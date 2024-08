Ukrajinská invázia do ruskej Kurskej oblasti spôsobila, že medzi Moskvou a Kyjevom sa neuskutočnia žiadne mierové rokovania, a to dovtedy, dokým nebude Ukrajina úplne porazená. Uviedol to podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev.