Nebúria sa, ale chcú späť do Ruska. Ako sa žije v Kurskej oblasti pod ukrajinskou okupáciou

Od blízkych i od vlasti ich odrezal front. Niekoľko tisíc Rusov zostáva žiť pod ukrajinskou vojenskou správou. O tom, ako to znášajú, kremeľská propaganda radšej mlčí. Nechce upriamovať pozornosť na zlyhanie v Kurskej oblasti, kde sa Ukrajincom podľa Kyjeva za dva a pol týždňa podarilo vziať pod kontrolu 94 obcí a územie s rozlohou 1 263 štvorcových kilometrov, čo je viac ako tri pätiny Bratislavského kraja.

O tom, čo sa deje na obsadených územiach Ruska, sa svet dozvedá z reportáží ukrajinských a zahraničných médií. Pre Moskvu to nie je príjemné. Vidno to z toho, že novinárov začala tajná služba FSB trestne stíhať za ilegálne prekročenie hranice, za čo by im mohlo hroziť až päť rokov väzenia.

Ruská vlajka padá v Sudži k zemi Video

Novinár Dmitrij Kolezjov si myslí, že prítomnosť zahraničných novinárov v prihraničnej Sudži je v záujme obyvateľov tohto okupovaného mesta, pretože znižuje riziko páchania vojnových zločinov proti civilistom. „Štát sa však nestará o obyčajných ľudí; jeho vlastné efemérne záujmy sú preň dôležitejšie. A správy západných novinárov, že civilisti nie sú v Sudži mučení ani zabíjaní, sú v rozpore s týmito záujmami,“ napísal Kolezjov na Telegrame.

Foto: SITA/AP Russia Ukraine Miestni obyvatelia sa pred bojmi v Sudži skrývali v pivnici.

Obojstranné prekvapenie

Obyvatelia dobytých ruských dedín a osád sú veľmi prekvapení správaním ukrajinských vojakov, tvrdí vo svojej reportáži zo Sudže televízia Current Time. Jej reportérov sprevádzal ukrajinský vojak s volacím znakom Spiker, ktorý priznal, že aj jeho zaskočil pokojný prístup miestnych k okupačnej vojenskej správe.

Koberec bômb. Takto Ukrajinci ničia mosty v Kurskej oblasti kazetovou muníciou Video

„Videl som na našich územiach, keď prišli Rusi, ako naši ľudia, Ukrajinci, pomáhali obranným silám: boli rôzne protesty, ľudia chodili na zhromaždenia, zastavovali ruskú vojenskú techniku,“ hovorí Spiker. V Kurskej oblasti je to podľa neho iné. Žiadny prejav odporu zo strany civilistov nezaznamenal: "Niekto odišiel, niekto sa skryl počas aktívnych bojov a až potom vyšiel a nadviazal komunikáciu s ukrajinskými ozbrojenými silami. Samozrejme, všetci sú opatrní. Ale ako sa my správame k nim, správajú sa aj oni k nám. Necítiť agresivitu zo strany miestnych, berú humanitárnu pomoc, berú lieky, berú jedlo, komunikujú,“ dodal.

Foto: SITA/AP most Na záberoch, ktoré zverejnili ukrajinské ozbrojené sily v nedeľu 18. augusta 2024, je zničenie kľúčového mosta v ruskom Kurskom regióne.

Päťtisícová Sudža, kde sa 6. augusta začala ofenzíva ukrajinskej armády, je prvou veľkou obcou v Kurskej oblasti, nad ktorou prevzali kontrolu ukrajinské ozbrojené sily. Podľa ukrajinskej armády je najčastejšou reakciou civilistov v Kurskej oblasti údiv: „V televízii im hovorili, ako ich zbijú, zabijú, zničia, a napokon prídu ľudia a dajú im cigarety,“ poznamenáva ukrajinský vojak.

Rusi presúvajú vojenskú techniku do Kurskej oblasti Video

„Ukrajinské cigarety? Fajčím ich. Dobré sú. Ja sám pochádzam z Ukrajiny,“ povedal pre Current Time obyvateľ Sudže.

„Miestni sú prekvapení, že ich domy nik nevydrancoval,“ pokračuje Spiker. „Hovoria: Mysleli sme si, že naše obce vymažete zo zemského povrchu. A my im vravíme: To robíte vy. Ukazujeme im fotky a videá z východu a juhu s našimi mestami a dedinami, ako ich celé vyhladzujú. A ľudia hovoria: To sme nevideli, neveríme,“ reprodukuje Spiker rozhovory s miestnymi.

Ruská štátna agentúra TASS tvrdí, že v dôsledku ofenzívy ukrajinských ozbrojených síl prišlo v Kurskej oblasti do stredy o život 31 ľudí a 143 utrpelo zranenia. Dôkazy ani mená údajných obetí však úrady neuvádzajú.

Spiker v reportáži pripúšťa, že v jednom z miest, ktoré dobyla ukrajinská armáda, dostalo zásah zdravotnícke zariadenie. „Vidno, odkiaľ to priletelo, a vidia to aj tí Rusi, ktorí tam zostali. Prišlo to zo strany opevnení ruských ozbrojených síl,“ tvrdí ukrajinský vojak.

Čečenci mali Kurskú oblasť brániť, no niektorí rabujú Video

Prežite, ako chcete

Obyvatelia Sudže neskrývajú rozhorčenie nad tým, ako sa ruské úrady zachovali pri začatí ukrajinskej ofenzívy.

„Vyhlásili nejakú evakuáciu?“ pýtajú sa reportéri. „Nič. Nechali nás napospas,“ hovorí muž, ktorý spolu s manželkou pracoval v miestnej psychiatrickej liečebni, on ako elektrikár, ona kuchárka. „Bláznov odviezli. Slabých naložili do dvoch autobusov a na nás sa vykašľali. Prežite, ako chcete,“ dodal.

„Opustili starých ľudí, choré ženy, deti. A čo s nami tu? Ešte dobre, že nám Ukrajinci priniesli vodu, celý týždeň predtým sme boli bez vody,“ sťažuje sa ďalší obyvateľ Sudže.

Pravda, ruské úrady s evakuáciou váhali najmä v prvej fáze prekvapujúcej ukrajinskej operácie. Neskôr už k nej pristúpili s plnou vážnosťou. Podľa oficiálnych údajov zo štvrtka, z prihraničných okresov Kurskej oblasti doteraz Rusi evakuovali do bezpečia viac ako 130-tisíc obyvateľov, vo svojich domovoch tam zostáva ešte približne 20-tisíc ľudí.

Minulý týždeň Ukrajina vytvorila úrad vojenského veliteľstva v dobytej Sudži. Medzi jeho povinnosti okrem iného patrí pomoc civilistom, ktorí v meste zostali.

Reportáž televízie Current Time ukázala, ako ukrajinský vojak zisťuje, akú humanitárnu pomoc civilisti potrebujú. „Nuž, chlapi pomohli. Dali aspoň nejaké balíčky so suchou stravou. Ponúkali vodu, ale tú zatiaľ máme, stačí nám vlastná. Keby niečo, povedali, máme sa na nich obrátiť. Budeme v kontakte,“ povedal miestny muž.

Odpoveď na otázku, ako sa ukrajinskí vojaci správajú, vyznela podobne pozitívne: „Zdvorilo, sú to chlapíci. Zaklopali, vošli, opýtali sa, či môžu nazrieť dnu. Pozreli sa, pri odchode zaželali veľa šťastia, máme vraj byť opatrní, a keď budeme niečo potrebovať, máme prísť, že to prinesú.“

Reportéri denníka Washington Post vykreslili podobne idylický obraz obsadenej Sudže. Centrum mesta je síce silne poznačené ostreľovaním, cesty sú posiate črepinami granátov, ale dedinské domy na jeho okraji vyzerajú podľa novinárov relatívne nedotknuté. Z administratívnych budov zmizli ruské vlajky, na ich mieste však nevisia ukrajinské. V centre mesta Ukrajinci poškodili Leninov pomník.

Foto: SITA/AP Russia Putin Kursk Poškodená socha Lenina na centrálnom námestí v okupovanom meste Sudža.

Americkí reportéri minulý víkend videli asi 70 miestnych obyvateľov, ktorí našli útočisko v suteréne bývalej školy. Hlúčik žien stojacich pred budovou ďakoval ukrajinským vojakom za to, že im poskytli lieky, jedlo a ďalšiu pomoc. Ale obracali sa na nich aj so žiadosťou o humanitárny koridor na evakuáciu. „Nech sa už Putin dohodne s vaším Zelenským. Potrebujeme nejakú dohodu, chlapci. Ste skvelí, ďakujeme, správate sa k nám veľmi dobre, ale chápete, chceme sa vrátiť k našim deťom,“ povedala 57-ročná Marina ukrajinským vojakom sprevádzajúcim novinárov.

Aj ďalší obyvatelia požadovali humanitárny koridor „aspoň do Kurska“ a 91-ročný starec prosil, aby ho vzali so sebou na Ukrajinu za jeho dcérou, ktorá žije v Charkove.

Foto: SITA/AP, Efrem Lukatsky vojna na Ukrajine, Kursk, Ukrajinský historik Jurij Savčuk, vedúci Múzea ukrajinskej histórie 2. svetovej vojny so sídlom v Kyjeve, nesie dopravnú značku v meste Sudža, región Kursk, Rusko, piatok 16. augusta 2024. Tento obrázok bol pred zverejnením schválený ukrajinským ministerstvom obrany.

Šesťdesiatpäťročná Tamara žiadala novinárov, aby ukázali Vladimirovi Putinovi, čím sa mesto stalo. „Máme prosbu: odfoťte našu Sudžu a pošlite ju Putinovi. Ukážte to nášmu prezidentovi, nech sa pozrie,“ povedala.

Reportéri Washington Post poznamenali, že ich dojmy z postupu ukrajinských vojakov na obsadenom území a zo spôsobu, akým zaobchádzajú s miestnym obyvateľstvom, posilňujú tvrdenia Kyjeva, že zabratú časť Kurskej oblasti sa nechystajú anektovať, ale skôr ide o vyjednávaciu taktiku, nástroj, ako vyvinúť tlak na Rusko.

Ani americkí novinári v Sudži nevideli dôkazy, že by sa ukrajinská armáda podieľala na rabovaní alebo útokoch na civilistov. Sami miestni povedali, že o nikom zabitom nevedia a že sa s nimi dobre zaobchádza, ale napriek tomu chcú, aby sa ich mesto vrátilo pod ruskú kontrolu.