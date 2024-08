Rusko sa od ZSSR príliš nelíši, paralely s okupáciou augusta '68 sú až príliš živé, nezabúdajme na históriu vyzval Pavel

Dnešné Rusko sa podľa českého prezidenta Petra Pavla zásadne neodlišuje od Sovietskeho zväzu, ktorý pred 56 rokmi spolu s ďalšími vojskami Varšavskej zmluvy vtrhol do Československa. Pri spomienke na udalosti z 21. augusta zdôraznil, aby si ľudia nenechali vnútiť myšlienku, že by Česku bolo s Ruskom lepšie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„História má, bohužiaľ, tendenciu sa opakovať v rôznych obmenách a ľudstvo má bolestivú schopnosť historické skúsenosti ignorovať,“ začal Pavel svoj prejav pred budovou Českého rozhlasu. Podotkol, že v čase, keď sa historické udalosti odohrávajú, nie sú zďaleka také jasné ako s odstupom viac než 50 rokov.

Výstava fotografií Ladislava Bielika August 68 - Tri dni pred inváziou

Dnes podľa jeho slov málokto pochybuje, že išlo o vojenskú intervenciu s následnou okupáciou. Vtedy to však bolo prezentované ako pomoc a mnoho ľudí jasno nemalo, zdôraznil prezident. „Mali by sme byť pozorní a obozretní, či sa v tom, čo sa deje okolo nás a vo svete, nevyskytujú nejaké paralely s tým, čím sme si už prešli. A ak si tým nechceme prejsť znova, mali by sme týmto tendenciám venovať mimoriadnu pozornosť,“ pokračoval.

Dnešné Rusko sa podľa neho od vtedajšieho Sovietskeho zväzu podstatne neodlišuje. Jeho predstavitelia sa hlásia k princípom, na ktorých ZSSR fungoval a uplatňoval svoju zahraničnú politiku. „Bezpečnostná situácia nám ukazuje, že paralely s minulosťou tu sú. Buďme preto opatrní a nenechajme si vnútiť myšlienku, že s Ruskom by nám bolo lepšie. Nebolo,“ podotkol Pavel.

Demokracia podľa neho síce nie je dokonalá, ale je to ten najlepší systém, ktorý si ČR zatiaľ vyskúšala. „Neodmietajme demokraciu ako princíp, ale snažme sa ju zlepšiť a vždy sa na to pozerajme z pohľadu dostupných alternatív,“ dodal český prezident.

Na ministra obrany z roku 1968 spomína jeho syn

Českí ústavní činitelia si pri tradičnom pietnom akte uctili pamiatku obetí okupácie v roku 1968. Spolu s prezidentom kvety pred budovu Českého rozhlasu položili aj premiér Petr Fiala, predsedovia oboch parlamentných komôr, pražský primátor či zástupkyňa slovenskej veľvyslankyne v ČR Marianna Neupauerová.

Každá generácia si musí zaslúžiť slobodu

Pražská jar, udalosti rokov 1968 a 1969 a následná normalizácia by mali zostať poučením, aká cenná je sloboda. Pri spomienke na 21. august 1968 to v stredu povedal český premiér Petr Fiala. Slobodu si však podľa neho musí každá generácia zaslúžiť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Udalosti rokov 1968 a 1969 by pre nás mali zostať poučením, aká cenná je ľudská sloboda, otvorená spoločnosť, aká dôležitá je skutočná politická pluralita a aké zásadné je ukotvenie v západnom svete,“ povedal predseda českej vlády pred budovou Českého rozhlasu.

Pripomenul, že práve rozhlas pred 56 rokmi priniesol prvé neskreslené informácie o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. „Pôsobenie Československého rozhlasu sa spolu so sabotážami a demonštráciami odporu stalo jedným z najsilnejších symbolov skutočného cítenia veľkej väčšiny československého národa,“ dodal.

V prejave tiež zdôraznil, že sloboda je nedeliteľná a nemôže fungovať s výhradami, podmienkami a poznámkami pod čiarou. Je podľa neho ľuďom prirodzená, ale nie je samozrejmá. „Každá generácia si ju musí zaslúžiť. Tým, akými hodnotami meriame svoj život, akým príkladom ideme ostatným a či máme dosť odvahy svoju slobodu brániť,“ podotkol Fiala.

Vojská piatich štátov Varšavskej zmluvy prekročili pred 56 rokmi hranice Československa, násilne ukončili reformný a demokratizačný proces v krajine a začala sa okupácia. Išlo o najväčšiu ozbrojenú akciu v Európe od konca druhej svetovej vojny.