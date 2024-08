Ukrajinci s americkým občianstvom sa majú vyhnúť Kyjevu. Zelenskyj sa nezľutoval ani nad ukrajinskými Židmi z Izraela

Návšteva rodnej krajiny môže zabolieť: namiesto návratu nútený pobyt v nej s nejasným rozuzlením. Kyjev sprísnil svoj prístup k Ukrajincom s dvojitým občianstvom. Týka sa to mužov vo veku od 18 do 60 rokov, čiže tých, ktorých by mohli povolať do armády. Deje sa to bez ohľadu na skutočnosť, že nad nimi drží ochrannú ruku iný štát, ktorého občianstvo nadobudli.

Ukrajina dnes oslavuje štátny sviatok Deň nezávislosti, ale krajania, ktorí by chceli prísť morálne podporiť príbuzných, najlepšie urobili, ak nepricestovali. Vo svete žije veľa Ukrajincov napríklad v USA, mnohí emigrovali po rozpade Sovietskeho zväzu, pričom časť si ponechala ukrajinské občianstvo. Počas viac ako dvoch rokov od začiatku ruskej invázie mohli voľne cestovať do vlasti a späť, táto garancia však už prestala platiť.

K zmene došlo 1. júna tohto roku. Nedá sa pritom vylúčiť, že Kyjev vopred neinformoval Washington o nových pravidlách. Americké veľvyslanectvo totiž vydalo varovanie svojim občanom až 4. júna. Je logické nazdávať sa, že keby miestne úrady upovedomili USA v predstihu, ambasáda by nepochybne zverejnila danú správu už pred prvým júnom. Výstraha zo štvrtého júna znie jednoznačne: „Po tejto zmene americko-ukrajinskí občania, vrátane žijúcich v Spojených štátoch, už nemôžu odísť z Ukrajiny."

Dovtedy pohraničníci púšťali naspäť do zahraničia Ukrajincov s dvojitým občianstvom v prípade, že si zrušili adresu trvalého bydliska na ukrajinskom území. Po novom však úrady začali uplatňovať zákon o brannej povinnosti bez výnimky na mužov vo vekovej skupine 18 – 60 rokov. „Ukrajinská legislatíva neuznáva dvojité občianstvo," objasnilo veľvyslanectvo USA. „Podľa našej informácie sa výnimka zrušila od 1. júna," dodala ambasáda.

Zelenského pozvánka na Deň nezávislosti: Ulica posiata ruskými tankami Video

Zastupiteľský úrad preto dôrazne apeloval na dotknuté osoby, aby necestovali na Ukrajinu v prípade, že neplánujú dlhodobý pobyt. „Existuje extrémne riziko, že vám nebude umožnené odcestovať, dokonca ani s americkým pasom," zdôraznila ambasáda na svojej webovej stránke s tým, že má len minimálne možnosti, ako vstúpiť do prípadu, keď niekomu zabránia vrátiť sa do USA.

Vyznieva prekvapujúco, že Izrael vydal podobné varovanie až 1. júla, čiže bezmála až štyri týždne po Spojených štátoch. Jeho veľvyslanec Michail Brodskij zverejnil výstrahu na sociálnej sieti Telegram.

Kým nepríjemný prípad nejakého Američana s dvojitým občianstvom medzi prvým a štvrtým júnom je len domnienka, naopak, veľké problémy sa zjavne vyskytli už dávnejšie viacerým občanom židovského štátu pochádzajúcim z Ukrajiny: „V súvislosti s nedávnym nárastom prípadov zadržania Izraelčanov s dvojitým občianstvom pri odchode z Ukrajiny dávame do pozornosti nasledovné: Odporúčame, aby všetci Izraelčania s ukrajinským občianstvom prehodnotili vhodnosť návštevy Ukrajiny v čase vojny." Ambasádor poukázal na zákaz opustiť Ukrajinu pre mužov od 18 do 60 rokov a ak niekoho zadržia, veľvyslanectvo mu nedokáže poskytnúť pomoc vo veci odchodu z jej územia.

Čítajte viac Na Ukrajinu sa aj napriek vojne chystajú tisícky židovských pútnikov

Server Vesti nedávno zisťoval podrobnosti; vyšlo najavo, že problémy existujú už dlhé mesiace. „Reč je o stovkách Izraelčanov, ktorí od začiatku vojny nesmú odísť z Ukrajiny. Desiatky z nich sa na nás obracajú s tým, že im pri odchode konfiškovali izraelské pasy. Pohraničná stráž nám ich posiela a samozrejme, že ich potom vraciame držiteľom; okrem toho však nemáme nijakú možnosť pomôcť," upozornil Brodskij (narodil sa v Leningrade, do Izraela emigroval v roku 1990).

Tento server sa venoval pálčivej téme aj preto, že redakciu oslovili čitatelia, ktorých príbuzní sa ocitli v problémoch. Vesti poznamenali, že manželky zadržaných mužov sa nahnevané pýtajú, prečo izraelské veľvyslanectvo vydalo výstrahu až teraz (myslené prvého júla). Brodskij povedal, že dôvody sú dva: analogické upozornenie od americkej ambasády a ďalšie prísnejšie opatrenia ukrajinských úradov s účinnosťou od polovice júla.

V žilách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského síce prúdi židovská krv, ale niektorí Židia s dvojitým občianstvom nebudú dobre spomínať na jeho vládu. Vesti získali svedectvo mužov, ktorí zažili šok. Oleh Daviďuk z izraelského mesta Petah Tikva pricestoval do vlasti v marci tohto roku spolu s manželkou a dvomi deťmi. Problém mal už pri príchode: „Zadržali ma za ‚porušenie pravidiel vstupu na Ukrajinu‘ a odobrali mi izraelský pas. Moje deti, ktoré majú 5 a 8 rokov, plakali a kričali, ale pohraničníci nás aj tak oddelili."

Daviďuk podotkol, že predtým cestoval bez problémov. Teraz však musel zaplatiť pokutu za to, že v minulom roku použil izraelský pas na cestu z Ukrajiny počas vojnového stavu. A nebolo to všetko. Hrozilo mu, že do Petah Tikvy sa čoskoro nevráti, lebo podlieha brannej povinnosti. Využil však zákonnú možnosť sprevádzať do zahraničia blízkeho príbuzného, ktorý je invalid: Do Izraela sa preto v apríli mohol vrátiť so zdravotne postihnutou matkou a samozrejme, že aj so ženou a s deťmi.

Kým Daviďuk zostal proti vlastnej vôli na Ukrajine necelý mesiac, než si vybavil potvrdenie súvisiace s invaliditou matky, naopak, Andryj Migovskyj z izraelského mesta Beer Ševa nútene strávil vo vlasti až osem mesiacov. Postup úradov v jeho prípade je možno ešte viac zarážajúci v porovnaní s tým, čo sa stalo Daviďukovi.

Foto: SITA/AP ukrajina, letisko Ukrajinskí Židia si prenášajú na vozíkoch batožinu po prílete na letisko v Tel Avive. V minulom roku sa ich natrvalo prisťahovalo do Izraela viac ako 7-tisíc. Snímka je z januára 2018.

Migovského, ktorý v Izraeli začal žiť od roku 2001, v auguste 2004 utrpel zranenia pri samovražednom teroristickom útoku, keď slúžil v armáde. V rozpätí dvoch minút sa odpálili dvaja islamisti. Migovskij mal zranenú aj hlavu, demobilizovali ho a uznali ho za invalida. V decembri minulého roku prišiel za príbuznými do Kyjeva osláviť Nový rok. Pohraničníci sa podobne jemu ako aj Daviďukovi čudovali, že sa preukázal s izraelským pasom. Prikázali mu predstúpiť pred súd.

Na pojednávaní poukázal na svoju invaliditu. Nepochodil. Členovia vojenského komisariátu ho potom odviedli pred lekársku komisiu, ktorá posudzuje zdravotnú spôsobilosť brancov nastúpiť do armády. „Predložil som veľa dokumentov – o operáciách v Izraeli, o ďalšom liečení. Ukázal som im dieru v lebke, ktorá mi zostala po teroristickom útoku. Ani jeden argument nezapôsobil," zdôveril sa pre Vesti.

Dokumenty mal v hebrejčine, preto musel navštíviť notára za účelom úradne overeného prekladu do ukrajinského jazyka. Vo februári tohto roku ho uznali za nespôsobilého výkonu vojenskej služby. Potrebného definitívneho rozhodnutia sa však dočkal až o štyri mesiace, keď ho vojenský komisariát vyradil z databázy brancov. Vysnívané potvrdenie držal v ruke v júni, ďalší mesiac cez ukrajinsko-poľské hranice odcestoval do Izraela (zrejme lietadlom z Varšavy, na Ukrajine totiž počas vojnového stavu nefunguje civilné letectvo).