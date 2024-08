Kamčatská sopka vyvrhla popol do výšky 9 km. Ovplyvní leteckú dopravu?

Na ruskom polostrove Kamčatka sa začala cez víkend erupcia sopky Šiveluč. Vulkán vyvrhol popol až do výšky deviatich kilometrov. Na platforme Telegram to oznámili odborníci z vulkanologického a seizmologického inštitútu pri ruskej Akadémii vied. Činnosť sopky by mohla mať vplyv na leteckú dopravu.