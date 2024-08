ONLINE: Z ruskej Sudže si spravili Ukrajinci centrum, naznačujú Moskve, že tam zostanú. Rusi sa priblížili k Pokrovsku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 905 dní Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video Zdroj: Twitter/Anton Gerashchenko

6:38 Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena je „otvorená“ myšlienke poskytnúť Ukrajine riadené strely s dlhým doletom, ktoré by stíhačkám F-16 poskytli väčšiu bojovú silu. Referuje o tom web Politico.

Pripravenosť Bieleho domu poskytnúť Ukrajine rakety vzduch-zem prišla na pozadí pozemnej operácie ukrajinských ozbrojených síl v ruskej Kurskej oblasti, ktorá trvá už druhý týždeň.

Konečné rozhodnutie poslať rakety ešte nepadlo, ale jeden predstaviteľ Bidenovej administratívy povedal, že v súčasnosti pracujú na podrobnejších detailoch. Tieto záležitosti zahŕňajú overenie transferu citlivých technológií a zabezpečenie toho, aby ukrajinské lietadlá mohli odpáliť takúto raketu.

V článku sa uvádza, že predmetnou strelou je JASSM, presne navádzaná riadená strela určená na zasiahnutie dôležitých pevných a pohyblivých cieľov, ktorá sa môže vyhnúť nepriateľskej protivzdušnej obrane.

Vďaka týmto raketám budú môcť ukrajinské vzdušné sily útočiť na ruské ciele na vzdialenosť viac ako 320 kilometrov.

5:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry AP uviedol, že ukrajinská armáda má úplnú kontrolu nad mestom Sudža, čo je doteraz najväčšia obec, ktorú ukrajinská armáda podľa vlastných vyhlásení obsadila. Pred vojnou tam žilo približne 5000 ľudí a je tam posledný funkčný tranzitný bod pre vývoz ruského plynu do Európy cez Ukrajinu. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by bol tok plynu cez Sudžu narušený, podotýka AP.

Hlavný veliteľ ukrajinských síl Oleksandr Syrskyj medzitým tiež oznámil, že Kyjev zriadil prvý vojenský úrad v obsadenej časti ruského regiónu. Šéfom sa podľa neho stal generálmajor Eduard Moskaljov. „Pre udržanie verejného poriadku a pokrytie naliehavých potrieb miestnych obyvateľov bol zriadený na Ukrajinou kontrolovaných územiach Ruska prvý vojenský veliteľský úrad,“ oznámil Syrskyj podľa serveru Ukrajinska pravda.

Zelenskyj o deň skôr uviedol, že Ukrajina zvažuje vytvorenie vojenských správnych úradov v jej kontrolovanej časti Kurskej oblasti. Vo svojom podvečernom posolstve vo štvrtok povedal, že úrad bude v Sudži. Otvorenie ukrajinskej správy v ruskom meste vysiela odkaz: sme tu, aby sme zostali, aspoň zatiaľ, podotkla stanica BBC. Podobne toto oznámenie okomentovala agentúra AP, podľa ktorej krok naznačuje, že Ukrajina možno plánuje zotrvať v Kurskej oblasti dlhodobo, alebo tým vysiela Moskve signál, že tak mieni urobiť.

Poradca šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Mychajlo Podoljak zopakoval skoršie tvrdenie ukrajinského ministerstva zahraničných vecí, že Kyjev nemá záujem na okupácii ruského územia.

„Má ale záujem na zničení mnohých ruských vojenských objektov, vytlačení zvyškov ruských jednotiek za línie, ktoré umožňujú delostrelecké a balistické útoky na ukrajinské územie, na vytvorenie bezpečnostného pásu okolo hraníc a zničenie vojenskej logistiky a infraštruktúry,“ napísal na sieti X Podoljak. Dodal, že na rozdiel od Ruska Ukrajina vedie obrannú vojnu, aby zabezpečila ochranu svojich obyvateľov.

5:45 Kým úspech prekvapivej operácie v Kurskej oblasti posilnil morálku medzi ukrajinskými vojakmi, ruské sily dobývajú ďalšie územia v Doneckej oblasti, napísal server Politico. Odkedy Ukrajina začala kurskú ofenzívu, „tak by som povedal, že sa situácia na našej časti frontu zhoršila,“ povedal bruselskému webu hovorca ukrajinskej 110. mechanizovanej brigády Ivan Sekač. Táto brigáda je v súčasnosti v Pokrovskom okrese v Doneckej oblasti. „Dostávame ešte menej munície ako predtým, a Rusi tlačia,“ dodal.

Podľa webu RBK-Ukrajina ruské vojská na východe Ukrajiny takmer prenikli k Pokrovsku, kde ukrajinské úrady vyzývajú civilistov, aby neodkladali evakuáciu. Nepriateľské jednotky sú len desať kilometrov od mesta, uviedol na sociálnej sieti šéf vojenskej správy Serhij Dobrjak. Varoval tiež, že paľba ruských diel zabíja civilistov, a tak by z mesta mali odísť predovšetkým seniori a rodiny s deťmi.

Podľa analytikov ukrajinského projektu DeepState, ktorý má blízko k ukrajinskej armáde, Rusi obsadili obce Želanne, Orlivku a u ďalších postúpili. Syrskyj podľa Reuters uviedol, že situácia na východe a juhu Ukrajiny je ťažká, ale pod kontrolou.

Vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu o vývoji bojov nemožno bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.

5:40 Bieloruský prezident Alexander Lukašenko vyzval Rusko a Ukrajinu na rokovania a ukončenie vojny. Obáva sa rozšírenia konfliktu do Bieloruska a z vojny podľa neho profituje iba Západ. Uviedol to vo štvrtok v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.

V rozsiahlom, takmer dve hodiny trvajúcom rozhovore, Lukašenko uviedol, že pokračovanie vojny na Ukrajine si želajú iba „vysokopostavené osoby amerického pôvodu.“ Západ podľa neho podporuje Kyjev, pretože chce, aby sa Rusko a Ukrajina vo vojne navzájom zničili.

Rozhovor sa uskutočnil v čase, keď ukrajinské jednotky pokračujú v ofenzíve v ruskej Kurskej oblasti, ktorá trvá už viac ako týždeň. Kyjev uviedol, že jeho jednotky na niektorých miestach v oblasti postúpili až o 32 kilometrov.

Lukašenko v rozhovore naznačil, že Kyjev by mohol mať v úmysle napadnúť Bielorusko a vyhlásil, že nedovolí ukrajinským jednotkám „pošliapať našu krajinu“. Neposkytol však žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že Ukrajina pripravuje vojenskú operáciu na bieloruskom území.

Bieloruský prezident patril od začiatku ruskej invázie medzi najväčších podporovateľov Ruska, ktorého jednotkám umožnil podniknúť inváziu na Ukrajinu aj zo svojho územia. Reuters však poukazuje na to, že Lukašenko v aktuálnom rozhovore vyzýval na rokovania. „Poďme si sadnúť za rokovací stôl a ukončime túto potýčku. Nepotrebujú to ani Ukrajinci, ani Rusi, ani Bielorusi. Potrebujú to iba oni (Západ, pozn. TASR).“

V rozhovore Lukašenko taktiež uviedol, že Západ stavil na to, že destabilizácia situácie v Kursku podnieti vyhlásenie mobilizácie v Bielorusku aj v Rusku, čo „otrasie spoločnosťou zvnútra.“

„Nechceme eskaláciu a nechceme vojnu proti celému NATO. To nechceme,“ povedal. Upozornil však, že ak Ukrajina bude provokovať Bielorusko, „nebudeme mať inú možnosť“. Konflikt označil za „spoločnú vojnu“ Bieloruska a Ruska proti „beštiám“ – Kyjevu a jeho západným spojencom.

Minulý týždeň Lukašenko obvinil Ukrajinu z narušenia vzdušného priestoru prostredníctvom dronov a k ukrajinským hraniciam vyslal dodatočné vojenské jednotky.

Na margo použitia ruských jadrových zbraní na bieloruskom území uviedol, že nevidí dôvod na ich použite, pokiaľ nebudú narušené bieloruské hranice.