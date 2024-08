Putin stráca zmysel pre to, čo je na programe dňa. Zelenskyj: Kurská operácia vyvracia predstavy o červených čiarach

Ukrajinské sily pokračujú vo svojej operácii v Kurskej oblasti na západe Ruska, kde ovládli viac ako 1 250 kilometrov štvorcových a 92 obcí, vyhlásil podľa tlačových agentúr ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Kyjeve v prejave pred ukrajinskými veľvyslancami. Ruský prezident Vladimir Putin sa k situácii v Kurskej oblasti od porady z 12. augusta verejne nevyjadruje, upozornil server The Moscow Times s odvolaním sa na zoznam prezidentových aktivít na webe Kremľa.

Čečenci mali Kurskú oblasť brániť, no niektorí rabujú Video

Keby západní partneri dovolili Kyjevu použiť strely ďalekého dosahu proti Rusku, nebola by operácia v Kurskej oblasti potrebná, citovala ukrajinského prezidenta agentúra Reuters. Zelenskyj tiež vyzval západných partnerov, aby dovolili Ukrajine použiť zbrane dlhého dosahu na zastavenie ruského postupu na východe Ukrajiny. „Ukrajina môže zastaviť postup ruskej armády jediným rozhodnutím, ktoré očakávame od našich partnerov,“ vyhlásil podľa agentúry AFP.

Môže Ukrajina vyhrať vojnu s Ruskom? Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. Zobraziť výsledky ankety Hlasovať O tom môže Zelenskyj len snívať. Rusko nemožno vojensky poraziť. 55,0% Je to možné, ak bude mať dostatočnú podporu zo zahraničia. 34,5% Je to možné, ale iba ak sa zmení politická situácia v Rusku. 10,5%

Kurská operácia podľa Zelenského vyvracia predstavy o pomyselných „červených čiarach“ ako neprekonateľných medziach, vytýčených ruským prezidentom Vladimirom Putinom vo vojne proti Ukrajine.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video Ukrajinská štátna televízia v stredu odvysielala reportáž, ktorá zachytáva, ako ukrajinské jednotky sťahujú zo stožiaru na úradnej budove v meste Sudža v Kurskej oblasti ruskú vlajku a vymieňajú ju za ukrajinskú. / Zdroj: Twitter/Anton Gerashchenko

„Ešte pred pár mesiacmi by veľa ľudí vo svete – keby počuli, že plánujeme takúto operáciu – povedali, že to je nemožné a že je to prekročenie tej najčervenšej zo všetkých červených čiar existujúcich v Rusku. Ale teraz prehovoril skutočný úspech našich vojakov na druhej strane hranice a Putinova neschopnosť ochrániť svoje územie,“ uviedol Zelenskyj v prejave, ktorý zverejnil na Facebooku. „Naša aktívna preventívna obrana je najúčinnejšie protiopatrenie proti ruskému teroru,“ zdôraznil.

Súčasne usúdil, že dobytím ruského mestečka Sudža sa rúca „celý naivný, iluzórny koncept tzv. červených čiar vo vzťahu k Rusku“, ktorý podľa Zelenského ovládal pohľad niektorých západných partnerov na vojnu. „Svet vidí, že všetko v tejto vojne závisí iba od odvahy – od našej odvahy a od odvahy našich partnerov,“ povedal a zdôraznil, že pri súlade Ukrajiny a jej partnerov nezostane Rusku nič iné, len pristúpiť na spravodlivý mier.

Ukrajina sa už viac ako dva roky bráni ruskej agresii, ale tento mesiac preniesla vojnu aj na ruské územie. Prekvapivý útok v Kurskej oblasti, ktorý sa začal 6. augusta, však nezastavil ruský postup v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny.

Zelenskyj označil útok v Kurskej oblasti za „najväčšiu investíciu“ do oslobodenia Ukrajincov z ruského zajatia, pretože sa už podarilo získať „najväčšie množstvo ruských zajatcov za jedinú operáciu, a to je dôležitý výsledok, jeden z našich cieľov“, uviedol podľa servera RBK-Ukrajina. Podarilo sa tiež „vyčistiť“ ruské pohraničie susediace s ukrajinskou Sumskou oblasťou od ruskej armády, a to podľa prezidenta tiež predstavuje jeden z „taktických“ cieľov ukrajinskej operácie.

V nedeľu Zelenskyj za cieľ operácie označil vytvorenie „nárazníkového pásma“, ktoré by zabránilo ustavičnému ruskému ostreľovaniu ukrajinských miest a obcí v pohraničí.

Čítajte viac VIDEO: Kurskú oblasť neubránili. Kadyrovovi bojovníci v evakuovanej dedine rabujú

Putin sa prestal verejne vyjadrovať k situácii v Kurskej oblasti. Od porady s vojenskými veliteľmi a gubernátormi 12. augusta ani raz nekomentoval prvý vpád armády cudzieho štátu na ruské územie od druhej svetovej vojny, upozornili The Moscow Times a dodali, že Putin sa celý týždeň radšej venoval iným veciam, od rokovaní s prezidentom palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom, ktorému sľúbil „nezabudnúť na Gazu“, až po cestu do Baku, kde vyslovil želanie zohrať úlohu pri nastolení mieru na južnom Kaukaze.

Čítajte viac Rusi sedeli v lese a pili kávu. Ukrajinci pod Kurskom ich nachytali na hruškách

Čítajte viac Nemecká politička: NATO musí dať Putinovi jasne najavo, že dokáže reagovať aj vojensky

Toto dianie svedčí o tom, že Putin absolútne stráca zmysel pre to, čo je na programe dňa najdôležitejšie, myslí si politológ Abbás Galljamov. „Rusi to všetko vidia a sú ohromení tým, že pre prezidenta sú potreby Palestínčanov a obetí arménsko-azerbajdžanskej vojny dôležitejšie ako utrpenie obyvateľov Kurskej oblasti,“ dodal.

Analytik Mark Galeotti sa však domnieva, že u Putina nie je neobvyklé, že sa počas krízy sám „odreže“ od diania. Podobne sa počas pandémie covidu-19 zatvoril vo svojej rezidencii. Galeotti považuje za príznačný Putinov rys, že vážne problémy prenáša na niekoho iného.

Čítajte viac Útok na Nord Stream: Nemecko nevie, ako reagovať, Poľsko poprelo, že by so sabotážou pomáhalo Ukrajincom

„To, čo sa stalo v pohraničných oblastiach, sa musí vyhodnotiť a samozrejme sa tak stane. Ale teraz je hlavné vyriešiť aktuálne úlohy (…) a hlavná úloha nepochybne leží pred ministerstvom obrany, ktoré musí vytlačiť, vyhnať nepriateľa z nášho územia a spolu s pohraničnou strážou zabezpečiť spoľahlivú ochranu štátnej hranice,“ vyhlásil Putin na porade 12. augusta. „Nepriateľ určite dostane patričnú odpoveď a všetky ciele, ktoré sme si vytýčili, budú bez akejkoľvek pochybnosti dosiahnuté,“ zdôraznil.