Detaily útoku na Nord Stream: Profily páchateľov a ako vyhodili do vzduchu plynovody

Kto sú podozriví potápači?

Volodymyr Žuravlov (44)

Foto: TELEGRAM/MASH Volodymyr Žuravlov, Nord Stream Volodymyr Žuravlov

Údajný vodca „záškodníckeho tímu“ na palube plachetnice Andromeda, na ktorého Nemecko vydalo už v júni európsky zatykač. S ďalším členom skupiny Jevhenom Uspenským sa pozná dlho, čo dokazujú fotografie z ich spoločného potápania na rieke Dneper v Záporoží v roku 2016.

V jeho potápačskej škole kedysi pracoval ako inštruktor. Je ženatý otec rodiny. Certifikát z roku 2019 potvrdzuje, že absolvoval školenie pre servisného technika na potápačskú výstroj. Reportéri nemeckého týždenníka Zeit ho vďaka obchodnému registru vystopovali v poľskom mestečku Pruszków neďaleko Varšavy.

Pôsobil tam ako spoločník vo firme, ktorá inštaluje vykurovacie systémy, tepelné čerpadlá a klimatizácie. Je rodákom z Kyjeva, slúžil v ukrajinskej armáde. V telefonáte s reportérmi magazínu Zeit poprel, že by mal niečo spoločné s útokom na Nord Stream.

Jevhen Uspenskyj (40)

Foto: TELEGRAM/MASH Jevhen Uspenskyj, Nord Stream Jevhen Uspenskyj

Spolu s manželkou Svitlanou prevádzkuje potápačskú školu Scuba Family v Kyjeve. Potápaniu sa venoval už ako dieťa na pobreží Krymu, ako sa zdôveril na internetovej stránke svojej školy.

Spravil si aj certifikáty ako napríklad Tec Deep Diver (na technické potápanie do hĺbky 40 metrov), ako tiež na potápanie s tzv. trimixom, špeciálnou maskou so zmesou troch plynov, ktorá je na to potrebná.

Na webe sú videá, kde ukazuje svoje ponory do jaskýň v hĺbke 70 metrov. Má teda zručnosti, aby sa dokázal dostať i na dno Baltského mora.

Svitlana Uspenská (40)

Foto: TELEGRAM/MASH Svitlana Uspenská, Nord Stream Svitlana Uspenská

Podľa príspevkov na sociálnych sieťach je ukrajinskou vlastenkou. Po tom, čo Rusko vo februári 2022 napadlo Ukrajinu, na svojom facebookovom profile propagovala pomoc pre ukrajinskú armádu. Zbierala tiež peniaze na špeciálne ďalekohľady s termovíziou pre ukrajinských vojakov.

To, že bola na palube jachty, potvrdili nemeckým reportérom svedkovia z prístavov, kde loď kotvila. Účasť na operácii proti Nord Streamu však odmieta.

„V septembri 2022 som bola na dovolenke v Bulharsku,“ uviedla pre Zeit s tým, že nepozná ani Žuravlova. Podľa posledných informácií pohrozila žalobou médiám, ktoré ju do prípadu zatiahli.