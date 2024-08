Kupujte ukrajinské tovary, štát vám vráti desať percent z ceny každého výrobku

O novinke informoval na sociálnej sieti Telegram vicepremiér a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov s tým, že rozhodnutie vlády nadobudne účinnosť od 2. septembra, čo je prvý deň pracovného týždňa nadchádzajúceho mesiaca. Nakupovaním ukrajinských výrobkov môžu Ukrajinci získať naspäť mesačne maximálne 3-tisíc hrivien, čo v prepočte vychádza na 65 eur.

Peniaze nedostanú v hotovosti, môžu ich využiť na ďalšie nákupy alebo na platby za služby. „Budú to účty za domácnosť, kúpa cestovných lístkov, úhrada nákladov pre mobilných operátorov, šport, kino a zdravotná starostlivosť vrátane liekov," informoval server RBK-Ukrajina. Nariadenie vlády bude fungovať v praxi do 31. decembra 2025. V tomto roku na cashback vyčlenia tri miliardy hrivien zo štátneho rozpočtu, v nasledujúcom roku sa ráta so šiestimi miliardami (131 miliónov eur). Za kúpu každého ukrajinského výrobku zákazník získa 10 percent z jeho ceny v podobe cashbacku.

Kupuj ukrajinské – tak znie slogan kampane. O pláne zaviesť národný cashback informoval prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári tohto roku s tým, že vláda v najbližších mesiacoch prijme potrebné opatrenia. Server NV uviedol, že o konkrétnych výrobkoch sa Ukrajinci dozvedia dvomi spôsobmi: kompletný zoznam nájdu na špeciálnej webovej stránke a obchody na svojich pultoch viditeľne označia daný tovar. Je však potrebné, aby sa do centrálneho registra výrobkov prihlásili tuzemskí výrobcovia. „Ľudia dostanú casback do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca," ozrejmil NV.

Zákazníci budú môcť využívať túto návratnú finančnú službu v obchodoch prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne alebo po predložení plastovej karty, ktorú im vystaví banka. Cashback sa bude dať použiť ešte na dva účely: ľudia si môžu kúpiť dlhopisy, ktoré štát vydal pre financovanie armády, a na dobrovoľný finančný príspevok pre ozbrojené sily.