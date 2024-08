Švédsko vydalo povolenie na zabitie 20 percent populácie medveďa hnedého

Švédsko vydalo povolenia na zabitie 20 percent populácie medveďa hnedého v krajine počas každoročného lovu medveďov, ktorý sa začína v stredu. Ochranári však vyjadrujú nespokojnosť, píše The Guardian.

Úrady poľovníkom povolili zabiť 486 medveďov, čo je približne 20 percent z celkovej populácie. Počet týchto šeliem vo Švédsku by tým v porovnaní so stavom v roku 2008 klesol o približne 2000 jedincov.

Ochranári však upozorňujú, že bez primeranej ochrany v niektorých krajinách by populácii medveďa hnedého v Európe mohol hroziť kolaps. „Je to čisto lov pre trofeje,“ uviedol Magnus Orrebrant zo švédskeho združenia na ochranu mäsožravcov. Postup so zvieratami vo voľnej prírode v Švédsku je podľa jeho slov o zabíjaní zvierať namiesto vynakladania maximálneho úsilia na ich ochranu.

Medvede hnedé vo Švédsku v 20. rokoch minulého storočia lovom takmer vyhubili, pripomína The Guardian. S prispením starostlivosti sa však podarilo ich populáciu zvýšiť na približne 3300 v roku 2008. Za posledných päť rokov bolo zabité veľké množstvo týchto medveďov, z toho vlani rekordných 722.

Tento rok môžu byť okrem povoleného počtu 486 zabité aj ďalšie šelmy v prípade, že predstavujú hrozbu pre chov zvierat.

Magnus Rydholm zo švédskeho zväzu pre lov a voľnú prírodu uviedol, že poľovníci konajú v súlade s opatreniami vlády. „Všetko je otázka rovnováhy medzi ľuďmi a veľkými predátormi. Preto sa zajtra začína lov medveďov,“ povedal. Niektorí poľovníci však vyjadrili znepokojenie nad klesajúcimi počtami medveďa hnedého.

Medveď hnedý je v Európe prísne chránený druh a ochranári tvrdia, že vysoké počty povolení na lov sú v rozpore s príslušným nariadením EÚ z roku 1992, na základe ktorého je zakázaný úmyselný lov či zabíjanie prísne chránených druhov. Platnosť tohto nariadenia však môže byť zrušená v krajnom prípade na ochranu verejnej bezpečnosti, úrody či fauny a flóry, píše The Guardian.