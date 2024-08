ONLINE: Ďalekonosné rakety pre Kyjev žiada už aj najvyšší diplomat EÚ. Sú cestou k mieru, tvrdí

Ak by sme mohli použiť zbrane dlhého do letu na zásahy cieľov hlboko v Rusku, nemuseli sme fyzicky vstúpiť do Kurskej oblasti, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Niektorí spojenci Kyjeva sa zdráhajú poskytnúť Ukrajine povolenie na využívanie rakiet na útoky na ruskom území ďaleko od hraníc.