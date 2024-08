Porušuje prezident ústavu alebo víťaz volieb sa chce pomstiť? Krajná ľavica túži vyhnať Macrona z Elyzejského paláca

Na francúzskeho prezidenta sa zniesli hromy-blesky. Krajná ľavica by rada vysťahovala Emmanuela Macrona z Elyzejského paláca. Dôvod? Obrovská nespokojnosť s jeho otáľaním vymenovať nového premiéra. Od predčasných parlamentných volieb uplynulo už sedem týždňov, ale nástupca Gabriela Attala, ktorý vládne v demisii, stále nie je známy. Slimačie tempo prezidenta preto rozkrútilo motor volebného víťaza na plné otáčky.

Emmanuel Macron so svojou manželkou Brigitte na nádvorí Elyzejského paláca. Krajne ľavicoví politici tvrdia, že v ňom už nemá čo hľadať.

Lídri Nepoddajného Francúzska stratili trpezlivosť s Macronom. V sobotu krátko pred polnocou noviny La Tribune zverejnili na svojej webovej stránke spoločný text ôsmich hlavných predstaviteľov tejto krajnej ľavicovej strany, v ktorom sa dožadujú, aby sa kreslo prezidenta uvoľnilo. V nedeľu a s presahom do nového týždňa by z toho vznikol nepochybne politický tresk, ale atak na hlavu štátu prehlušila smutná správa: zomrel zbožňovaný herec Alain Delon. Veľká strata pre Francúzov, ktorá sa dá porovnať napríklad s úmrtím futbalistu Diega Maradonu v Argentíne alebo so smrťou speváka Karla Gotta v Českej republike. Viaceré reakcie na text preto prichádzajú s miernym oneskorením.

Vedúci predstavitelia Nepoddajného Francúzska oznamujú, že predložia na stôl Národného zhromaždenia žiadosť o odvolanie prezidenta, ak nevymenuje Luciu Castetsovú do Matignonu. Touto vetou La Tribune stručne informoval o obsahu ich príspevku. (Národné zhromaždenie je dolná komora parlamentu, Matignon je oficiálna rezidencia predsedu vlády.) „Náš krok zdôvodňujeme odsúdením inštitucionálneho prevratu proti demokracii, ktorý pripisujeme Macronovi, pretože odmieta vymenovať Castetsovú bez zohľadnenia výsledkov predčasných parlamentných volieb," ozrejmili signatári.

Po rozdelení mandátov v Národnom zhromaždení vznikol politický pat: žiadna strana nemá väčšinu hlasov a s nijakou inou, ktorá má koaličný potenciál, nemieni vytvoriť vládu. Castetsovú navrhol za novú premiérku Nový ľudový front, ktorý zoskupuje štyri politické subjekty; Nepoddajné Francúzsko má v ňom hlavný vplyv, sekundujú mu socialisti, zelení a komunisti. Macron zdôrazňuje, že meno Attalovho nástupcu oznámi, až keď získa záruku, že budúca vláda sa dokáže oprieť o spoľahlivú väčšinu poslancov. To je však vo hviezdach, preto ide o hlbokú ústavnú krízu (na vypísanie ďalších predčasných volieb prezident nepomýšľa).

Nesplnil si Macron svoju ústavnú povinnosť, keď doteraz nesúhlasil s vymenovaním Castetsovej (bez ohľadu na to, že asi pri prvom hlasovaní o vyslovení nedôvery jej vláde by musela podať demisiu)? Nemať nového šéfa vlády po necelých dvoch mesiacoch od volieb nie je nijaká politická tragédia. A svoj postup Macron objasňuje s tým, že pat nechce udržiavať donekonečna. Návrh vymenovať Castetsovú dostal na stôl krátku pred začiatkom letnej olympiády v Paríži. Počas hier vyzval na politické prímerie a sľúbil, že ústavnú krízu začne riešiť, keď olympijský oheň zhasne.

Keď sa olympiáda chýlila ku koncu, francúzske médiá, ktoré sa odvolávali na svoje zdroje v Elyzejskom paláci, tvrdili, že Macron zvolá stretnutie lídrov politických strán asi už o dva-tri dni. Prešlo ich však desať… K okrúhlemu stolu si nakoniec sadnú tento týždeň v piatok. Jean-Luc Mélenchon, líder Nepoddajného Francúzska, a ďalších sedem čelných predstaviteľov sa napriek tomu neudržali na uzde a spustili ofenzívu na webovej stránke La Tribune.

Je to hlúpa pomsta alebo snaha primať Macrona, aby súhlasil s vymenovaním Castetsovej? V prvom rade ide o krok, ktorý podniklo iba Nepoddajné Francúzsko. Ostatní z Nového ľudového frontu sa nepridali. Možno to bolo z ich pohľadu kontraproduktívne (načo dráždiť hlavu štátu?), možno veria, že prezident im vyhovie. „Neviem si predstaviť, že by Macron nevymenoval Castetsovú," zdôraznila pre La Tribune šéfka zelených Marine Tondelierová.

Na základe francúzskej ústavy je možné pristúpiť k procesu odvolávania prezidenta v prípade, že porušuje svoje povinnosti, keď koná nezlučiteľne s výkonom svojho mandátu. Členovia Nepoddajného Francúzska sú presvedčení, že toto je prípad otáľania s vymenovaním Castetsovej. Naopak, dosluhujúci minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti poznamenal, že Mélenchon asi žije v inom svete. „Odvolať prezidenta pre nerešpektovanie jeho vôle? Ako na Mesiaci!" napísal na sociálnej sieti X. Dodal, že textom v La Tribune sa Nepoddajné Francúzsko ešte viac posúva smerom k extrémizmu.

Signatári však opakujú, že urobili správnu vec. „Macron nie je monarcha s vetom s odkladný účinkom po výsledkoch demokratického hlasovania. Musí sa tomu podriadiť. Alebo ho musí parlament odvolať použitím ústavných nástrojov," napísala na sieti X Manon Aubryová.

Aká je šanca, že Nepoddajné Francúzsko uspeje s návrhom? Už vopred je jasné, že to dopadne, ako atlét, ktorý v behu cez prekážky preskočí prvú bariéru a pri ďalšej určite zakopne. „Hrozba, ktorá je mŕtva už v zárodku," poznamenal denník Le Monde. Mélenchon zdolá prvú prekážku: návrh musí predložiť najmenej desatina všetkých poslancov. Nepoddajné Francúzsko sa môže spoliehať, že to podporí 70 až 80 poslancov v 577-člennom Národnom zhromaždení. Lenže potom je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov, aby sa začal samotný proces odvolávania Macrona z jeho funkcie. Čiže najmenej 384 poslancov, čo je nemysliteľné. (Podľa ústavy sa definitívne rozhoduje na spoločnej schôdzi oboch komôr parlamentu, na ktorej sa vyžaduje dvojtretinový súhlas všetkých členov; tam sa však líder krajnej ľavice určite nedostane.) „Mélenchon je chromá kačica," rypol si týždenník Le Point.

O tom, že Nepoddajné Francúzsko robí iba búrku v pohári vody, napovedá nielen očakávaný jednoznačný neúspech tejto iniciatívy. Možno totiž k nemu ani nepríde. Najbližšia schôdza Národného zhromaždenia sa uskutoční až v októbri, bolo by logické, že Macron dovtedy oznámi meno nového premiéra. Pravda, ústavná kríza je taká hlboká, že východisko z nej si môže vyžiadať nájdenie komplikovaných kompromisov, ktoré by mohli ešte zabrať veľa času…