Izraelské lietadlá útočili na Libanon, drony Hizballáhu na Izrael

Izraelské lietadlá v noci na pondelok zasiahli niekoľko budov používaných Hizballáhom na juhu Libanonu. Šiitske radikálne hnutie zase na Izrael dnes ráno zaútočilo dronmi. S odvolaním sa na izraelskú armádu to napísal server The Times of Israel. Informoval tiež o evidentnom pokuse o samovražedný útok na juhu Tel Avivu, pri ktorom v nedeľu večer zomrel len útočník.