V ruskej armáde slúži bývalý americký vojak. Bojuje proti Ukrajine, ale tají svoju minulosť

Američan v ruskej armáde Video Americký vojnový veterán hovorí o tom, ako sa dostal do Ruska. / Zdroj: Ruské Ministerstvo obrany

„Som Will, som z Massachusetts,“ predstavil sa na videozázname ruskej propagandy, kde ho vidieť v ruskej uniforme so zbraňou a prilbou na hlave. Ako dodal, jeho volací znak je Boston podľa mesta, odkiaľ pochádza.

„Desať rokov som slúžil v americkom vojenskom letectve a niekoľko rokov v Národnej garde v Massachusetts. Dva roky som bol mestským poslancom,“ priblížil mladý Američan, ktorý pôsobí ako operátor dronu v 137. ruskej brigáde.

Na nahrávke vysvetľuje, ako sa dostal do Ruska. Keď sa vraj začal venovať politike, premýšľal aj o tej medzinárodnej a cítil, že musí niečo urobiť.

„Tak som v januári priletel. Istý čas som strávil v Moskve a potom som prišiel do Donecka,“ opísal. Bývalí kolegovia, s ktorými predtým tri mesiace slúžil, ho neskôr údajne prehovorili, aby sa k nim pridal.

Kritika Západu

Amerika podľa Puello-Motu robí veľmi zlé veci. „Pletie sa do politiky iných krajín, do ich národných záujmov, a to by nemala robiť. Vždy hovorím – a pred pár týždňami to povedal i Sergej Lavrov, že krajinu riadia odlišní ľudia ako tí, čo v nej žijú, a cítia to inak,“ zhodnotil.

Vzápätí spustil prednášku o tom, ako sú pre jeho krajanov dôležité blížiace sa prezidentské voľby, a poradil im, nech si z nezávislých zdrojov robia vlastné závery, aby porozumeli tomu, čo sa v Rusku a na Ukrajine deje.

„Aký osoh majú Spojené štáty z toho, že tu rachocú tanky za milióny dolárov, ktoré sa pokúšajú zabíjať ľudí? Rakety padajúce na pláže s nevinnými ľuďmi… Kto má na tom záujem? F-16? Nikomu to netreba,“ zamyslel sa.

Ako zdôraznil, nepovažuje sa za zradcu, lebo „USA a Rusko nie sú vo vojne“ a v budúcnosti ich môže spájať priateľstvo.

Pochválil tiež spolubojovníkov z jednotky. „Sú skvelí, hovoria po anglicky, sú to veľkí profesionáli… Učia ma po rusky, pomáhajú mi dohodnúť sa s priateľkou… Milujem tých chlapcov,“ zdôveril sa.

Na záver skritizoval západné médiá. „Kde bolo ich rozhorčenie, keď prišlo k strašnému útoku na pláži (v Sevastopole)? … Čítal som o útoku v Kursku, pri ktorom zahynula 28-ročná tehotná žena. Prečo sa západná tlač nepohoršovala nad tým?“ posťažoval sa.

A nakoniec sa blysol lámanou ruštinou: „Pobeda budet za nami!“ (Víťazstvo bude naše!)

Útek pred súdom

Video, ktoré zverejnili na sociálnej sieti Telegram, sa šíri do celého sveta a medzi Rusmi má úspech. „Will z Bostonu“ však klame.

Zamlčal totiž pravý dôvod svojho odchodu z USA, ktorým je jeho kriminálna minulosť. A keď si na jeho „kariéru“ posvietili americké médiá, nevyšiel z toho nijako slávne.

Vo vojenskom letectve USA nestrávil desať rokov, ako tvrdí, ale iba šesť (2013 – 2019). V roku 2015 sa zúčastnil na misii v Afganistane, získal dve medaily a skončil ako rotmajster v jednotke, ktorá sa starala o bezpečnosť základne.

Po odchode z letectva slúžil v Národnej garde, kým ho v októbri 2022 neprepustili pre obvinenia z trestného činu.

O čo išlo? Policajti Puello-Motu zatkli v máji 2020 v hoteli na ostrove Rhode Island. Privolal ich sám, aby ohlásil krádež strelnej zbrane.

Pri preverovaní okolností zistili, že sa mal v hoteli stretnúť so 17-ročným dievčaťom, ktorého nahé snímky a videá našli v jeho mobilnom telefóne. Zoznámili sa na internete a veterán mu za stretnutia platil.

Pri vypočúvaní vyhlasoval, že nevedel o neplnoletosti dievčaťa. Údajne sa nazdával, že má 22 rokov, ale políciu nepresvedčil. Obvinili ho z prechovávania detskej pornografie a neskôr i z marenia vyšetrovania a falšovania dôkazov. V máji 2022 ho opäť zatkli za porušenie kaucie.

Foto: U. S. Air Force Puello-Mota na letisku v afganskom Kabule v auguste 2015. Zdroj - U. S. Air Force Puello-Mota (vpredu) ešte ako príslušník amerického vojnového letectva na letisku v afganskom Kábule v auguste 2015.

Aj keď na zázname tvrdí, že pochádza z Bostonu, v skutočnosti žil asi o 145 kilometrov ďalej v meste Holyoke, kde bol v rokoch 2021 až 2023 členom mestského zastupiteľstva. Ako zistil denník The Boston Globe, podporoval bývalého prezidenta Donalda Trumpa.

Jeho právnik John M. Cicilline prezradil, že mladý muž chcel spraviť kariéru v politike, no mal obavy, že by mu obvinenie z prechovávania detskej pornografie zničilo život.

Na súde mu za to hrozilo až päť rokov väzenia, ako aj záznam v registri sexuálnych deviantov, čo je v USA bežné opatrenie, aby obyvatelia vedeli o podozrivých osobách vo svojom okolí.

Puello-Mota preto hľadal spôsob, ako sa vyhnúť trestu. „Povedal, že sa pridá k ruskej armáde. Myslel som, že žartuje,“ zaspomínal si Cicilline pre denník The Boston Globe.

„Som si istý, že do ruskej armády vstúpil preto, lebo sa nechcel zaregistrovať ako sexuálny páchateľ,“ usúdil právnik. Jeho klient, ktorý má i dcéru, údajne súhlasil, že prizná vinu výmenou za 18-mesačný trest za mrežami, lenže dohodu nedodržal.

Pokračovanie súdneho procesu naplánovali na 5. januára tohto roku, ale obžalovaný požiadal, aby pojednávanie preložili na 9. januára. Vedel, prečo – už 7. januára odletel z Virgínie do Turecka a odtiaľ do Ruska.

Nástroj ruskej propagandy

Prvé podozrenie, že slúži v ruských ozbrojených silách, sa objavilo už dva mesiace po jeho zmiznutí.

Lokálne noviny The Republican informovali o videu na Instagrame, kde vidno muža v ruskej uniforme, ktorý v dobytom ukrajinskom meste Avdijivka vztýčil vlajku USA.

Hoci mal na záberoch rozmazanú tvár, ľudia z Holyoke boli presvedčení, že je to Puello-Mota.

A v apríli ruské ministerstvo obrany zverejnilo záznam z vojenského náborového strediska, kde ukazujú cudzinca, ktorý sa hlási do ruskej armády. Označili ho za bývalého amerického vojaka menom Will, v ktorom mnohí spoznali Puello-Motu.

Podľa Sarah Oatesovej, profesorky žurnalistiky na Marylandskej univerzite, má vojnový veterán pre ruskú propagandu cenu zlata. „Američania, ktorí sa rozhodli presadzovať ruskú propagandu, sú pre ruský štát veľmi cenní,“ citoval ju denník The Republican.

Spoluautorka knihy o ruskej propagande zároveň upozornila, že podobné videá, ako je to s Puello-Motom, sú určené aj ľuďom v USA, najmä konzervatívnym pravicovým Američanom, teda republikánskym voličom Donalda Trumpa.

„Často to odráža veľa rovnakých konšpiračných teórií a želaní o tom, aký by mal byť svet,“ vysvetlila Oatesová s tým, že Puello-Motove vyhlásenia podporujú Trumpa, ktorý má blízko k Rusku, odopiera pomoc Ukrajine a obdivuje silných autoritatívnych vládcov.

Odborník na spravodajské služby Ryan McBeth zase pre denník The Republican pripomenul, že zbraňou vo vojne sú aj informácie, resp. dezinformácie. A ak chce Rusko dosiahnuť, aby už USA nepodporovali Ukrajinu, podobné videá majú vraj rovnaký účinok ako bomba.