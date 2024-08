Šokujúce zábery z Prahy: Žena s dvomi deťmi naskakovala do vlaku, nasledoval pád i riskantný skok

A čo sa vlastne stalo?

Žena na nedatovanom videu dobieha na rýchlik, ktorý už opustil nástupište a rozbieha sa z perónu. Očividne staršie dieťa stihlo do posledného vagóna súpravy naskočiť alebo nastúpiť, zatiaľ čo matka a jej mladšie dieťa sa márne snažia urobiť to isté.

Šokujúce zábery z pražskej hlavnej stanice Video

Nasleduje neuveriteľná situácia, ktorá sa mohla skončiť veľkou tragédiou.

Žena s ruksakom na chrbte sa ešte dokázala chytiť madla, pričom druhou rukou držala mladšie dieťa. Nasleduje však pád na perón a len tesne sa obaja vyhnú pádu na koľajisko pod rýchlosť naberajúcu súpravu. Dvere vozňa stále zostávajú otvorené a tak sa staršie z detí rozhodne vyskočiť.

Podľa autora videa sa žena s deťmi snažila nastúpiť do rýchlika R 923 Krakonoš, ktorý šiel z Prahy do Trutnova, na prípad upozornil web iDnes.

České dráhy uviedli, že o incidente vlakvedúci nevedel. Začali však interné vyšetrovania, aby zistili príčinu a prípadne prijali opatrenia, ktoré povedú k zvýšeniu bezpečnosti železničnej dopravy. „Akákoľvek snaha nastúpiť alebo vystúpiť do/z idúceho vlaku je vysoko riskantná, nezriedka končí zraneniami, niekedy bohužiaľ aj ťažkými,“ uviedol pre iDnes Filip Medelský z tlačového oddelenia Českých dráh.

„Vyskakovať z rozbehnutého vlaku nenapadá iba deti. V roku 2019 na Ostravsku vyskočil z idúceho vlaku tridsaťdeväťročný strojvodca, ktorý cestoval do práce. Na trati medzi Bohumínom a štátnou hranicou vyskočil v päťdesiatiki­lometrovej rýchlosti. S početnými zraneniami ho záchranná služba odviezla do nemocnice. Dôvodom mala byť obava, že príde neskoro do práce, lebo nastúpil do zlého vlaku,“ pripomenul iný hazardný prípad z českých železníc iDnes.