráreň sa teraz nachádza v podstate na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v minulosti navzájom opakovane obviňovali z jej ostreľovania, čo vzbudilo obavy o bezpečnosť v areáli. Hoci je šesť reaktorov odstavených, zariadenie stále potrebuje energiu a kvalifikovaný personál na prevádzku kľúčových systémov, ktoré napríklad zabezpečujú chladenie reaktorov.

Súčasné vedenie zariadenia MAAE pri utorkovej inšpekcii povedalo, že treba plne posúdiť stav veže. Existuje ale možnosť, že ju bude potrebné rozobrať, píše sa vo vyhlásení.