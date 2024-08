Prvý veľký prielom: Nemci pre sabotáž na Nord Streame vydali zatykač na ukrajinského potápača

Nemeckí vyšetrovatelia sa domnievajú, že muž, o ktorom je známe, že naposledy žil v Poľsku, bol jedným z potápačov, ktorí v septembri 2022 – sedem mesiacov po ruskom vpáde na Ukrajinu – nainštalovali výbušné zariadenia na plynové potrubia vedúce z Ruska do Nemecka na dne Baltského mora, informovala s odvolaním sa na anonymné zdroje uvedené tri nemecké médiá. Nemecko podľa nich v júni požiadalo poľské úrady, aby podozrivého zadržali. Poľská prokuratúra sa ale k veci zatiaľ nevyjadrila, vyjadrenia sa podľa Reuters zdržali aj nemecké ministerstvá vnútra a spravodlivosti.

Švédsky denník Expressen, ktorý bol súčasťou pátrania v spolupráci s nemeckými médiami, napísal, že podozrivým zo sabotáže a zo spôsobenia explózie je štyridsaťštyriročný Volodymyr Žuravlov. Nemeckí vyšetrovatelia sa mu podľa denníka dostali na stopu kvôli tomu, že auto, v ktorom išiel, zachytil fotoradar neďaleko prístavu, z ktorého vyplávala jachta Andromeda so skupinou predpokladaných diverzantov. Podľa skorších informácií jachta vyplávala z Rostocku.

Poľsko opustil

Predpokladá sa, že podozrivý Ukrajinec medzitým Poľsko opustil, napísal s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje magazín Der Spiegel.

Ďalší muž a žena – rovnako ukrajinskí inštruktori potápania – boli identifikovaní v rámci nemeckého vyšetrovania sabotáže. Podľa SZ, Die Zeit a ARD na nich ale doteraz nebol vydaný zatykač.

Ak sa uvedené informácie potvrdia, bol by to prvý prielom v dlho vedenom vyšetrovaní, poznamenal britský denník Financial Times.

Záhadou podľa agentúry Reuters zostáva, kto stál za výbuchmi, ktoré zničili tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2. Tie sa po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 stali kontroverzným symbolom závislosti Nemecka na ruskom plyne.

Zo sabotáže sa vzájomne obviňujú Rusko a Západ. Všetci svoju účasť popierajú, k zodpovednosti sa doteraz nikto neprihlásil.

Vyšetrovanie, ktoré viedli švédske úrady, našlo stopy výbušnín na niekoľkých predmetoch získaných z miesta výbuchu. Tým sa potvrdilo, že explózie boli úmyselné. Dánsko a Švédsko tento rok vo februári svoje vyšetrovania ukončili bez toho, že by identikovali akéhokoľvek podozrivého.

V januári 2023 Nemecko vykonalo raziu na lodi, ktorá podľa neho mohla byť použitá na prepravu výbušnín. Nemci potom OSN oznámili, že podľa ich názoru mohli zariadenia na potrubie v hĺbke 70 až 80 metrov pripojiť vyškolení potápači, uviedol Reuters.