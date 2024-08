Guvernér Walz prijal nomináciu na post viceprezidenta USA. Čo môžu Američania očakávať od víťazstva Harrisovej?

Walz sa prezidentskej kandidátke Demokratickej strany Kamale Harrisovej poďakoval za dôveru a vyzdvihol prezidenta Joea Bidena za „štyri roky silného líderstva“.

Demokratka alebo republikán? Kto vyhrá americké prezidentské voľby? Kamala Harrisová Donald Trump Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Kamala Harrisová 66,2% Donald Trump 33,8%

Nasledoval Walzov prejav, ktorým delegátom priblížil svoje životné osudy, pričom okrem iného zopakoval už známy príbeh o tom, ako boj s neplodnosťou inšpiroval jeho i manželku Gwen, aby svojej dcére dali meno Hope (Nádej).

Uviedol aj, čo môžu Američania očakávať od administratívy Bieleho domu v prípade, že voľby vyhrá tandem Harrisová-Walz: avizoval, že Harrisová má v pláne znížiť dane strednej triede, chce pre túto vrstvu urobiť kúpu domu dostupnejšou a bude bojovať za slobodu ľudí rozhodovať o svojich životoch, pretože „to je to, čo chceme pre seba a pre našich susedov“.

Harrisová: Trumpove plány sú extrémne, republikáni o jednote len rozprávajú Video Viceprezidentka Kamala Harrisová má po odstúpení šéfa Bieleho domu Joea Bidena najväčšiu šancu získať prezidentskú nomináciu v Demokratickej strane. / Zdroj: Twitter K. Harrisovej/Foto: SITA/AP

„Kamala Harrisová je skúsená a je pripravená“ na post prezidentky USA, zdôraznil Walz, ktorý súčasne vyzval na mobilizáciu proti republikánskemu prezidentskému kandidátovi Donaldovi Trumpovi. Apeloval na delegátov zjazdu, aby do utorka 5. novembra zintenzívnili počet osobných stretnutí s voličmi i telefonátov.

Walz v príhovore kritizoval Trumpa a jeho kandidáta na viceprezidenta J. D. Vancea a im pripisovaný dokument Projekt 2025, označovaný za ​​konzervatívny plán na Trumpovo druhé funkčné obdobie.

Trump sa pritom od tejto iniciatívy verejne dištancoval a nešpecifikované nápady z neho označil za „naozaj extrémne“, doplnila televízia CNN.

Pozorovatelia tento Walzov prejav na nominačnom zjazde demokratov označili za najdôležitejší v jeho politickej kariére. Po jeho odznení konštatovali, že cielil na tých, ktorým bol určený – radovým Američanom.

„Celý prejav bol zabalený do jazyka a slov, s ktorými sa ľudia môžu stotožniť, či už žijú v New Yorku, na Stredozápade, na pobreží alebo v strede krajiny. A to bol jasný cieľ,“ konštatoval moderátor CNN Jake Tapper.

Nezabudnime, kto zaútočil na demokraciu

Ešte pred Walzom vystúpila s príhovorom k delegátom bývalá predsedníčka Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová, ktorá sa vrátila k útoku na Kapitol zo 6. januára 2021.

„Nezabudnime, kto zaútočil na demokraciu,“ apelovala, keď hovorila o Trumpovi. „A nezabudnime, kto zachránil demokraciu. My sme to dokázali!“ pokračovala Pelosiová, ktorá bola spolu spolu s ďalšími kongresmanmi pri tom, keď prívrženci Donalda Trumpa v daný deň plienili kancelárie a chodby Kapitolu, označovaného za chrám americkej demokracie.

Čítajte aj Slzy, nekonečný potlesk. Biden ukončil na zjazde polstoročné pôsobenie v politike. Jeho otvorenie zatienili protesty

Bývalý prezident USA Bill Clinton označil tandem Harrisová-Walz za dvoch lídrov „s typicky americkými, ale napriek tomu neuveriteľnými“ životnými príbehmi.

Delegátom dokázal, že ak budú hlasovať za tento tím, a Harrisová s Walzom budú zvolení, „vy, vaše deti a vaši vnuci budete na toto rozhodnutie a svojich kandidátov hrdí po zvyšok svojho života“.

„Potrebujeme, aby nás viedla Kamala Harrisová,“ uzavrel Clinton, ktorý vyzval demokratov, „aby sa dali do práce“ a pomohli jej dosiahnuť tento cieľ.

Čítajte aj 50 ku 46. Harrisová podľa prieskumov vedie v troch kľúčových štátoch na stredozápade USA

Demokratický vodca Snemovne reprezentantov Hakeem Jeffries v prejave k delegátom zhromaždeným v United Center pripomenul, že Joe Biden zostane v pamäti ľudí ako jeden z najdôležitejších prezidentov v histórii. Na margo Donalda Trumpa Jeffries povedal, že je ako „starý priateľ, s ktorým si sa rozišiel, ale ktorý nechce odísť“.

Minister dopravy v Bidenovej administratíve Pete Buttigieg vo svojom príhovore ostro kritizoval J. D. Vancea a odsúdil niekoľko jeho vyhlásení.

Je čas vstať a voliť

Prítomným sa prihovorili aj Jon Polin a Rachel Goldbergová, rodičia Hersha Goldberga-Polina uneseného palestínskych radikálnym hnutím Hamas 7. októbra 2023, keď teroristické komandá podnikli vpád na juh Izraela.

Po ich príchode na pódium publikum začalo skandovalo slogan: „Bring them home!“ (Priveďte ich domov), čím vyzvali na prepustenie rukojemníkov, ktorí sú stále zadržiavaní v palestínskom Pásme Gazy.

Spevák Stevie Wonder vo svojom príhovore zdôrazňoval, že „je čas vstať a voliť“. Dodal, že „voľba je jednoduchá: musíme vždy zvoliť radosť pred hnevom, mier pred vojnou“.

Televízna moderátorka Oprah Winfreyová sa zasa snažila osloviť nezávislých a nerozhodnutých voličov. Vyzvala ich, aby sa zamysleli nad hodnotami, a dodala, že „v roku 2024 je v hre slušnosť a rešpekt“, pričom vyzvala podporiť vo voľbách Harrisovú.

O zážitkoch s Walzom ako svojím bývalým trénerom hovoril na nominačnom zjazde aj jeden z jeho bývalých študentov z Minnesoty.

„Pomohol nám veriť jeden v druhého,“ povedal Ben Ingman a dodal, že „Walz je typ človeka, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že vás dostane hoci aj zo záveja“. „Viem to, pretože mňa zo záveja vytiahol,“ uviedol Ingman.