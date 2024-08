WHO: Partnerské organizácie môžu nakupovať vakcíny proti mpox aj pred schválením

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že jej partneri, akými sú Svetová aliancia pre očkovacie látky a očkovanie (Gavi) a Detský fond OSN (UNICEF), môžu začať s nákupom vakcín proti vírusu opičích kiahní (mpox) aj pred oficiálnym schválením očkovacích látok zo strany WHO. Takýmto spôsobom chce WHO urýchliť distribúciu vakcín na najviac postihnuté miesta. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.