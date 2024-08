Ako vyzerá informačná vojna? Ukrajinci chcú bojovať proti Zelenskému, Rusi nadávajú na zradu svojich veliteľov

Jedna vojna, dva svety v Moskve a v Kyjeve. Keď vojaci padnú do zajatia, každá strana ich využíva proti svojmu nepriateľovi. Ruská vojna proti Ukrajine sa odohráva nielen na fronte, kde dunia zbrane, ale bojuje sa aj so slovami v informačnom priestore.

Po dva a pol roku od začiatku invázie sa teraz zdá, že vojnoví zajatci sa stali zvlášť cenným nástrojom štátnej propagandy alebo prinajmenšom takpovediac výhodne použiteľným živým arzenálom armádnej reklamy. Ukrajinci si po vpáde do Kurskej oblasti napríklad snažia zvyšovať prestíž v očiach svojich občanov nakrúcaním Rusov, ktorí hovoria, že velitelia ich zradili. Naopak, druhá strana zverejňuje videonahrávky so zajatcami, podľa ktorých je odpor Kyjeva proti takzvanej špeciálnej vojenskej operácii Moskvy úplne zbytočný.

Rusi rozmiestnili tanky do palebných pozícií v Kurskej oblasti Video

Ruská agentúra RIA Novosti zverejnila videozáznam s Ukrajincom, ktorý tvrdí, že vyrastal na jednom dvore s prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Pozdravujem ťa, Voloďa… Vidíš, aký je prístup v zajatí," začína rozprávať Jurij Danilenko pri stole s usmiatym ruským vojakom. Hovorí, že sa rozhodol vzdať sa, pričom ukrajinskí vojaci ho preto chceli zabiť a spôsobili mu na úteku viacero zranení. „Skrýval som sa potom osem dní v pivnici, vedel som, že tam umriem od hladu, ale dostal som sa k Rusom. Dali mi jedlo, ošetrili ma."

Danilenko poznamenal, že keď odchádzal z pivnice, zbadal zraneného ruského vojaka. Pokračoval, že obaja zranení prechádzali do ruského tylu pod paľbou ukrajinského delostrelectva. Bohvie koľko percent z tohto príbehu je pravdivých…

Na inej nahrávke, ktorá je od ruského ministerstva obrany a tiež ju zverejnila RIA Novosti, stoja pred kamerou štyria zajatí Ukrajinci. Rozpráva jeden z nich. Apeluje na Zelenského, aby si sadol k rokovaciemu stolu a zastavil nezmyselné boje. Zajatec dokonca v mene všetkých štyroch prosí, aby im umožnili postaviť sa so zbraňou v ruke proti ukrajinskej armáde, lebo im nezáleží na tom, aby ich vymenili za zajatých Rusov…

Hra na skrývačku: ukrajinský HIMARS vyhral, Rusi prehrali Video

Úplne inak vyznieva to, čo povedala v Kyjeve šéfka monitorovacej misie OSN pre ľudské práva Danielle Bellová. Odvoláva sa na rozhovory, ktorá viedla s Ukrajincami, ktorí sa dostali domov v rámci výmeny vojnových zajatcov s Ruskom. „Mlátia ich kovovými tyčami a obuškami, mučia elektrickými šokmi. Mučenie ukrajinských vojakov sa začína od prvého výsluchu," citovala ju stanica Deutsche Welle. Dodala, že takému neľudskému zaobchádzaniu bolo vystavených až okolo 95 percent Ukrajincov v ruskom zajatí. Moskva, naopak, pochopiteľne opakuje, že ich ľudské práva nijako neporušuje.

Na ukrajinských sociálnych sieťach patrí medzi najnovšie videá s ruskými zajatcami nahrávka s 29-ročným mužom. Armádu, za ktorú bojoval, obvinil z genocídy Ukrajincov. Tvrdí, že sa do nej dostal tak, že keď prišiel obnoviť svoje osobné údaje na vojenský komisariát, prehovorili ho, aby podpísal kontrakt s ozbrojenými silami. „Nemali sme nijakú prípravu. Dali nám zastrieľať si, pocítiť, ako zbraň funguje," posťažoval sa Rus, ktorého podľa jeho slov hneď poslali do ostrých bojov.

Takpovediac viacnásobnou zajateckou trofejou sa Ukrajinci pochválili v prípade mladých Rusov, ktorých zajali krátko po svojom vpáde do Kurskej oblasti. Zajatci poukázali na to, že velenie ich nasadilo na ochranu hraníc v blízkosti frontu napriek tomu, že aktuálne absolvovali vojenskú prezenčnú službu. „Štyri dni sme informovali našich veliteľov o ostreľovaní našich pozícií, ale nechali nás napospas. Zabudli na nás, keď zdochnúť, tak zdochnúť," zdôraznil jeden zo zajatcov. Dovedna by ich malo byť viac ako dvadsať, všetci plnili úlohy pohraničníkov.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video

Keď sa objavila správa o tom, že sa ocitli v rukách Ukrajincov, ich matky začali zbierať podpisy pod petíciu na internete, ktorú adresujú prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Apelujú naňho, aby zariadil výmenu ich synov za zajatých ukrajinských vojakov. „V dôsledku nedbalého prístupu svojich veliteľov sa dostali na prednú líniu, kde museli odrážať útoky ukrajinských ozbrojených síl," podčiarkli matky, ktoré dodali, že veliaci dôstojníci sa zachovali zbabelo. Putinovi ešte pripomenuli jeho ubezpečenie, že Rusi na základnej vojenčine nepôjdu na front.

Svitne im nádej, že sa čoskoro vrátia domov? Vylúčiť sa to nedá. Ukrajinský ombudsman vyhlásil, že o možnej výmene zajatcov komunikuje s ruskou verejnou ochrankyňou ľudských práv. Obaja sa už v minulosti podieľali na niekoľkých výmenách. Samozrejme, že nestačí len ich ochota, potrebný je politických súhlas v Moskve aj v Kyjeve.