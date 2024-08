Trump tvrdí, že na osobné útoky proti Harrisovej má právo

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video

„Pokiaľ ide o osobné útoky, som na ňu veľmi nahnevaný za to, čo urobila krajine. Som na ňu veľmi nahnevaný za to, že proti mne a ďalším ľuďom používa justíciu ako zbraň, veľmi som na ňu nahnevaný. Myslím, že mám právo na osobné útoky,“ vyhlásil Trump pred novinármi vo svojom golfovom klube v americkom štáte New Jersey. „Nemám veľký rešpekt ani pred jej inteligenciou a myslím si, že by bola mizernou prezidentkou,“ do­dal.

Trumpove tvrdenia o používaní justície ako zbrane, či už zo strany úradujúceho amerického prezidenta Joa Bidena alebo aj viceprezidentky Harrisovej, nie sú ničím podložené, upozorňuje AP. Trump pritom sľubuje, že ak zvíťazí vo voľbách, spustí kriminálne vyšetrovanie voči Bidenovi a jeho rodinným príslušníkom.

Trumpa podráždila aj nálepka „čudný“, ktorú dostal spoločne so svojím kandidátom za viceprezidenta JD Vanceom od demokratov. Exprezident na margo toho reagoval vyjadrením, že to Harrisová a jej politika „je čudná“.

Trump sa počas tlačovej konferencie venoval aj ekonomických témam. Vyše pol hodiny sa držal vopred pripravených poznámok, následne však skĺzol skôr k osobným invektívam, aké na mítingoch často prezentuje. Republikáni sa jeho vystúpenie usilujú podať ako ekonomicky dôležité. Dôvodom môže byť avizované piatkové vystúpenie Harrisovej v Severnej Karolíne, v ktorom plánuje lobovať za prijatie federálneho zákazu zdražovania potravín.

Trump: Voľte (mňa)! Aj keby ste mali zomrieť! Video

Trump v reakcii na novinárske otázky ešte vystupňoval svoju kritiku Harrisovej. Svoju volebnú rivalku kritizoval za to, že od Bidenovho odstúpenia z volieb neorganizovala žiadnu tlačovú konferenciu ani neposkytovala rozhovory.

Keď sa ho následne zástupcovia médií pýtali na kritiku z radov Republikánov, ktorí by si želali menej osobných útokov z jeho strany, odpovedal: „Myslím si, že robím veľmi pokojnú kampaň.“

„Niektorí z vás povedia: ‚Rozkrikoval sa a blúznil‘,“ povedal novinárom. „No verte či nie, ja som veľmi pokojný človek,“ dodal.