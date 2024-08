Pentagón v tom má jasno: Rusko ani Ukrajina nemajú silu na rozhodujúci úder, vojna smeruje k patu

Ukrajine aj Rusku chýbajú vojenské prostriedky na to, aby proti sebe mohli podniknúť zásadnú ofenzívu, a konflikt medzi nimi tak mieri do patovej situácie. K tomuto záveru podľa agentúry Bloomberg došla rozviedka amerického ministerstva obrany (DIA). Správa DIA sa týka trojmesačného obdobia do konca júna.