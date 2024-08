ONLINE: Zelenskyj prezradil ciele vpádu do Kurska. Našli už Rusi taktiku ako mu čeliť?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkých dňoch mlčania jednoznačne uviedol, aké sú ciele ukrajinských útokov na ruskom území. Rusi sa podľa The Economist spamätali z prvotného šoku po vpáde Ukrajincov do Ruska. Toto je len prvá z etáp operácie, Kyjev chystá ďalšie, píše zase The Guardian a cituje vojenského veliteľa ukrajinského mesta Sumy pri hraniciach.

6:20 Po neočakávanom vpáde ukrajinskej armády na ruské územie sa Rusi spamätávajú. Podľa britského magazínu The Economist Ukrajinci bojujúci v Kurskej oblasti uvádzajú, že je vidieť tvrdšiu úroveň odporu ako krátko po útoku. Píše o tom v článku s titulkom Dvojitý úder Ruska proti šokovému vpádu Ukrajiny a podtitulkom Bombardujú Ukrajincov v Kursku a postupujú v Pokrovsku.

„Prišli na to, ako bojovať, a rozumejú našej taktike. To však neznamená, že my nerozumieme ich taktike,“ povedal podľa magazínu jeden z ukrajinských vojakov. Zdroj z generálneho štábu podľa The Economist tvrdí, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj trvá na čo najrýchlejšom postupe, ale veliteľ ukrajinských síl generál Olexandr Syrskyj je opatrnejší a snaží sa rozširovať postavenia pozdĺž hranice, aby obrana bola potom spoľahlivejšia. Rusi chcú teraz využiť ukrajinský útok na to, aby vyčerpalo zdroje Kyjeva a intenzívne postupovalo v smere na Pokrovsk.

Prvé dni invázie do Ruska prebiehali lepšie ako sa očakávalo, uviedol v rozhovore pre britský The Guardian Olexij Drozdenko, šéf vojenskej správy v ukrajinskom meste Sumy, ktoré je najbližšie k prebiehajúcej operácii. V prvý deň potrebovalo ošetrenie len 15 zranených. Zároveň Ukrajinci brali veľa zajatcov.

„Niekedy tam bolo viac ako 100 alebo 150 vojnových zajatcov denne,“ povedal Drozdenko. Mnohí z ruských vojakov, ktorí strážili hranice, sú mladí branci. „Nechcú s nami bojovať,“ uviedol. Drozdenko bol podľa The Guardian jeden zo „zasvätených“ ľudí, ktorí o príprave operácie vedeli, ale podrobnosti nechce hovoriť. Skonštatoval však, že „vidíme len časť tejto operácie, v budúcnosti príde niekoľko ďalších etáp“.

6:15 Cieľom vpádu ukrajinských vojsk do ruskej Kurskej oblasti je vytvoriť nárazníkovú zónu, aby ruské sily nemohli cez hranicu útočiť na Ukrajinu. Vo svojom večernom prejave to v nedeľu uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa agentúry AP tak prvýkrát jasne stanovil cieľ operácie, ktorú ukrajinské sily začali 6. augusta.

Hlavná úloha ukrajinských síl podľa Zelenského teraz spočíva v zničení čo najväčšej časti ruského potenciálu napádať Ukrajinu. „Najmä to znamená vytvorenie nárazníkovej zóny na agresorovom území, a to je naša operácia v Kurskej oblasti,“ zdôraznil Zelenskyj podľa denníka Ukrajinska pravda.

Až doteraz ukrajinský prezident o vpáde vojsk do Ruska hovoril, že cieľom operácie je ochrániť pohraničné obce v Sumskej oblasti, ktoré čelili ustavičnému ruskému ostreľovaniu, pripomína AP.

Zelenskyj večer tiež poukázal na aktuálnu situáciu ukrajinských vojakov na východe krajiny, kde pri Pokrovsku a Torecku musia odrážať desiatky ruských útokov denne. Apeloval tiež na spojencov, aby urýchlili dodávky potrebných zbraní a munície. „Zvlášť sa obraciam na Spojené štáty, Britániu a Francúzsko,“ povedal Zelenskyj.

Agentúra Unian pripomenula, že pri Pokrovsku sa vedú jedny z najťažších bojov na fronte a že ruské vojská tam postupujú. Podpredsedníčka ukrajinskej vlády Iryna Vereščuková v nedeľu opäť vyzvala ľudí žijúcich blízko frontovej línie, aby sa evakuovali.

Ukrajinské sily operujúce v ruskej Kurskej oblasti zničili druhý dôležitý most. Na platforme Telegram to napísal veliteľ ukrajinského letectva Mykola Oleščuk. Zverejnil tiež video, ktoré podľa neho ukazuje presný vzdušný úder na most.

„O jeden most menej,“ napísal Oleščuk vo svojom príspevku, v ktorom most presne nelokalizoval. Ruský telegramový kanál Mash, ktorý má kontakty na ruské bezpečnostné zložky, ale uviedol, že ide o most cez rieku Sejm blízko dediny Zvannoje. Iný most cez rieku Sejm zničili ukrajinské sily v piatok v Gluškovskom okrese v Kurskej oblasti. Podľa kanála Mash zostáva v regióne už len jeden použiteľný most. Ak sa tieto správy potvrdia, sťaží sa Rusku zásobovanie jednotiek, ktoré sa snažia ukrajinskú ofenzívu odraziť. Ruské vojská zatiaľ neboli schopné zatlačiť ukrajinské jednotky späť za hranice.

Ukrajina, ktorá sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej agresii, v posledných dvoch týždňoch obsadila podľa tvrdenia Kyjeva 1150 kilometrov štvorcových ruského územia a 82 prihraničných obcí vrátane mestečka Sudža. Cez ne prúdi ruský zemný plyn do krajín Európskej únie.