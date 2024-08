Putina ochránil pred medveďom. Spasí mu teraz bývalý telesný strážca Kursk?

Ukrajinský ozbrojený vpád do Ruska vstúpil do druhého týždňa a šéf Kremľa stále zúfalo hľadá zázračnú zbraň, ktorá by cudzie vojská, operujúce prvý raz od svetovej vojny na jeho území, vytlačila za hranice. Stane sa ňou muž, ktorý Vladimirovi Putinovi pol druha desaťročia slúžil ako verný tieň?