Už nič nezvyčajné. Lode Filipín a Číny sa opäť zrazili v Juhočínskom mori, krajiny sa vinia z provokácií

V Juhočínskom mori sa dnes zrazili čínske a filipínske plavidlá. Podľa čínskej pobrežnej stráže filipínska loď ignorovala varovanie a "zámerne" narazila do čínskeho plavidla. Filipínske úrady uviedli, že poškodené boli dve ich plavidlá po zrážke s čínskymi loďami, a obvinili naopak Peking, že vykonával "nezákonné a agresívne manévre". Incidenty v tejto oblasti sú časté a ani zrážky lodí týchto krajín tam nie sú neobvyklé.

„Napriek početným varovaniam z čínskej strany sa filipínska loď 4410 úmyselne zrazila s čínskou loďou 21551,“ uviedol podľa čínskej štátnej televízie CCTV, ktorú citovala AFP, hovorca čínskej pobrežnej stráže. „Dôrazne žiadame filipínsku stranu, aby okamžite zastavila priestupky a provokácie,“ dodal. Incident sa odohral okolo 3:24 miestneho času (nedeľa 21:24 SELČ).

Čo sa chystá v Juhočínskom mori? Námorníctvo Filipín je v strehu (Archívne video) Video

Čínska pobrežná stráž tiež uviedla, že filipínske plavidlo vstúpilo do vôd blízko ostrovčeka Second Thomas Shoal, ktorý je súčasťou Spratlyho ostrovov, ktoré si nárokujú Filipíny aj Čína, po tom, čo mu čínske plavidlo zabránilo vo vstupe do vôd pri útese Sabina Shoal. Filipínske úrady odmietli, že išlo o provokáciu, a pohyb svojho plavidla v oblasti označili za legálny.

Podľa hovorcu čínskej pobrežnej stráže Filipíny porušili dočasnú dohodu medzi Pekingom a Manilou.

Filipíny a Čína v júli uzavreli dočasnú dohodu, ktorá mala deeskalovať napätie pri spornej plytčine Second Thomas Shoal v Juhočínskom mori, neustúpili v nej ale zo svojich územných nárokov.

Čítajte viac Hrozí v Juhočínskom mori konflikt medzi Čínou a Filipínami?

Dohoda sa týka zásobovania posádky výsadkovej lode Sierra Madre, ktorú pri ostrovčeku nechala filipínska vláda úmyselne na plytčine uviaznuť v roku 1999, aby posilnila svoje nároky na sporné vody okolo plytčiny. Odvtedy tam udržiava malý kontingent námorníkov.

Peking v júlovej dohode zopakoval požiadavku, aby Manila loď Sierra Madre z oblasti odtiahla, ale povolil „z humanitárnych dôvodov“ posielať posádke zásoby, pokiaľ Filipíny Čínu vopred informujú.

Čína si nárokuje prakticky celé Juhočínske more, vrátane častí, na ktoré vznášajú nárok Filipíny, Vietnam, Indonézia, Malajzia a Brunej. Toto more je bohatým loviskom rýb, zrejme skrýva aj rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu a vedú tam významné námorné trasy.