Zelenskyj útok na Nord Stream schválil, potom ho na nátlak CIA odvolal. Zalužnyj však rozkaz ignoroval

Takmer dva roky nevyriešená hádanka, kto stojí za výbuchom plynovodov Nord Stream, speje k rozuzleniu. A stopy vedú do Kyjeva. Po tom, čo nemecké médiá v stredu informovali o vydaní európskeho zatykača na ukrajinského potápača a aj ďalších údajných záškodníkov identifikovali ako Ukrajincov, americký denník The Wall Street Journal (WSJ) uviedol, že o akcii vedel i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Najprv ju schválil, po nátlaku CIA názor zmenil, ale vrchný veliteľ armády Valerij Zalužnyj vraj jeho rozkaz nesplnil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po prílete do Británie si podáva ruku s Valerijom Zalužným, novým veľvyslancom Ukrajiny v Londýne, ktorý v minulosti pôsobil ako vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl.

Podľa WSJ začali v Kyjeve útok na plynovody, ktoré Rusko a Nemecko spájajú po dne Baltského mora, pripravovať už v máji 2022 ako reakciu na ruskú agresiu proti Ukrajine. Denníku to mali potvrdiť štyri anonymné osoby zapojené do organizovania sabotáže.

Zodpovednosť za ňu vraj prevzalo vedenie ukrajinskej armády, no keďže ministerstvo obrany nemalo v tom čase zdroje, aby takú operáciu zaplatilo, o financovanie sa postarali nemenovaní podnikatelia.

Akciu mal na starosti niekdajší vrchný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj. Ako tvrdí WSJ, Zelenskyj o pláne vedel a schválil ho, ale ústne – bez toho, aby podpísal nejaký príkaz.

O ukrajinských zámeroch sa však v priebehu mesiaca dozvedela vojenská rozviedka v Holandsku a svoje zistenia odovzdala CIA (Ústrednej spravodajskej službe USA).

Američania o tom ihneď informovali Nemecko a po vyhodnotení situácie od Zelenského žiadali, aby prípravu sabotáže zastavil. Ukrajinský prezident to Zalužnému aj prikázal, lenže on jeho pokyn ignoroval.

Ako denníku potvrdili viaceré zdroje z Kyjeva, vrchný veliteľ ukrajinskej armády operáciu neprerušil. Jej riadením zrejme poveril bývalého plukovníka pre špeciálne operácie Romana Červynského, ktorý sa zodpovedal priamo Zalužnému.

Keď 26. septembra 2022 napokon tri výbuchy pod morskou hladinou poškodili potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2, Zelenskyj zvolal zasadnutie generálneho štábu, aby Zalužného pokarhal. Ten sa však tváril, akoby s tým nemal nič spoločné.

Hlave štátu nahovoril, že po tom, čo sabotéri dostali inštrukcie, nebolo už možné akciu odvolať, lebo zostali odrezaní od sveta. Kontakt s Kyjevom prerušili, aby neohrozili tajnú operáciu, a pretože nevedeli o jej zrušení, pokračovali vo svojej misii.

„Povedal mu, že je to ako pri torpéde – ak ho už raz vystrelia na nepriateľa, nedá sa stiahnuť späť, jednoducho beží ďalej, kým nespraví bum,“ prezradil pre WSJ vysoko postavený ukrajinský dôstojník, ktorý si neželal uviesť meno.

Podľa denníka si celá akcia nakoniec ani nevyžiadala veľké investície. Pripravil ju špeciálny tím, ktorý už mal skúsenosti s organizovaním riskantných tajných podujatí a sabotáží proti Rusku.

Bol to vraj nápad Červynského, aby na záškodnícku plavbu použili plachetnicu a šiestich ľudí, ktorí sa vyznajú na mori a vedia sa potápať. Od začiatku sa rátalo aj so ženou, aby dotvárala ilúziu, že ide o partiu priateľov na výlete.

„Vždy sa musím smiať, keď v médiách čítam špekulácie o obrovskej operácii s tajnými službami, ponorkami, dronami a satelitmi,“ citoval WSJ ukrajinského dôstojníka, ktorý sa podieľal na akcii proti Nord Streamu.

„Všetko sa začalo vďaka jednému pijanskému večeru a železnej vôli hŕstky ľudí, ktorí mali odvahu riskovať život pre svoju krajinu,“ dodal. Celá operácia údajne stála asi len 300-tisíc dolárov.

Keď sa začalo vyšetrovanie útoku na plynovody, Zelenskyj poprel obvinenia, že je do toho zapojený Kyjev.

„Vydávam príslušné rozkazy. Ukrajina nič také nespravila. Nikdy by som to neurobil,“ vyhlásil. Zalužnyj teraz pre WSJ povedal, že o uvedenej operácii nič nevie, a to, že sa mal na nej podieľať, je „obyčajná provokácia“. Ako zdôraznil, ukrajinské ozbrojené sily nie sú oprávnené vykonávať zahraničné misie.

Aj poradca ukrajinskej hlavy štátu Mychajlo Podoľak vo štvrtok poprel, že by mal Kyjev niečo dočinenia s poškodením Nord Streamu. Zo sabotáže obvinil, naopak, Rusko.

"Taký čin je možné uskutočniť len s rozsiahlymi technickými a finančnými prostriedkami. A kto ich mal v čase výbuchov? Jedine Rusko,“ citovala Podoľaka agentúra Reuters. Informácie viacerých médií však vyvracajú, že by operácia po logistickej stránke bola až taká náročná.

Foto: Facebook Žuravlov, Nord Stream Volodymyr Žuravlov, ukajinský inštruktor potápania, ktorý mal byť vodcom záškodníckej skupiny.

Zistenia amerického denníka zapadajú aj do toho, čo v stredu zverejnili nemecké noviny Süddeutsche Zeitung a Die Zeit spolu s verejnoprávnou televíziou ARD a švédskym denníkom Expressen.

Odhalili identitu všetkých hlavných „záškodníkov“, ktorí poškodili oba plynovody vrátane spomenutej ženy – a všetci sú Ukrajinci.

Na vodcu skupiny 44-ročného Volodymyra Žuravlova Nemecko už vydalo európsky zatykač. Ide o inštruktora potápania, ktorý sa pôvodne zdržoval v poľskom mestečku Pruszków pri Varšave, kde bol relatívne v bezpečí, lebo Poliaci výstavbu Nord Streamu kritizovali ako politickú chybu a jeho poškodenie schvaľovali.

Podľa posledných informácií Žuravlov už zrejme ušiel na Ukrajinu.