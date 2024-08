Zlikvidujme Britániu, Západ si netrúfne odpovedať, blúznil ruský poslanec. Solovjov taktiež nezaháľal

V ruskej propagandistickej relácii Vladimira Solovjova na hlavnom kanáli Rossija 1 štátnej televízie, v ktorej pravidelne vyzývajú na odpálenie atómových zbraní a chrlia vyhrážky okolitým štátom, sa opäť nestránili vnuknúť nápady na napadnutie krajín Západu. Tentoraz bol hosťom poslanec ruskej Štátnej dumy Andrej Guruljov, ktorý vyhlásil, že by Rusko malo zničiť svojho úhlavného nepriateľa, ktorým je Veľká Británia.

Na video z ruskej šou upozornil kanál Russian Media Monitor, ktorý ho preložil do angličtiny.

„Najdôležitejší nepriateľ je ten, ktorého nemôžeme zasiahnuť,“ odkazuje Guruljov na Spojené štáty. „Tým najdôležitejším, ktorého zasiahnuť môžeme a nedostaneme z toho hemoroidy, je Británia, náš úhlavný nepriateľ. A nemusíme na to ani použiť naše jadrové zbrane, máme veľa iných, ktoré sa postarajú o to, aby z Británie nič nezostalo,“ hovorí ruský poslanec.

Guruljov sa dokonca domnieva, že na takýto útok by nikto nereagoval zo strachu z jadrových hlavíc. „Bude na nás niekto strieľať? Nikto! Nikto! Máme strategické (jadrové) zbrane, námorníctvo a letectvo dlhého doletu, ktoré je pripravené na okamžité nasadenie. Len skúste urobiť krok. Okamžite schladíme všetky hlavy v Európe a všetko sa rýchlo upokojí,“ vyhlásil Guruljov a dodal, že po údere by sa všetci postavili do frontu a prejavili úctu Rusku.

"Hovorím vám, takto prinútime Európu, aby padla na kolená. Keď hovorím, že by sme zbrane mali použiť, tak to urobme,“ vyzýva k útoku.