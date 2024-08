Poučí sa svet z AIDS? Hrozivý vírus sa šíri z Afriky

Ide o prvý prípad od pandémie COVID-19, keď WHO bije na poplach pred vysoko infekčnou chorobou. V stredu vydala najvyšší stupeň výstrahy pre nový variant vírusového ochorenia mpox na čiernom kontinente. Poznamenala však, že tento krok nemá žiadne bezprostredné dôsledky. Jeho cieľom je predovšetkým upozorniť orgány na celom svete, aby sa pripravili na možné vypuknutie epidémie.

Zdravotnícka agentúra Africkej únie už v utorok vyhlásila najvyšší stupeň pohotovosti v oblasti verejného zdravia na celom kontinente. Prudko infekčné ochorenie mpox sa šíri Afrikou a prekračuje hranice štátov, vysvetlila agentúra.

„Je to niečo, čo by nás malo všetkých znepokojovať,“ vyhlásil generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a zdôraznil možnosť ďalšieho šírenia mimo Afriky. Jeho organizácia vyhlásila „stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu“ na základe odporúčania nezávislých expertov.

„Toto nie je len ďalšia výzva, je to kríza, ktorá si vyžaduje naše spoločné konanie,“ povedal Jean Kaseya, predseda Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC), orgánu Africkej únie.

„Mpox už prekročil hranice a postihol tisíce ľudí na celom kontinente. S ťažkým srdcom, ale s neochvejným záväzkom voči našim ľuďom, voči našim africkým občanom, oznamujem, že vyhlasujeme stav ohrozenia verejného zdravia na celom kontinente v dôsledku kiahní,“ dodal Kaseya. Toto rozhodnutie umožní uvoľnenie finančných prostriedkov na obstaranie vakcín a reakciu na kiahne v celej Afrike.

Špička ľadovca

Od januára 2022 sa v šestnástich afrických krajinách vyskytlo 38 465 prípadov mpox a 1 456 nakazených osôb zomrelo. V tomto roku je o 160 percent viac prípadov v porovnaní s minulým, tvrdí africká CDC. Súčasná epidémia vypukla v Konžskej demokratickej republike (KDR). Choroba, ktorú charakterizujú vyrážky v podobe pľuzgierov, sa z občianskou vojnou zmietanej krajiny, kde v stiesnených podmienkach v táboroch so zlou hygienou žijú státisíce utečencov, šíri aj za hranice.

V prvom polroku 2024 bolo v afrických krajinách popri KDR potvrdených 2 863 prípadov a 517 úmrtí. Výskyt ochorenia hlási Burundi, Keňa, Rwanda i Uganda.

Niekoľko prípadov sa už objavilo aj v Egypte, Maroku a Južnej Afrike, teda v krajinách, ktoré majú aj užšie väzby na Európu. To môže uľahčiť šírenie do ďalších častí sveta a je dôvodom, prečo WHO už skúma epidemickú situáciu.

Obavy sa potvrdili vo štvrtok, keď vo Švédsku preukázali prvú nákazu chorobou mpox v tomto roku. Prípad bol diagnostikovaný v okolí Štokholmu, chorá osoba predtým žila v postihnutej oblasti v Afrike.

Preukázaných prípadov nákazy je však zjavne podstatne menej než tých, o ktorých zdravotníci nevedia. „Je to len špička ľadovca vzhľadom na mnohé nedostatky v oblasti dohľadu, laboratórnych testov a sledovania kontaktov,“ uviedlo africké centrum CDC.

Foto: SITA/AP, NIAID Mpox / Opičie kiahne / Pohľad na vírus Mpox cez elektrónový mikroskop

Trojpercentná úmrtnosť

Ochorenie je smrteľné pre približne tri percentá nakazených. Choroba najčastejšie postihuje deti mladšie ako pätnásť rokov, ktoré podľa africkej pobočky CDC tvoria šesťdesiat percent všetkých nakazených.

Výstraha WHO by mala urýchliť prístup k testovaniu, vakcínam a terapeutickým liekom v postihnutých oblastiach, vyzvali medicínski experti. Treba tiež podľa nich spustiť kampane za zníženie stigmy obklopujúcej vírus. Práve z tohto dôvodu WHO už predvlani rozhodla o premenovaní ochorenia na mpox, čo je skrátená forma pôvodného anglického označenia pre opičie kiahne (monkeypox).

Choroba bola v Afrike prvýkrát objavená v roku 1958 u opíc. U ľudí sa vyskytla až v roku 1970. S terajšou epidémiou už ale opice nemajú nič spoločné. Kritici preto starý názov odmietali ako rasistický a stigmatizujúci.

Vedci tvrdia, že vírus mpox zmutoval do nákazlivejšej formy. Vzhľadom na nový variant šíriaci sa medzi ľuďmi v KDR, o ktorom sa zatiaľ málo vie, je preto podľa expertov životne dôležité získať viac zdrojov na výskum. Popri doteraz známych vírusoch I a II sa objavil nový typ Ib, odnož kmeňa I, čo podľa všetkého urýchlilo šírenie nákazy v KDR i do susedných krajín.

Nehanbiť sa za chorobu

„Mnohí ľudia hovoria, že je to veľmi podobné začiatkom HIV,“ povedala pre denník Guardian Trudie Langová, profesorka globálneho výskumu zdravia na Oxfordskej univerzite. HIV je skratka pre vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyvoláva ochorenie AIDS.

Podľa vedkyne sa vírus zrejme šíri prostredníctvom sexuálnych sietí, pričom „vysokému riziku sú vystavené zraniteľné, mladé, vykorisťované sexuálne pracovníčky“.

Vysoká miera stigmatizácie by si vyžadovala kampane v oblasti verejného zdravia, aby sa zabezpečilo, že ľudia sa nebudú ostýchať vyhľadať liečbu, upozornila Langová.

„Čo ma skutočne znepokojuje, je množstvo prípadov, ktoré nie sú závažné. Ak majú ľudia ľahšiu infekciu, ktorá je potenciálne skrytá, najmä ak ide o pohlavne prenosnú genitálnu infekciu, môžu s ňou chodiť po svete,“ poznamenala oxfordská profesorka.

Langová dodala, že ak by sa vírus dostal do Európy alebo USA, pravdepodobne by sa dal ľahko zvládnuť očkovaním, ako to bolo v prípade epidémie mpox v roku 2022. „V Európe sa to dá veľmi rýchlo, ale nie v týchto skutočne chudobných oblastiach Afriky,“ upozornila profesorka na potrebu solidarity zo strany ekonomicky vyspelých krajín.