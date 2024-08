Vojna láske nepraje. Ukrajinky majú problém nájsť si partnera

Tridsaťpäťročná Kateryna Bajračnová, marketingová riaditeľka jednej z odevných značiek v Kyjeve, chodila s vojakom. Potom ho však poslali na front.

Pocta ukrajinským športovcom, ktorých zabili Rusi Video

Ďalší muž, s ktorým si dopisovala, sa vyhýbal vzťahu, pretože sa bál, že ho čoskoro v rámci mobilizácie odvedú do armády.

Na zoznamovacej aplikácii Bumble sa jej zapáčil muž s výzorom hipstera. Keď si však prelistovala jeho fotografie, všimla si, že má amputovanú nohu.

Čítajte viac Vojna ich okyptila. Desaťtisíce Ukrajincov sa učia žiť s protézami

„Pozerala som si jeho profil 15 minút a bolo mi ho tak ľúto,“ povedala Kateryna pre denník New York Times (NYT). https://www.nytimes.com/…-dating.html Zvažovala, či by zvládla vzťah so zmrzačeným vojnovým veteránom. Napokon ho vyradila spomedzi potenciálnych partnerov. „Mám pocit, že na to nie som pripravená,“ priznala.

Ruská vojenská agresia výrazne zasiahla do takmer všetkých aspektov každodenného života na Ukrajine. Dve tretiny Ukrajincov stratili niekoho z príbuzných alebo priateľov.

Vojna zasiala chaos aj na poli romantického randenia, napísal vo svojej reportáži z vojnou zmietanej Ukrajiny NYT. Zomreli desaťtisíce mužov. Ďalší sú v zákopoch. Niekto utiekol z krajiny a niekto sa skrýva doma pred vojenskou správou.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky vojna na Ukrajine, Buča, Kyjev Dobrovoľníčky ženskej mobilnej protivzdušnej obrany 'Čarodejnice z Buče' na bojovom výcviku v regióne Buča neďaleko hlavného mesta Kyjev na Ukrajine v sobotu 3. augusta 2024. Skupina 'Čarodejnice z Buče' pôsobí v regióne, aby zostrelila ruské drony blížiace sa ku Kyjevu.

V mestách ako Kyjev sa počet mužov výrazne znížil. V niektorých obciach kvôli mobilizácii nezostal takmer ani jeden.

„Teraz je veľmi malé percento mužov pripravených na to, aby si chcelo začať vzťah,“ poznamenáva Margarita Stelmašová, ukrajinská psychoterapeutka a sexuologička.

Pre vojnu mnohí vojaci pociťujú veľký stres, a to sťažuje dôvernú komunikáciu, upozorňuje odborníčka.

Na druhej strane, niektoré ženy sa boja začať si s vojakom. Obávajú sa, že ich psychika môže byť veľmi traumatizovaná. A tiež hrozí, že môžu kedykoľvek zomrieť.

Čítajte viac Aké časy, taká svadba. Ukrajinka sa vydá za vojaka geja

Vojna núti dievčatá hľadať mužov tam, kde to predtým nerobili – ísť na speed dating (formát rýchleho rande, kde je na vzájomné spoznávanie sa iba pár minút).

Na speed dating však prichádza menej mužov ako predtým.

„Boja sa, nechcú vychádzať von. Len sedia doma a schovávajú sa,“ vysvetľuje tridsaťosemročná Alina Samusijevová, organizátorka podujatí pre offline zoznamovanie. Súvisí to podľa nej s mobilizáciou.

Zmenili sa aj dotazníky mužov v zoznamovacích aplikáciách. Veľa ich je vo vojenskej uniforme s protézami. Objavujú sa tiež cudzinci, ktorí pracujú v humanitárnych medzinárodných organizáciách, alebo bojujú v radoch ukrajinských ozbrojených síl.

Muži vyzerajú „veľmi depresívne a unavene,“ hovorí Kateryna Bajračnová. Ona i ďalšie ženy priznávajú, že majú temnú náladu a málokto je pripravený na vzťah.

Niektoré Ukrajinky, ktoré odišli do zahraničia po začiatku vojny, uviedli, že je oveľa jednoduchšie „zbaliť“ cudzincov, ktorým vojna nehrozí. Olena Aktysenková, dvadsaťštyriročná marketérka z Kyjeva, ktorá hľadá dlhodobý vzťah, priznáva, že jej korešpondencia na Tinderi často končí bezvýsledne.

„Pýtam sa: Čo sa deje? A oni odpovedajú: Neviem, čo bude zajtra alebo o dva roky. V krajine je vojna,“ cituje ju NYT.

Olena hovorí, že asi každý piaty muž, ktorého stretla na Tinderi, bol vojak, no so žiadnym z nich nekomunikovala. „Sú odvážni, sú to hrdinovia,“ vysvetľuje dievča. „Ale vzhľadom na situáciu je nadviazanie vzťahu s nimi príliš riskantné,“ dodáva.

Foto: SITA/AP, Evgeniy Maloletka ukrajina Žena s dieťaťom sa lúči s partnerom pred odchodom vlaku zo železničnej stanice v Záporoží do Ľvova.

Dvadsaťdvaroč­náročná Maryna Pylčová spomína, ako vojak, s ktorým kedysi chodila, ukončil ich vzťah po zranení. Povedal: „V Kyjeve si môžeš nájsť niekoho lepšieho ako ja.“

„Bolo to veľmi bolestivé,“ priznáva dievča.

Viaceré Ukrajinky, ktoré odišli do zahraničia po začiatku vojny, uviedli, že bolo „oveľa jednoduchšie“ nadviazať vzťah s cudzincami, ktorých vojna neohrozovala.

Kateryna Bajračnová, ktorá často cestuje mimo Ukrajiny, hovorí, že ju zaráža súčasná dvojitá realita: „Prečo naši muži musia toľko trpieť, keď ženy môžu ísť do zahraničia a piť martini v Miláne?“

Vojna prehĺbila aj ideologické rozdiely, upozorňuje NYT.

Niektoré ženy sa odmietajú stretávať s mužmi, ktorí sa vyhýbajú vojenskej službe, obviňujú ich, že sa správajú nevlastenecky.

Ženy neraz v dotazníkoch píšu, že nemajú záujem o rusky hovoriacich partnerov.

Po tom, čo si muž počas speed datingu sadol za stôl k dvadsaťsedem­ročnej Julii Kovtunovej a povedal, že bude rozprávať len po rusky, päť minút – do výmeny partnera – len mlčala.

„Hľadám niekoho, kto zdieľa moje hodnoty a podporuje jazykovú otázku,“ vysvetlila Julia, ktorej starí rodičia boli zapojení do hnutia za nezávislosť Ukrajiny.

Čítajte viac Ukrajinka z Charkova: Rusi nikdy nedostanú mesto pod kontrolu

Podľa údajov ukrajinskej vlády krajina vlani zaznamenala rekordne nízku pôrodnosť za posledných desať rokov. Slabá bola aj štatistika nových sobášov – druhý najhorší výsledok za posledné desaťročie.

Láska však z Ukrajiny nevymizla, píše NYT.

Foto: SITA/AP, LIBKOS Russia Ukraine War Ukrajinská vojačka objíma svojho manžela počas stretnutia na železničnej stanici v Kramatorsku, v blízkosti donbaskej frontovej línie.

V obľúbenom kyjevskom klube Forsaž zúri nočný život. Dvadsaťdvaročná Maryna Pylčová hovorí, že prakticky nebola noc, kedy by ju v klube neoslovil muž. V tejto veci je však „veľmi selektívna,“ dodáva.

Niektorí si pochvaľujú zoznamovanie vo formáte speed datingu. Pre Serhija Čujkova, tridsaťosemročného vojaka, ktorý prišiel na fronte o nohu, je to v porovnaní so situáciou v armáde „závan čerstvého vzduchu“.

Pri jeho stole vládne uvoľnená atmosféra. So ženou sediacou oproti hovoria, že sú radi, keď nájdu miesto, kde sa môžu stretnúť s ľuďmi a na chvíľu zabudnúť na krutú realitu vojny, výpadky prúdu a iné problémy.

Väčšinu Čujkovových stretnutí sprevádzal smiech, úsmevy a pozorné pohľady. Výsledkom bolo, že sa s ním chcelo znova stretnúť viac ako tucet žien a on mal záujem o deväť.

„Nemusím prísť druhýkrát, pretože dnes je toľko pekných dievčat,“ hovorí Čujkov s úsmevom.