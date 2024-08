Seriál o okupácii v auguste 1968. Čoho sa Američania báli, že Brežnev ešte možno v Európe vyvedie po agresii proti Dubčekovi?

Boli to udalosti, ktoré pochovali obrodný proces v Československu. Pred 56 rokmi vtrhli do spoločného štátu Čechov a Slovákov vojská Varšavskej zmluvy. Brutálny vojenský zásah vedený Sovietskym zväzom a nariadený Leonidom Brežnevom zničil všetky nádeje, ktoré ľudia vkladali do reforiem Alexandra Dubčeka. O dianí, ktoré invázii predchádzalo aj po nej nasledovalo, sa nachádzajú zaujímavé informácie v archíve amerického ministerstva zahraničných vecí.