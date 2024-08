Útok na Nord Stream: Nemecko nevie, ako reagovať, Poľsko poprelo, že by so sabotážou pomáhalo Ukrajincom

Záhadné úniky. Sabotáž plynodovov Nord Stream Video

„Nemecko stojí neochvejne na strane Ukrajiny a v podpore bude pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné,“ uviedlo k zverejneným zisteniam spolkové ministerstvo zahraničných vecí.

Ako zdôraznilo, vyšetrovanie vedú nezávislé orgány činné v trestnom konaní a na ich výsledky si ešte treba počkať.

Váhanie a ticho

Rezort diplomacie je zatiaľ jediný, kto reagoval na podozrenia, že zodpovednosť za výbuchy na potrubiach Nord Streamu nesie Kyjev. Pre mnohých je prekvapením, prečo stále mlčí kancelár Olaf Scholz či ďalší koaliční politici.

„Nikto sa k tomu nechce vyjadrovať, ani spolková vláda,“ potvrdil pre verejnoprávnu televíziu ZDF jej berlínsky korešpondent Andreas Kynast.

Poslanec Spolkového snemu za koaličnú Sociálnodemokra­tickú stranu Nemecka (SPD) Sebastian Hartmann mu vraj odkázal, že o útoku na Nord Stream kolovalo veľa teórií, ktoré sa nepotvrdili, a tak si chce vláda počkať na závery generálnej prokuratúry.

Foto: Profimedia Nord Stream Časť špeciálne označeného potrubia plynovodu Nord Stream 1 na palube jednej z pracovných lodí v auguste 2018.

Ako Pravda už minulý týždeň informovala, zo zistení viacerých médií vyplýva, že vinu za poškodenie plynovodov v septembri 2022 nesie Ukrajina.

Nemecké noviny Süddeutsche Zeitung a Die Zeit spolu s verejnoprávnou televíziou ARD a švédskym denníkom Expressen najprv zverejnili informácie z vyšetrovania nemeckých úradov, ktoré už odhalili totožnosť troch zo šiestich ukrajinských záškodníkov a na jedného z nich – bývalého inštruktora potápania Volodymyra Žuravlova – vydali európsky zatykač.

Prestížny americký denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na zdroje z najvyšších politických a vojenských miest v Kyjeve zase napísal, že útok na Nord Stream schválil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho prípravou poveril vedenie armády.

Keď sa však o plánoch dozvedeli rozviedky na Západe, americká spravodajská služba CIA Kyjev požiadala, aby tajnú operáciu zastavil.

Zelenskyj to podľa WSJ aj urobil, no niekdajší hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj, ktorý dnes pôsobí ako veľvyslanec v Londýne, vraj jeho príkaz ignoroval. Tím zložený z dvoch vojakov a štyroch potápačov tak akciu úspešne dokončil.

Kyjev pritom opakovane poprel, že by mal niečo spoločné s útokom na plynovody, a stále tvrdí, že za tým stojí Rusko. Akúkoľvek účasť na akcii odmietol i Zalužnyj.

Čo spraví Nemecko?

Útok na plynovody Nord Stream 1 a 2, ktoré po dne Baltského mora spájajú Rusko s Nemeckom, spôsobil nemeckej strane obrovské škody. Postoj mŕtveho chrobáka, aký k tomu zaujala vláda v Berlíne, je preto zvláštny.

Najmä keď Scholz ešte vlani sľuboval, že ak sa zistí, kto čin spáchal, podajú žalobu. „Na nikoho nebudeme brať ohľady,“ zastrájal sa v auguste 2023.

Zatiaľ čo sa vláda zdržala vyjadrení, pre nemeckých populistov sú informácie o účasti Ukrajiny na sabotáži vodou na mlyn. Obľúbená ľavicová politička Sahra Wagenknechtová z hnutia BSW žiada v Bundestagu zvolanie vyšetrovacieho výboru.

Ak sa podľa nej potvrdí informácia WSJ, že Nemecko už v júni 2022 vedelo od CIA o plánovanom útoku na Nord Stream, tak „máme v nemeckej politike škandál storočia“. Výbuch potrubí označila za „teroristický útok na naše zásobovanie energiou“.

Na sociálnej sieti neskôr napísala, že ak bol Kyjev zapletený do útoku na Nord Stream, vláda z toho musí vyvodiť dôsledky a okamžite zastaviť dodávky zbraní pre Ukrajinu.

S takou radikálnou požiadavkou dosiaľ nevystúpila žiadna opozičná strana. Dokonca i krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) síce žiada, aby Kyjev Berlínu uhradil hospodárske škody, no dodávky zbraní nespomína.

Wagenknechtovú za to kritizuje aj opozičná Kresťanskodemo­kratická únia (CDU), ktorá ju nazýva „ochotnou pomocníčkou diktátora a vojnového zločinca“.

„Wagenknechtová svojou požiadavkou znova plní Putinove želania – aká náhoda!“ komentoval pre portál Politico poslanec CDU v Spolkovom sneme Jürgen Hardt. Aj on upozornil, že vyšetrovanie sa ešte neuzavrelo.

Niet pochýb, že sa Scholzova vláda ocitla vo veľmi chúlostivej situácii, pretože Nemecko je druhým najväčším podporovateľom bojujúcej Ukrajiny a útok na Nord Stream mu spôsobil vážne škody.

Ako v televízii ZDF pripomenul jej berlínsky korešpondent, Kyjev od Nemecka nedostáva len vojenskú, diplomatickú či humanitárnu pomoc, ale aj dôveru.

„Tá je to najdôležitejšie, čo Ukrajina v tejto vojne má. A preto je veľmi ťažké odpovedať na otázku, prečo to spravila – ak to, samozrejme, spravila – práve v čase, keď ju Nemecko masívne podporovalo a prežitie Ukrajiny záviselo od pomoci Západu,“ zhodnotil Kynast.

Prvá reakcia spolkovej vlády napokon prišla. V sobotu sa objavila správa, že Berlín na budúci rok zníži vojenskú pomoc Kyjevu až o polovicu, teda na štyri miliardy eur.

Je to trest za stratu dôvery? Oficiálnym zdôvodnením je hľadanie úspor v rozpočte a zníženie zadlženosti štátu. Náhradou pre Kyjev majú byť zdroje v rámci skupiny G7 a EÚ s využitím zmrazených ruských aktív.

Foto: Facebook Žuravlov, Nord Stream Volodymyr Žuravlov, bývalý inštruktor potápania z Ukrajiny, na ktorého nemecké úrady vydali európsky zatykač.

Pomáhalo Poľsko sabotérom?

Otázkou zostáva i to, akú úlohu zohralo v celom prípade Poľsko. Je známe, že jeden z údajných sabotérov žil aj s rodinou pri Varšave, jachtu, na ktorej sa dostali na miesto činu, si objednala poľská schránková firma ukrajinského vlastníka, domnelí páchatelia sa na cestu vydali z Poľska, pričom tamojšie úrady vec nevyšetrovali a podozrivého Ukrajinca nechali ujsť napriek zatykaču.

Nie je tajomstvom, že Poliaci stavbu Nord Streamu pokladali za chybu a schvaľovali sabotáž. Bývalý šéf Spolkovej spravodajskej služby (BND) August Hanning je preto presvedčený, že sa zapojili aj do príprav akcie.

„Je zrejmé, že to vykonal ukrajinský tím, ale šlo to len so silnou logistickou podporou z Poľska. A také rozhodnutia padajú na najvyššej politickej úrovni. Myslím si, že sa prezident Zelenskyj na útoku dohodol s (poľským) prezidentom (Andrzejom) Dudom,“ uviedol pre Welt TV. Aj preto podľa neho Varšava nemá záujem o vyšetrenie kauzy.

Foto: SITA/AP, Dmitry Lovetsky Germany Foreign Policy Snímka z roku 2010, keď sa začala výstavba plynovodu Nord Stream 2.

Útok na plynovody označil za „štátny terorizmus“. Ako dodal, chápe, že pre Ukrajinu znamenali kritickú infraštruktúru nepriateľa, nebol to však len ruský projekt, ale aj nemecký s účasťou holandských a francúzskych investorov, preto to bol i zásah do nemeckej suverenity.

„Hovoril som s niekoľkými expertmi prevádzkovateľov a škody odhadli na 20 až 30 miliárd eur. Sú to obrovské škody, ktoré vznikli aktivitami ukrajinských a poľských vládnych úradov,“ prezradil Hanning s tým, že vláda a prevádzkovatelia by mali žiadať odškodnenie.

Poľskí predstavitelia popreli, že by sa ich krajina zapojila do sabotáže. Vedúci prezidentskej kancelárie Wojciech Kolarski pre televíziu Polsat vylúčil, že by sa na tom poľská hlava štátu dohodla s ukrajinským náprotivkom.

„Poľsko sa na ničom nezúčastnilo. Treba povedať, že je to lož,“ vyhlásil pre Polsat podpredseda vlády Krzysztof Gawkowski. To, že poľské orgány nezadržali Žuravlova, na ktorého Nemci vydali európsky zatykač, pripísali formálnej chybe.

„Je zvláštne, že Nemecko po tej osobe pátralo, ale jej plánované zadržanie neprihlásilo a nezaregistrovalo v schengenskom systéme. Preto mohla tá osoba jednoducho vycestovať,“ zdôvodnil pre médiá okresný prokurátor vo Varšave Piotr Skiba.

Zato poľský premiér Donald Tusk neskrýval, že ho zničenie plynovodov vôbec nemrzí. „Všetkým iniciátorom a patrónom Nord Streamu 1 a 2. Jediné, čo by ste s tým dnes mali urobiť, je ospravedlniť sa a mlčať,“ napísal na sociálnej sieti X.

To all the initiators and patrons of Nord Stream 1 and 2. The only thing you should do today about it is apologise and keep quiet. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 17, 2024

Hrdosť Ukrajincov

Sú odhalenia o útoku na Nord Stream hodnoverné? V minulosti sa zodpovednosť pripisovala i CIA či Rusku. Mnohí stále pochybujú, či by takú náročnú operáciu vedela vykonať skupina šiestich Ukrajincov na plachetnici.

Autorom článku v denníku WSJ je skúsený reportér Bojan Pancevski, ktorý pracoval pre viaceré renomované noviny, pôsobil ako korešpondent vo Viedni aj v Bruseli a získal niekoľko novinárskych cien.

V rozhovore pre ZDF zopakoval, že informácie čerpal od vysokých dôstojníkov ukrajinskej armády, ktorí boli zapojení do príprav sabotáže. To, že mu vyzradili tajné informácie, sa dá údajne ľahko vysvetliť.

„Všetci si myslia, že by za to mali dostať medailu. Sú na to veľmi hrdí. Vravia, že plynovod bol legitímnym vojenským cieľom a vo vojne, kde ide o prežitie, to bolo potrebné spraviť. Vôbec sa za to nehanbia. Rozprával som sa aj s jedným oligarchom, ktorý o sebe rozširuje chýry, že tú akciu financoval, lebo si myslí, že to na Ukrajine pomôže jeho reputácii,“ priblížil Pancevski.

Ľudia, čo sa na tom podieľali, podľa neho veria, že ak sa raz verejnosť dozvie ich mená, stanú sa hrdinami. Pochybnosti o tom, že za útok zodpovedá Ukrajina, vraj pramenia z toho, že si mnohí nevedia predstaviť, ako to dokázal „poloamatérsky“ tím.

Foto: Telegram/Mash Nord Stream Údajní páchatelia útoku na plynovody Nord Stream - ukrajinskí potápači Volodymyr Žuravlov (44), Svitlana Uspenská (40) a Jevhen Uspenskyj (40).

„To, čo zvládli, je obdivuhodné. Jeden zo západných vyšetrovateľov mi povedal, že keby niečo také robili oni, mali by na palube zdravotnícky personál, podporu satelitov, toto a tamto… Ukrajinci nemali nič. Jednoducho to spravili,“ zhrnul Pancevski.

Tajné služby v západných krajinách podľa neho už od októbra 2022 vedeli, že za výbuchom Nord Streamu stojí Ukrajina, no doviesť vyšetrovanie do konca sa odhodlali len Nemci. V tom, či sa prípad podarí aj oficiálne objasniť a Kyjev uzná vinu, si reportér nie je istý.

„Neverím tomu, lebo to by musela byť na Ukrajine vláda, ktorá by to chcela. A to si neviem predstaviť. Ale uvidíme, všetko je možné,“ uzavrel pre ZDF Pancevski.